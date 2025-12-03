ETV Bharat / bharat

लाल किला ब्लास्ट केस में वकील माधव खुराना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त, रखेंगे NIA का पक्ष

जांच एजेंसी एनआईए की ओर से कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वकील माधव खुराना को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 12:13 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी एनआईए की ओर से कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ वकील माधव खुराना को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है. माधव खुराना की नियुक्ति तीन साल के लिए हुई है. माधव खुराना इस मामले में ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में एनआईए का पक्ष रखेंगे.बता दें कि एनआईए ने अभी तक इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं.

एनआईए सभी आरोपियों से कर रही पूछताछ : एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है. बता दें कि 18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था. एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था.

दानिश को आत्मघाती हमलावर बनने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया: एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक दानिश उसने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.

दानिश पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में रहा : दानिश को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के लिए ओवर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनाना चाहते थे, जबकि उमर कई महीनों से उसका ब्रेनवॉश कर आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार कर रहा था. एनआईए के मुताबिक उमर की यह कोशिश इस साल अप्रैल में उस समय नाकाम हो गई जब दानिश ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को गलत मानने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था.

मामले में एनआईए ने आमिर को पहले किया गिरफ्तार :इससे पहले आरोपी आमिर रशीद अली को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था. लालकिला पर ब्लास्ट के मामले में एनआईए की ओर से आमिर की पहली गिरफ्तारी थी. आमिर रशीद अली पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी उमर को कार लाने में मदद की बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे.

