लाल किला ब्लास्ट केस में वकील माधव खुराना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त, रखेंगे NIA का पक्ष

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी एनआईए की ओर से कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ वकील माधव खुराना को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है. माधव खुराना की नियुक्ति तीन साल के लिए हुई है. माधव खुराना इस मामले में ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में एनआईए का पक्ष रखेंगे.बता दें कि एनआईए ने अभी तक इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं.

एनआईए सभी आरोपियों से कर रही पूछताछ : एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है. बता दें कि 18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था. एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था.

दानिश को आत्मघाती हमलावर बनने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया: एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक दानिश उसने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.