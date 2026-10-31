प्रत्याशी का झंझट न इलेक्शन की चिंता... फिर भी करोड़ों चंदा पर रहीं ये गुमनाम राजनीतिक पार्टियां
ADR Report- देशभर के 734 छुटभैय्या दलों का एनालिसिस, 65% पार्टियों का डाटा उपलब्ध ही नहीं
Published : October 31, 2026 at 6:07 PM IST
हैदराबाद. (EB Prime Team) खासकर देश की हिंदी पट्टी में एक काफी प्रचलित कहावत है- हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होय... इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि बिना किसी खर्च या कम मेहनत-पूंजी में बहुत अच्छा लाभ. देश की सैंकड़ों गुमनाम(अनरिकग्नाइज्ड) राजनीतिक पार्टियों को लेकर ऐसा ही कुछ माना जा सकता है.
चुनाव में कैंडिडेट उतारने और इलेक्शन लड़ने की कोई टेंशन नहीं, लेकिन डोमेशन मिल रहा करोड़ों रुपए. हाल ही में आई एडीआर(एसोसिएशन फाॅर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स) की एक रिपोर्ट ऐसी पाॅलिटिकल पार्टियों का ऑडिट करती है, जिनको शायद ही कोई वोटर जानता हो, पर कई दल चुनावी चंदे से साल-दर-साल मालामाल हो रहे हैं. इनमें से ज्यादातर चुनाव लड़ते ही नहीं हैं.
देशभर की 700 से अधिक दलों की स्टडी: एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि देशभर के 34 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों की कुल 734 दलों के ब्योरे की जांच-पड़ताल की गई. यह चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड राजनीतिक दलों का महज 35 फीसदी है. बाकी 65 प्रतिशत यानी 1330 पार्टियों का आंकड़ा ही नहीं उपलब्ध है. 734 में सिर्फ 461 दलों की ऑडिट व कंट्रीब्यूशन दोनों रिपोर्ट्स उपलब्ध हो सकीं. आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए- ये दल होते कौन हैं? या फिर रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पाॅलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं?
गुमनाम राजनीतिक दल ये: दरअसल, ऐसी पार्टियां या दल, जो चुनाव आयोग में तो पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर का न कोई प्रत्याशी होता है और न ये कोई चुनाव नहीं लड़ते, लोग या वोटर उनका नाम तक नहीं जानते? चुनाव में भागीदारी न करने के कारण ऐसे दलों को नेशनल या स्टेट लेवल की कोई दर्जा भी नहीं मिलता है. इसलिए इन्हें रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पाॅलिटिकल पार्टी(आरयूपीपी) कहते हैं.
2024-25 में एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा: एडीआर रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान टाॅप-15 आरयूपीपी को 1064.705 करोड़ चंदे मिले. इसमें 20,000 से ज्यादा के डोनेशंस शामिल हैं और इन दलों की 973.93 करोड़ रुपए की कुल कमाई रिकाॅर्ड की गई जबकि चुनाव में इन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई. चौंकाने वाली बात है कि चंदा पाने वाली टाॅप-3 पार्टियों को 660.523 करोड़ रुपए डोनेशन मिला और यह राजनीतिक दलों द्वारा घोषित कुल चंदे का 67.82 फीसदी रहा है. इन दलों में न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल और भारतीय गरीब कल्याण विकास पार्टी शामिल हैं.
टाॅप-10 डोनर्स ने बांटे 120 करोड़ से ज्यादा चंदा: आरयूपीपी को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष-10 चंदादाताओं ने 445 ट्रांजेक्शंस के जरिए करीब 120.983 करोड़ रुपए डोनेट किए. नीचे की टेबल में टाॅप-10 पार्टियों को मिले डोनेशन की स्थिति दर्शाती है. टेबल में दी गई डोनेशन रकम में 20,000 से अधिक की राशि ही शामिल है.
|राजनीतिक दल
|2024-25 में चंदा
(करोड़ रुपए में)
|न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, गुजरात
|270.99
|स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, गुजरात
|228.80
|भारतीय गरीब कल्याण विकास पार्टी, राजस्थान
|170.04
|जन सुराज पार्टी, दिल्ली
|99.20
|राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी
|55.47
|भारतीय जनतंत्र संरक्षण विकास पार्टी, बिहार
|51.26
|समता पार्टी, दिल्ली
|50.96
|प्रबल भारत पार्टी, बिहार
|30.81
|पब्लिक पाॅलिटिकल पार्टी, दिल्ली
|24. 27
|राष्ट्रीय विकास पार्टी, हरियाणा
|24.99
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