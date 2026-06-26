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कितने दागी और कितने धनवान हैं, हमारे राज्यसभा सांसद? ADR का बड़ा खुलासा, देखें पूरे आंकड़े

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सांसदों को लेकर रिपोर्ट जारी की है.

ADR Rajya Sabha MP Report
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन गुरुवार, 25 जून, 2026 को नई दिल्ली में राज्यसभा के एक नए चुने गए सदस्य को पद की शपथ दिलाते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 2:55 PM IST

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हैदराबादः देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सांसदों को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में वर्तमान राज्यसभा के 233 में से 226 सांसदों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया है.

वर्तमान राज्यसभा में पश्चिम बंगाल राज्य की चार सीटें खाली हैं. तीन सांसदों का विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि उनके हलफनामे (Affidavits) उपलब्ध नहीं थे. हाल ही में जून 2026 में संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों में नवनिर्वाचित 27 सांसदों के विवरण को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है.

राज्यसभा सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार, देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में बैठे कई सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. विश्लेषण किए गए 226 वर्तमान सांसदों में से 69 सांसद (यानी 31 प्रतिशत) ऐसे हैं, जिन्होंने खुद पर आपराधिक मामले होने की घोषणा की है. इनमें से 36 सांसदों (16 प्रतिशत) पर बेहद गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

अगर अपराध की गंभीरता की बात करें, तो 1 सांसद पर हत्या (IPC की धारा 302) का मामला दर्ज है. 4 सांसदों पर हत्या के प्रयास (IPC की धारा 307) के मुकदमे चल रहे हैं. 4 सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की घोषणा की है.

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, BJP के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य लोग शुक्रवार, 12 जून, 2026 को मध्य प्रदेश के भोपाल में BJP के राज्य मुख्यालय में नए चुने गए राज्यसभा सदस्य रजनीश अग्रवाल और महेश केवट की जीत का जश्न मनाते हुए. (IANS)

किस पार्टी के कितने सांसदों पर आपराधिक मामले

ADR की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों के आधार पर भी सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कई प्रमुख पार्टियों के आधे या उससे अधिक सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. विभिन्न पार्टियों का रिकॉर्ड इस प्रकार है:

  • बीजेपी (BJP): 107 में से 28 सांसदों (26%) पर आपराधिक मामले हैं.
  • कांग्रेस (INC): 29 में से 12 सांसदों (41%) पर केस दर्ज हैं.
  • तृणमूल कांग्रेस (AITC): 9 में से 2 सांसदों (22%) पर मामले हैं.
  • डीएमके (DMK): 8 में से 2 सांसदों (25%) पर केस हैं.
  • समाजवादी पार्टी (SP): 4 में से 2 सांसदों (50%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
  • टीडीपी (TDP): 4 में से 3 सांसदों (75%) पर केस हैं.
  • आम आदमी पार्टी (AAP): 3 में से 1 सांसद (33%) पर मामला है.
  • आरजेडी (RJD): 3 में से 2 सांसदों (67%) पर केस दर्ज हैं.
  • एआईएडीएमके (AIADMK): 4 में से 1 सांसद (25%) पर मामला है.
  • एनसीपी (NCP): 4 में से 1 सांसद (25%) पर केस है.
  • बीआरएस (BRS): पार्टी के सभी 3 सांसदों (100%) पर आपराधिक मामले हैं.
  • सीपीआई(एम) (CPM): पार्टी के सभी 3 सांसदों (100%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसद: किस पार्टी का क्या है रिकॉर्ड?

