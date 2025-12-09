ETV Bharat / bharat

'वाईवी सुब्बारेड्डी को घी में मिलावट के बारे में बताया था' तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद पर SIT के समक्ष बड़ा खुलासा

तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद बनाने में कथित नकली घी के इस्तेमाल को लेकर खरीद विभाग के पूर्व जीएम ने खुलासा किया है.

Adulterated Ghee
तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 1:30 PM IST

4 Min Read
तिरुपति (आंध्र प्रदेश): विश्व प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद बनाने में कथित नकली घी के इस्तेमाल करने के मामले में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट (खरीद विभाग) के पूर्व जनरल मैनेजर RSSVR सुब्रमण्यम ने एसआईटी के समक्ष बयान दिया है. उन्होंने अधिकारियों के समक्ष अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि, उन्होंने चेयरमैन, YV सुब्बारेड्डी को उसी दिन बताया था कि तिरुमला श्रीवारी लड्डू प्रसादम बनाने के लिए मिलावटी घी सप्लाई किया जा रहा है.

पिछले महीने की 27 तारीख को तिरुपति में SIT ऑफिस में सुब्रमण्यम से पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आईं, उनका जिक्र रिमांड रिपोर्ट में किया गया है. सोमवार को डिटेल्स सामने आईं. बता दें कि, मिलावटी घी मामले में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पूर्व जनरल मैनेजर RSSVR सुब्रमण्यम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

सुब्रमण्यम ने एसआईटी के समक्ष कहा कि, 20 मई, 2022 को जब वे तिरुमला के कैंप ऑफिस में सुब्बारेड्डी से मिले, तो उन्होंने आदेश दिया कि प्रीमियर एग्रीफूड्स, वैष्णवी डेयरी स्पेशलिटीज, भोलेबाबा ऑर्गेनिक डेयरी के टैंकरों और टिन से टीटीडी को भेजे गए घी की मैसूर में CFTRI लैब में जांच की जाए.

उन्होंने कहा कि, जून में चार सैंपल भेजे गए, लेकिन रिपोर्ट मिलने में देरी हुई. इसलिए उन्होंने डेयरी एक्सपर्ट डॉ. बथुला सुरेंद्रनाथ से वहां के अधिकारियों से बात करने को कहा. उनके संपर्क करने के बाद, रिपोर्ट 3 अगस्त, 2022 को TTD के डिप्टी EO (वेयरहाउसिंग) को मिली.

सुब्रमण्यम ने बताया कि, जब सुरेंद्रनाथ से रिपोर्ट पर उनकी राय पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि घी के चारों सैंपल मिलावटी थे. उन्होंने कहा कि मैसूर लैब में बीटा सिटोस्टेरॉल का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसका मतलब है कि वेजिटेबल ऑयल मिलाए गए थे. सुब्रमण्यम ने SIT अधिकारियों के सामने माना कि उन्होंने डिप्टी EO वाईवी सुब्बारेड्डी को भी यही बात समझाई थी.

"हम पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुके हैं...इसे मत बताना"
डेयरी एक्सपर्ट सुरेंद्रनाथ ने एसआईटी टीम को बताया कि सुब्रमण्यम ने 11 से 14 अगस्त, 2022 के बीच तीन-चार बार फोन करके अनुरोध किया था कि, वे अपनी रिपोर्ट में घी में मिलावट का जिक्र न करें. उन्होंने कहा कि मैसूर लैब से रिपोर्ट मिलने में देरी की वजह से, घी का इस्तेमाल पहले ही लड्डू बनाने में किया जा चुका था. उन्होंने कहा कि अगर मिलावट की बात सामने आई तो भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी. इस बारे में उन्होंने SIT अधिकारियों से कहा कि हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह रिपोर्ट नहीं दी कि घी में मिलावट थी या नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि बीटा सिटोस्टेरॉल मिलाया गया था.

सुब्रमण्यम ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने सुरेंद्रनाथ से मिलावटी घी के मामले में अच्छी रिपोर्ट देने के लिए नहीं कहा था. उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ़ वाई वी सुब्बारेड्डी को मिलावट के बारे में बताया था और इस बारे में बड़े अधिकारियों को नहीं बताया था. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने उन्हें क्यों नहीं बताया, तो वे चुप रहे.

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने डेयरी मैनेजरों को मिलावट के मामले के बारे में चेतावनी दी थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने नहीं दी थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी ने उन्हें मैसूर लैब रिपोर्ट पर एक्सपर्ट की राय लेने का आदेश दिया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने और डिप्टी EO ने मिलकर यह फैसला किया था.

27 नवंबर को, सुरेंद्रनाथ के साथ-साथ डेयरी एक्सपर्ट डॉ. मल्लम महेंद्र, वी. वेंकट सुब्रमण्यम और के. जयराज राव से भी एसआईटी अधिकारियों ने पूछताछ की थी. पता चला है कि सुब्रमण्यम से भी उसी दिन पूछताछ की गई थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

मिलावटी घी के आरोपियों को चार दिन की कस्टडी
नेल्लोर एसीबी कोर्ट ने सोमवार को मिलावटी घी सप्लाई केस में आरोपी अजय कुमार सुगंध और थिटाइड के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पूर्व GM सुब्रह्मण्यम को एसआईटी को चार दिन की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया. एसआईटी इस महीने सुबह 9 से 12 बजे तक उनसे पूछताछ करेगी.

