ETV Bharat / bharat

ऋषिकेश में रोमांच का सफर, गंगा की लहरों में होंगे रैपिड, बंजी जंपिंग में होगी हवाओं से 'बातें'

ऋषिकेश में रोमांच का सफर ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून (उत्तराखंड): तीर्थनगर और योगनगरी ऋषिकेश में गंगा की लहरों में रोमांच का खेल फिर से शुरू हो चुका है. मॉनसून के बाद राफ्टिंग, बंजी जंपिंग को लेकर ऋषिकेश में फिर से एडवेंचर एक्टिविटीज के टूरिस्ट जुटने लगे हैं. इसके अलावा, स्काईवॉक, टावर टॉप स्विंग और जिपलाइन का लुत्फ उठाने वाले सैलानी भी ऋषिकेश में इन साहसिक गतिविधियों का अनुभव ले सकते हैं. खास बात है कि ऋषिकेश में पर्यटक अपनी पसंद, समय और बजट के हिसाब से अलग-अलग एडवेंचर कर सकते हैं.

35 किलोमीटर की राफ्टिंग ट्रैक पर गंगा की लहरों से मुकाबला: साहसिक खेलों के शौकीनों के लिए कौड़ियाला से रामझूला और निम बीच तक का राफ्टिंग ट्रैक खास है. इस 35 किमी के लंबे रूट पर करीब 17 से 18 रैपिड पड़ते हैं. जहां गंगा की लहरें राफ्टिंग करने वालों के रोमांच को बढ़ाती है. इस ट्रैक पर डेनियल डीप, द ग्रेट वॉल, डीजी, बटरफ्लाई, ब्लैक मनी, हग एंड किस, टीबीएम के विभिन्न हिस्से, क्रॉस फायर, रोलर कोस्टर, गोल्फ कोर्स, टी ऑफ, कैश फ्लो और डबल-ट्रिपल जैसे रैपिड शामिल हैं. हालांकि इनमें कुछ रैपिड की गति अधिक होने के कारण पर्यटकों को विशेष सावधानी और प्रशिक्षित गाइड के निर्देशों का पालन करना पड़ता है. गंगा के बदलते बहाव और लहरों के बीच आगे बढ़ती राफ्ट पर्यटकों को रोमांचक अनुभव देती है.