एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी लगातार 5वीं बार SGPC अध्यक्ष चुने गए
एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी लंबे समय तक सिख संगठन से भी जुड़े रहे हैं.
Published : November 3, 2025 at 5:34 PM IST
अमृतसर: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सोमवार को हुई आम बैठक में एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को 117 मतों के बहुमत के साथ 5वीं बार अध्यक्ष चुना गया. चुनाव में कुल 136 वोट पड़े. धामी को 117 वोट मिले, जबकि शिरोमणि अकाली दल (पुनर्सुरजीत) के उम्मीदवार मिट्ठू सिंह काहनेके को 18 वोट मिले और एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया.
अध्यक्ष पद के लिए सालाना चुनाव स्वर्ण मंदिर परिसर स्थित तेजा सिंह समुंद्री हॉल में हुआ. वरिष्ठ अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के पांचवीं बार एसजीपीसी अध्यक्ष बनने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि, धामी की जीत इस बात का सबूत है कि अकाली दल का लोगों में अभी भी दबदबा है. उन्होंने कहा कि, लोग आज भी शिरोमणि अकाली दल को पसंद करते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि, इस बार विपक्ष के वोट पिछली बार की तुलना में कम हो रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सदस्यों का धामी पर भरोसा और मजबूत हुआ है. दलजीत चीमा ने उम्मीद जताई कि आने वाले चुनावों में सभी लोग मिलकर सिख पंथ की सेवा करेंगे, इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि एसजीपीसी गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं जयंती को बड़े पैमाने पर मनाएगी.
धामी के नेतृत्व में एसजीपीसी धार्मिक और सिख शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करेगी. उम्मीद है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल हाउस में कुल 185 सदस्य होंगे, जिनमें से 170 वोट के जरिए चुने जाते हैं, जबकि 15 सदस्य मनोनीत होते हैं. हालांकि, मौजूदा समय में हाउस के 148 सदस्य सक्रिय हैं.
हरजिंदर सिंह धामी बेहद सादगी भरा जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं. उनका जन्म 28 अगस्त 1956 को पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआबा क्षेत्र के पिपलां वाला गांव में हुआ था. बीए, एलएलबी पास करने के बाद वे चार दशकों से वकालत के पेशे से जुड़े हैं. साथ ही लंबे समय तक सिख संगठन से भी जुड़े रहे हैं. वे 1996 में शामचुरासी विधानसभा क्षेत्र से शिरोमणि कमेटी के सदस्य बने और तब से लगातार सदस्य हैं.
इसके साथ ही, धामी धर्म प्रचार के सदस्य भी रहे और इंटर्निंग कमेटी के सदस्य भी बने. एडवोकेट धामी 2019 में बीबी जागीर कौर (तत्कालीन अकाली उम्मीदवार) की जगह शिरोमणि कमेटी के महासचिव चुने गए और सिख संगठन के 44वें अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल निर्विरोध रहा.
जिसके बाद उन्होंने 2020 में शिरोमणि कमेटी के मुख्य सचिव के प्रशासनिक पद पर कार्य किया. उसके बाद, नवंबर 2021 में वे पहली बार शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष बने और अब लगातार 5वीं बार इस पद पर चुने गए. खबरों के मुताबिक धामी सिख सरोकारों की गहरी समझ रखते हैं. उन्हें अक्सर सिख संघर्ष के योद्धाओं के मुकदमों की पैरवी करते देखा गया है.
हरजिंदर सिंह धामी विदेशों में सिख समुदाय की समस्याओं से लेकर, सिख समुदाय के अधीन आने वाले हर मुद्दे पर वे प्राथमिकता के आधार पर बोलते हैं. इसके साथ ही, विदेशों में पंजाबी युवाओं से जुड़े किसी भी मुद्दे पर वे जरूर पक्ष रखते हैं. हाल ही में, धामी अमेरिका द्वारा निर्वासित पंजाबियों के मुद्दे पर भी खुलकर अपने विचार व्यक्त करते नज़र आए और निर्वासित युवाओं में पगड़ीधारी सिखों की पगड़ियां उतरवाने पर भी आपत्ति जताई.