ADR की रिपोर्ट में सामान्य मुकदमों के अलावा सांसदों पर दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों (जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि) का भी पार्टी-वार ब्यौरा दिया गया है. विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड इस प्रकार है:

  • बीजेपी (BJP): पार्टी के कुल 107 सांसदों में से 14 (13%) पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
  • कांग्रेस (INC): 29 सांसदों में से 8 (28%) पर गंभीर केस हैं.
  • तृणमूल कांग्रेस (AITC): 9 सांसदों में से 2 (22%) पर गंभीर मामले दर्ज हैं.
  • सीपीआई(एम) (CPM): 3 सांसदों में से 2 (67%) का रिकॉर्ड गंभीर आपराधिक मामलों वाला है.
  • आम आदमी पार्टी (AAP): 3 सांसदों में से 1 (33%) पर गंभीर मामला है.
  • बीआरएस (BRS): 3 सांसदों में से 1 (33%) पर गंभीर केस दर्ज है.
  • समाजवादी पार्टी (SP): 4 सांसदों में से 1 (25%) पर गंभीर आपराधिक मामला है.
  • टीडीपी (TDP): 4 सांसदों में से 1 (25%) पर गंभीर केस है.
  • एनसीपी (NCP): 4 सांसदों में से 1 (25%) पर गंभीर मामला दर्ज है.
  • डीएमके (DMK): 8 सांसदों में से 1 (13%) पर गंभीर आपराधिक मामला है.
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AICC प्रेसिडेंट और कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार, 12 जून, 2026 को बेंगलुरु के विधान सौधा में राज्यसभा के लिए बिना किसी विरोध के चुने जाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर से इलेक्शन सर्टिफिकेट लेते हुए. (IANS)

अपराधिक मामलों में किस राज्य के सांसद आगे हैं?

ADR की रिपोर्ट में राज्यों के आधार पर भी राज्यसभा सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया है. आंकड़ों के मुताबिक, प्रतिशत के लिहाज से तेलंगाना और दिल्ली के सांसदों पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. विभिन्न राज्यों के सांसदों का रिकॉर्ड इस प्रकार है:

  • तेलंगाना: यहां के कुल 7 राज्यसभा सांसदों में से 5 (71%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
  • दिल्ली: दिल्ली के 3 राज्यसभा सांसदों में से 2 (67%) का आपराधिक रिकॉर्ड है.
  • महाराष्ट्र: यहां के कुल 19 सांसदों में से आधे से ज्यादा यानी 10 (53%) पर केस दर्ज हैं.
  • आंध्र प्रदेश: राज्य के 11 सांसदों में से 5 (45%) ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की घोषणा की है.
  • बिहार: यहां के कुल 16 सांसदों में से 7 (44%) पर आपराधिक मामले हैं.
  • केरल: केरल के कुल 9 राज्यसभा सांसदों में से 4 (44%) पर केस दर्ज हैं.

राज्यसभा में अरबपतियों की भरमार

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में पैसों की कोई कमी नहीं है. विश्लेषण किए गए 226 सांसदों में से 31 सांसद (यानी 14 प्रतिशत) अरबपति हैं, जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से अधिक है. प्रमुख राजनीतिक दलों में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले सांसदों का आंकड़ा इस प्रकार है:

  • बीजेपी (BJP): 107 सांसदों में से 7 सांसद (7%) अरबपति हैं.
  • कांग्रेस (INC): 29 सांसदों में से 6 सांसद (21%) के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है.
  • बीआरएस (BRS): 3 सांसदों में से 2 सांसद (67%) अरबपति हैं.
  • YSR कांग्रेस (YSRCP): 4 सांसदों में से 2 सांसद (50%) इस सूची में हैं.
  • टीडीपी (TDP): 4 सांसदों में से 2 सांसद (50%) अरबपति हैं.
  • एनसीपी (NCP): 4 सांसदों में से 2 सांसद (50%) के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 25 जून, 2026 को नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान राज्यसभा MP परिमल नाथवानी और उनके परिवार के साथ. (IANS/X/@mpparimal)
राज्य सभा के मौजूदा सांसदों के बीच संपत्ति का हिस्सा इस प्रकार है:
संपत्ति का मूल्य (रु.)राज्यसभा सांसदों की संख्याराज्यसभा सांसदों का प्रतिशत
10 करोड़ रुपये और उससे अधिक10044%
5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये4118%
1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये6629%
20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये157%
20 लाख रुपये से कम42%

अरबपति सांसदों के मामले में कौन से राज्य आगे?

