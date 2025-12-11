ETV Bharat / bharat

'मिलावटी घी पर फैसला तत्कालीन चेयरमैन सुब्बारेड्डी का था', पूर्व TTD जनरल मैनेजर सुब्रह्मण्यम का खुलासा

SIT अधिकारियों ने तिरुमाला लड्डू विवाद मामले में आरोपी और TTD प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पूर्व जनरल मैनेजर RSSVR सुब्रह्मण्यम से पूछताछ की.

TTD
TTD मिलावटी घी मामला (ETV Bharat सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 4:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुपति (आंध्र प्रदेश): सीबीआई की लीडरशिप में SIT अधिकारियों ने तिरुमाला लड्डू विवाद मामले में आरोपी और TTD प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पूर्व जनरल मैनेजर RSSVR सुब्रह्मण्यम से पूछताछ की. अधिकारियों ने पूछा कि ‘अगस्त 2020 में, आपको पता चला कि तिरुमाला लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी सप्लाई किया जा रहा था, है ना? आपने इस मामले के बारे में सिर्फ उस समय के TTD चेयरमैन, YV सुब्बारेड्डी को ही क्यों बताया? आपने इसे दूसरे सीनियर अधिकारियों के ध्यान में क्यों नहीं लाया?’

इस पर सुब्रह्मण्यम ने जवाब दिया कि उन्होंने सिर्फ YV सुब्बारेड्डी को बताया था क्योंकि उन्होंने ही उन्हें सैंपल लैब में भेजने का निर्देश दिया था. पूछताछ के दूसरे दिन यानी बुधवार को उनसे और एक दूसरे आरोपी, अजय कुमार सुगंध से पूछताछ की गई थी.

पता चला है कि सुब्रह्मण्यम ने कई सवालों के जवाब में कहा कि उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है और वे जवाब नहीं दे सकते. उनसे पूछा गया कि मिलावटी घी की सप्लाई तब भी क्यों जारी रही जब उन्होंने और डिप्टी EO ने सुब्बारेड्डी को समझाया कि चारों डेयरियां मिलावटी घी सप्लाई कर रही हैं. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि चेयरमैन ने यह फैसला लिया.

अजय कुमार चुप
पता चला है कि सुगंध ऑयल्स के मालिक अजय कुमार सुगंध ने SIT जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने भोले बाबा डेयरी के डायरेक्टर पोमिल जैन और विपिन जैन के साथ सहयोग क्यों किया, जो कई सालों से मिलावटी घी के धंधे में शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका उस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

चिन्नप्पन्ना को डिटेल्स क्यों दी गईं?
अधिकारियों ने पूछा कि जब हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भोले बाबा डेयरी प्लांट्स का इंस्पेक्शन किया तो पाया कि उनमें जरूरी कैपेसिटी नहीं थी. आपने, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर और इंस्पेक्शन टीम के मेंबर के तौर पर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या आप उनके साथ मिलीभगत कर रहे थे? तो इस पर सुब्रमण्यम ने कहा कि उन्होंने, दूसरों के साथ मिलकर इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने सभी की राय तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को सौंप दी थी.

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने डेयरियों के नाम और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के फोन नंबर चिन्नप्पन्ना को क्यों दिए, जिनका TTD से कोई कनेक्शन नहीं था, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने यह जानकारी इसलिए दी क्योंकि चिन्नप्पन्ना ने सुब्बा रेड्डी का पर्सनल सेक्रेटरी होने का दावा किया था.

यह भी पढ़ें- केरल सीएम और राज्यपाल में नहीं थम रहा विवाद: कुलपतियों की नियुक्ति पर है ये रार

TAGGED:

ADULTERATED GHEE
TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS
TTD ADULTERATED GHEE CASE
ADULTERATED GHEE CASE IN TTD
ADULTERATED GHEE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.