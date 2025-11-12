ETV Bharat / bharat

तिरुमला लड्डू मिलावट विवाद, मामले की जांच तेज, TTD पूर्व अधिकरी से SIT ने की कड़ी पूछताछ

एसआईटी ने टीटीडी के पूर्व अधिकारी एवी धर्म रेड्डी से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की.

Tirupati Laddu scam
तिरुमला लड्डू मिलावट मामले की जांच करते अधिकारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुपति: विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तिरुमला लड्डू प्रसादम से जुड़े मिलावटी घी कांड की जांच तेज कर दी है. मंगलवार को पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) रहे एवी धर्म रेड्डी से जांच दल ने आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की.

डीआईजी मुरली रंभा और अन्य अधिकारियों ने सुबह 10 बजे से शाम 7:15 बजे तक दोपहर के भोजन के लिए एक घंटे के ब्रेक के साथ उनसे पूछताछ की. सूत्रों ने बताया कि धर्म रेड्डी ने कुछ सवालों के खुलकर जवाब दिए, लेकिन कुछ पर चुप्पी साधे रखी. एसआईटी बुधवार को भी उनसे पूछताछ जारी रखेगी. टीम ने भोलेबाबा ऑर्गेनिक डेयरी के निदेशकों पोमिल जैन और विपिन जैन से भी पूछताछ की है, जिन्हें इस मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

सूत्रों के मुताबिक जब एसआईटी ने पूछा कि लड्डुओं में मिलावटी घी के इस्तेमाल की इजाजत क्यों दी गई तो धर्म रेड्डी ने कथित तौर पर दावा किया कि उन्होंने आलाकमान के दबाव में ऐसा किया. हालाँकि, जब अधिकारियों ने उनसे पूछा कि वह आलाकमान कौन है तो वे चुप रहे.

एसआईटी ने उनसे मैसूर स्थित सीएफटीआरआई लैब की रिपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछताछ की. इसमें 2022 में श्री वैष्णवी डेयरी (पुणबाका), प्रीमियर एग्रीफूड्स (उत्तर प्रदेश) और भोलेबाबा डेयरी (तिरुपति) द्वारा आपूर्ति किए गए घी में मिलावट की पुष्टि हुई थी. रेड्डी कथित तौर पर कोई ठोस जवाब देने में विफल रहे.

अधिकारियों ने फरवरी 2020 में निविदा नियमों से 'दूध' शब्द हटाने के बारे में भी पूछा, जिससे पर्याप्त दूध संग्रहण क्षमता न रखने वाली कंपनियों को भी योग्यता प्राप्त करने का मौका मिल गया. जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बदलाव से भोलेबाबा डेयरी को ठेके हासिल करने में मदद मिली तो रेड्डी ने इसमें शामिल होने से इनकार किया और दावा किया कि समितियाँ खरीद का काम संभालती है.

डीआईजी मुरली रंभा ने बताया कि जाँच से पता चला है कि भोलेबाबा डेयरी ने पाँच सालों में तिरुमला को 68.17 लाख किलो मिलावटी घी सप्लाई किया और 251.53 करोड़ रुपये कमाए. कंपनी ने कथित तौर पर श्री वैष्णवी, एआर डेयरी और मलगंगा डेयरीज के जरिए घी सप्लाई किया.

रेड्डी से यह भी पूछा गया कि क्या टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी की इस खरीद में कोई भूमिका थी. उन्होंने कहा कि सभी खरीद समितियों द्वारा की जाती थी और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान की गई कई विकास पहलों का हवाला दिया. जब धर्मा रेड्डी दोपहर के भोजन के लिए बाहर निकले तो मीडियाकर्मियों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की.

इस बीच, एसआईटी ने भोलेबाबा के निदेशकों पोमिल और विपिन जैन को एक बार फिर नोटिस जारी कर मिलावट में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक स्रोतों का पता लगाने और टीटीडी में रिश्वत लेने वालों की पहचान करने को कहा है. इस मामले में 6 मई को नेल्लोर एसीबी अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था और अधिकारियों का कहना है कि जाँच का दायरा बढ़ने पर इस महीने के अंत तक एक पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- तिरुमला लड्डू में मिलावट: SIT ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जांच रिपोर्ट, हवाला लिंक का खुलासा

TAGGED:

ADULTERATED GHEE PURCHASE
SIT QUESTIONED TTD
तिरुमला लड्डू मिलावट
टीटीडी एसआईटी जांच
TIRUPATI LADDU SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.