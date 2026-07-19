अमरनाथ यात्रा आज से अगले आदेश तक स्थगित, खराब मौसम का अनुमान
मोहम्मद अशरफ गनी की रिपोर्ट के मुताबिक पवित्र गुफा मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया.
Published : July 19, 2026 at 9:12 AM IST
जम्मू: मौसम विभाग (IMD) के अलर्ट के बाद अधिकारियों ने रविवार से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से सालाना श्री अमरनाथजी यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी. आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी दी है.
पवित्र गुफा मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पक्का करने के लिए एहतियात के तौर पर शनिवार को यह फैसला लिया गया. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यात्रा 19 जुलाई से रोक दी जाएगी. बयान में कहा गया, 'अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री अमरनाथजी यात्रा 19 जुलाई, 2026 से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी.'
#BREAKING: The Jammu & Kashmir administration has announced the temporary suspension of the Shri Amarnathji Yatra from both the Pahalgam and Baltal routes with effect from July 19, 2026, citing an adverse weather forecast issued by the India Meteorological Department (IMD).… pic.twitter.com/JqSNl66Py4— IANS (@ians_india) July 18, 2026
कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि रविवार से बालटाल और नुनवान-चंदनवाड़ी बेस कैंप से तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति का पूरी तरह से पता लगाने और दोनों रास्तों को यात्रा के लिए सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही तीर्थयात्रा फिर से शुरू होगी. रिव्यू के बाद नए अपडेट जारी किए जाएंगे.
यह सस्पेंशन तब आया है जब आईएमडी के श्रीनगर में मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम की सलाह जारी की थी, जिसमें 19 जुलाई से 23 जुलाई तक जम्मू- कश्मीर और आस-पास के इलाकों में लंबे समय तक बारिश की चेतावनी दी गई थी.
एडवाइजरी के मुताबिक इस दौरान पूरे केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच कश्मीर डिवीजन में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्सों, खासकर रियासी और उधमपुर जिलों में 20 जुलाई से 23 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है.
आईएमडी ने कहा कि यह वेदर सिस्टम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने और मॉनसून ट्रफ के जम्मू की ओर शिफ्ट होने की वजह से बना है. एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि लंबे समय तक बारिश होने से कमजोर जगहों पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, पत्थर गिरने और अचानक बाढ़ आ सकती है. खासकर पीर पंजाल रेंज और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में, जिनमें अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, शोपियां, गुलमर्ग, सोनमर्ग-ज़ोजिला एक्सिस, बांदीपोरा-राजदान पास और कुपवाड़ा-साधना पास शामिल हैं.
मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि मौसम की वजह से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे और दूसरी बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक समेत सरफेस ट्रांसपोर्ट में रुकावट आ सकती है. इसने नदियों, झरनों और सब-बेसिन में पानी का लेवल बढ़ने की चेतावनी दी है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने और हल्की बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है.
मौसम विभाग ने यात्रियों और टूरिस्ट को अपनी यात्रा की प्लानिंग ध्यान से करने की सलाह दी है. ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से लैंडस्लाइड वाले इलाकों से बचने को कहा है. किसानों से कहा है कि वे फोरकास्ट पीरियड के दौरान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल और केमिकल स्प्रे करना बंद कर दें. इसने दिन के टेम्परेचर में भी काफी गिरावट का अनुमान लगाया है.
अधिकारियों ने कहा कि इस साल की यात्रा शुरू होने के बाद से 3.70 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं. प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को मौसम की ऑफिशियल एडवाइजरी मानने और यात्रा फिर से शुरू होने के बारे में आगे की घोषणाओं का इंतजार करने की सलाह दी है.