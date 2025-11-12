ETV Bharat / bharat

तिरुमला लड्डू मिलावट विवाद, मामले की जांच तेज, TTD पूर्व अधिकरी से SIT ने की कड़ी पूछताछ

तिरुमला लड्डू मिलावट मामले की जांच करते अधिकारी ( ETV Bharat )

तिरुपति: विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तिरुमला लड्डू प्रसादम से जुड़े मिलावटी घी कांड की जांच तेज कर दी है. मंगलवार को पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) रहे एवी धर्म रेड्डी से जांच दल ने आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. डीआईजी मुरली रंभा और अन्य अधिकारियों ने सुबह 10 बजे से शाम 7:15 बजे तक दोपहर के भोजन के लिए एक घंटे के ब्रेक के साथ उनसे पूछताछ की. सूत्रों ने बताया कि धर्म रेड्डी ने कुछ सवालों के खुलकर जवाब दिए, लेकिन कुछ पर चुप्पी साधे रखी. एसआईटी बुधवार को भी उनसे पूछताछ जारी रखेगी. टीम ने भोलेबाबा ऑर्गेनिक डेयरी के निदेशकों पोमिल जैन और विपिन जैन से भी पूछताछ की है, जिन्हें इस मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक जब एसआईटी ने पूछा कि लड्डुओं में मिलावटी घी के इस्तेमाल की इजाजत क्यों दी गई तो धर्म रेड्डी ने कथित तौर पर दावा किया कि उन्होंने आलाकमान के दबाव में ऐसा किया. हालाँकि, जब अधिकारियों ने उनसे पूछा कि वह आलाकमान कौन है तो वे चुप रहे. एसआईटी ने उनसे मैसूर स्थित सीएफटीआरआई लैब की रिपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछताछ की. इसमें 2022 में श्री वैष्णवी डेयरी (पुणबाका), प्रीमियर एग्रीफूड्स (उत्तर प्रदेश) और भोलेबाबा डेयरी (तिरुपति) द्वारा आपूर्ति किए गए घी में मिलावट की पुष्टि हुई थी. रेड्डी कथित तौर पर कोई ठोस जवाब देने में विफल रहे.