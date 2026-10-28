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अनपढ़ता को दिखाया अंगूठा... चार सालों में तीन करोड़ लोग बने साक्षर, इनका अब अपना एक हस्ताक्षर

देश की साक्षरता दर में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, खासकर एडल्ट एजुकेशन में. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद.(EB Prime Team) अंगूठा छाप... अनपढ़ जैसे तानों का कलंक मिटाने के लिए लोगों में खासा 'उल्लास' देखा जा रहा है. ये वही लोग हैं जो किसी वजह से उम्र रहते स्कूली शिक्षा नहीं ले पाए. सरकारी कोशिशों से ये कलम के सिपाही बन रहे और अब इनका भी अपना एक सिग्नेचर है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार सालों में तकरीबन 3 करोड़ लोगों को इस काबिल बनाया गया है कि वे लिख सकें, पढ़ सके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-मोटे जोड़-घटाव भी कर सकें.

उल्लास से साक्षरता का उजियारा: पढ़ाई-लिखाई से वंचित रह गए लोगों को पढ़ने-लिखने लायक बनाने के लिए वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है, वो है ULLAS यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम. इसे आप न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी कह सकते हैं. साल 2022 से शुरू है, लेकिन आधिकारिक लाॅन्चिंग हुई 2023 में. इस योजना का एक ही मकसद है कि 15 साल से अधिक उम्र के अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर और खुद से सक्षम बनकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें.