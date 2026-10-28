अनपढ़ता को दिखाया अंगूठा... चार सालों में तीन करोड़ लोग बने साक्षर, इनका अब अपना एक हस्ताक्षर
दो करोड़ लोग और लिटरेट बनने की कतार में, समय रहते जो पढ़-लिख नहीं सके, उनके जीवन में 'उल्लास' भर रहा है उजाला
Published : October 28, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 6:23 PM IST
हैदराबाद.(EB Prime Team) अंगूठा छाप... अनपढ़ जैसे तानों का कलंक मिटाने के लिए लोगों में खासा 'उल्लास' देखा जा रहा है. ये वही लोग हैं जो किसी वजह से उम्र रहते स्कूली शिक्षा नहीं ले पाए. सरकारी कोशिशों से ये कलम के सिपाही बन रहे और अब इनका भी अपना एक सिग्नेचर है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार सालों में तकरीबन 3 करोड़ लोगों को इस काबिल बनाया गया है कि वे लिख सकें, पढ़ सके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-मोटे जोड़-घटाव भी कर सकें.
उल्लास से साक्षरता का उजियारा: पढ़ाई-लिखाई से वंचित रह गए लोगों को पढ़ने-लिखने लायक बनाने के लिए वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है, वो है ULLAS यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम. इसे आप न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी कह सकते हैं. साल 2022 से शुरू है, लेकिन आधिकारिक लाॅन्चिंग हुई 2023 में. इस योजना का एक ही मकसद है कि 15 साल से अधिक उम्र के अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर और खुद से सक्षम बनकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें.
2030 तक 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य: भारतीय साक्षरता मिशन के तहत 2030 तक 5 करोड़ एडल्ट्स को पढ़ने-लिखने लायक सक्षम बनाना है. केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2027 तक के लिए मंजूरी दी है. फिलहाल उल्लास 2.99,56,504 लोगों के जीवन में शिक्षा का उजियारा फैला चुका है. स्कीम का मकसद अनपढ़ लोगों को सिर्फ साक्षर बनाना ही नहीं है, बल्कि पांच मुख्य क्षेत्रों में काबिल बनाना है. ये इस प्रकार हैं.-
- मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान(जोड़-घटाव) को मजबूत बनाया जाना.
- फाइनेंशियल, डिजिटल व लीगल लिटरेसी, हेल्थकेयर-जागरूकता, चाइल्डकेयर-शिक्षा और फैमिली वेलफेयर जैसी जिंदगी से जुड़ी तमाम उपयोगी जानकारी मुहैया कराना.
- समाज में सभी के लिए समुचित समानता पैदा करने के उद्देश्य से लोगों को बुनियादी शिक्षा दिया जाना.
- वोकेशनल स्किल्स यानी कि व्यावसायिक कौशल विकसित करना ताकि नए बने साक्षर लोगों को रोजगार पाने की दृष्टि से लगातार ट्रेनिंग दिलाई जा सके.
- सतत शिक्षा... इसके तहत कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन के साथ-साथ उपयोगी व अन्य विषयों पर आधारित व्यापक वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल हैं.
हर साल 1 से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है और सरकारी एजेंसियों की यह कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिना पढ़े-लिखे लोगों को उल्लास स्कीम के तहत रजिस्टर्ड कराया जाए. नीचे की टेबल से साफ है कि देशभर में ऐसे लोगों में साक्षर बनने का उत्साह साल-दर साल कैसे बढ़ता जा रहा है.
|साल
|रजिस्ट्रेशन
|2023
|3.5 करोड़
|2024
|4.84 करोड़
|2025
|6.23 करोड़
टाॅप टेन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, जहां लिटरेसी रेट सबसे बेहतर: नीचे की टेबल बताती है कि साक्षरता दर बढ़ाने में पूर्वोत्तर के राज्यों ने अच्छी-खासी प्रगति की है. इससे पहले तक दक्षिण के राज्यों में पढ़े-लिखे लोगों की तादाद ज्यादा थी.
|राज्य/यूनियन टेरोटरी
|साक्षरता दर(%)
|चंडीगढ़
|99.9
|गोवा
|99.7
|अंडमान-निकोबार
|99.0
|हिमाचल प्रदेश
|99.0
|मिजोरम
|98.2
|लक्ष्यद्वीप
|97.3
|लद्दाख
|97.0
|नागालैंड
|95.7
|त्रिपुरा
|95.6
|केरलम
|95.3
साक्षरता मिशन पर कितना खर्च: सरकारी आंकड़ों के अनुसार 'उल्लास' स्कीम के लिए कुल 1037.90 करोड़ रुपए का फंड अलाॅट किया गया है. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 700 और राज्य सरकारों की 337.90 करोड़ रुपए है. दूसरे हिसाब से देखा जाए तो करीब 250 रुपए खर्च किया जाता है एक व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए.
एजुकेशन फाॅर ऑल... अब भी एक बड़ी चुनौती: साक्षरता देश के लिए शुरू से एक बड़ी चुनौती रही है. प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो(PIB) के मुताबिक 1947 में देश आजाद हुआ तब पढ़-लिख सकने वाले लोग महज 14 फीसदी थे. तब से साक्षरता दर बढ़ाने के लिए दशकों में कई अहम कदम उठाए गए. 1951 से इसमें लगातार सुधार देखा गया है. अब पीएलएफएस-2025(पीरियाॅडिक लेबर फोर्स सर्वे) का डाटा कहता है कि देश की ओवरऑल साक्षरता दर 81.1 फीसद तक पहुंच गई है.
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