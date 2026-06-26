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कितने दागी और कितने धनवान हैं, हमारे राज्यसभा सांसद? ADR का बड़ा खुलासा, देखें पूरे आंकड़े

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन गुरुवार, 25 जून, 2026 को नई दिल्ली में राज्यसभा के एक नए चुने गए सदस्य को पद की शपथ दिलाते हुए. ( IANS )