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प्रत्याशी का झंझट न इलेक्शन की चिंता... फिर भी करोड़ों चंदा पर रहीं ये गुमनाम राजनीतिक पार्टियां

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हैदराबाद. (EB Prime Team) खासकर देश की हिंदी पट्टी में एक काफी प्रचलित कहावत है- हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होय... इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि बिना किसी खर्च या कम मेहनत-पूंजी में बहुत अच्छा लाभ. देश की सैंकड़ों गुमनाम(अनरिकग्नाइज्ड) राजनीतिक पार्टियों को लेकर ऐसा ही कुछ माना जा सकता है.

चुनाव में कैंडिडेट उतारने और इलेक्शन लड़ने की कोई टेंशन नहीं, लेकिन डोमेशन मिल रहा करोड़ों रुपए. हाल ही में आई एडीआर(एसोसिएशन फाॅर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स) की एक रिपोर्ट ऐसी पाॅलिटिकल पार्टियों का ऑडिट करती है, जिनको शायद ही कोई वोटर जानता हो, पर कई दल चुनावी चंदे से साल-दर-साल मालामाल हो रहे हैं. इनमें से ज्यादातर चुनाव लड़ते ही नहीं हैं.