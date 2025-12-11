ETV Bharat / bharat

'मिलावटी घी पर फैसला तत्कालीन चेयरमैन सुब्बारेड्डी का था', पूर्व TTD जनरल मैनेजर सुब्रह्मण्यम का खुलासा

तिरुपति (आंध्र प्रदेश): सीबीआई की लीडरशिप में SIT अधिकारियों ने तिरुमाला लड्डू विवाद मामले में आरोपी और TTD प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पूर्व जनरल मैनेजर RSSVR सुब्रह्मण्यम से पूछताछ की. अधिकारियों ने पूछा कि ‘अगस्त 2020 में, आपको पता चला कि तिरुमाला लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी सप्लाई किया जा रहा था, है ना? आपने इस मामले के बारे में सिर्फ उस समय के TTD चेयरमैन, YV सुब्बारेड्डी को ही क्यों बताया? आपने इसे दूसरे सीनियर अधिकारियों के ध्यान में क्यों नहीं लाया?’

इस पर सुब्रह्मण्यम ने जवाब दिया कि उन्होंने सिर्फ YV सुब्बारेड्डी को बताया था क्योंकि उन्होंने ही उन्हें सैंपल लैब में भेजने का निर्देश दिया था. पूछताछ के दूसरे दिन यानी बुधवार को उनसे और एक दूसरे आरोपी, अजय कुमार सुगंध से पूछताछ की गई थी.

पता चला है कि सुब्रह्मण्यम ने कई सवालों के जवाब में कहा कि उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है और वे जवाब नहीं दे सकते. उनसे पूछा गया कि मिलावटी घी की सप्लाई तब भी क्यों जारी रही जब उन्होंने और डिप्टी EO ने सुब्बारेड्डी को समझाया कि चारों डेयरियां मिलावटी घी सप्लाई कर रही हैं. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि चेयरमैन ने यह फैसला लिया.

अजय कुमार चुप

पता चला है कि सुगंध ऑयल्स के मालिक अजय कुमार सुगंध ने SIT जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने भोले बाबा डेयरी के डायरेक्टर पोमिल जैन और विपिन जैन के साथ सहयोग क्यों किया, जो कई सालों से मिलावटी घी के धंधे में शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका उस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.