  • तेलंगाना: यहां के 7 में से 4 सांसद (57%) अरबपति हैं.
  • आंध्र प्रदेश: यहां के 11 में से 5 सांसद (45%) ₹100 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं.
  • ओडिशा: 10 में से 3 सांसद (30%) अरबपति हैं.
  • पंजाब: 7 में से 2 सांसद (29%) इस लिस्ट में शामिल हैं.
  • हरियाणा: 5 में से 1 सांसद (20%) के पास ₹100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है.
  • गुजरात: 11 में से 2 सांसद (18%) अरबपति हैं.
  • महाराष्ट्र: 19 में से 3 सांसद (16%) इस श्रेणी में आते हैं.
  • उत्तर प्रदेश: 31 में से 4 सांसद (13%) अरबपति हैं.
  • तमिलनाडु: 18 में से 2 सांसद (11%) अरबपति हैं.
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TDP नेता भाष्यम राम कृष्ण ने गुरुवार, 25 जून, 2026 को नई दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के साथ अभिवादन किया. (IANS)

राज्यसभा सांसदों की औसत संपत्ति: 115 करोड़ के मालिक हैं

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा के एक सांसद की औसत संपत्ति ₹115.25 करोड़ है. हालांकि, अलग-अलग राजनीतिक दलों के आधार पर सांसदों की औसत दौलत में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है.

पार्टी के आधार पर सांसदों की औसत संपत्ति:

  • बीआरएस (BRS): इस पार्टी के सांसदों की औसत संपत्ति सबसे ज्यादा है. बीआरएस के प्रति सांसद की औसत संपत्ति 1,841.39 करोड़ है.
  • समाजवादी पार्टी (SP): सपा के प्रति सांसद की औसत संपत्ति 399.71 करोड़ है.
  • टीडीपी (TDP): टीडीपी के प्रति सांसद की औसत संपत्ति 251.95 करोड़ है.
  • YSR कांग्रेस (YSRCP): यहाँ प्रति सांसद की औसत संपत्ति 170.88 करोड़ है.
  • एनसीपी (NCP): एनसीपी के प्रति सांसद की औसत संपत्ति 149.35 करोड़ है.
  • कांग्रेस (INC): कांग्रेस के प्रति सांसद की औसत संपत्ति 130.37 करोड़ है.
  • बीजेडी (BJD): बीजेडी के प्रति सांसद की औसत संपत्ति 122.22 करोड़ है.
  • बीजेपी (BJP): बीजेपी के प्रति सांसद की औसत संपत्ति 76.46 करोड़ है.
  • तृणमूल कांग्रेस (AITC): टीएमसी के प्रति सांसद की औसत संपत्ति 16.72 करोड़ है.
  • डीएमके (DMK): डीएमके के सांसदों की औसत संपत्ति सबसे कम है, जो प्रति सांसद 11.90 करोड़ है.
सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले टॉप तीन राज्यसभा MP
क्रमनामराज्यकिस पार्टी के हैंचल संपत्ति (रु.)अचल संपत्ति (रु.)कुल संपत्ति (रु. में)
1डॉ बंदी पार्थ सारधीतेलंगानाBRS52,15,25,82,61084,95,67,30053,00,21,49,910
5300 Crore+
2राजिंदर गुप्तापंजाबBJP44,37,29,89,1816,15,74,69,53050,53,04,58,711
5053 Crore+
3डॉ. अभिषेक मनु सिंघवीतेलंगानाINC21,04,74,05,8634,53,50,00,00025,58,24,05,863
2558 Crore+

राज्यसभा सांसदों के पास कुल 26,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति

ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा के सभी सांसदों की दौलत को मिला दिया जाए तो यह एक विशाल राशि बनती है. विश्लेषण किए गए 226 सांसदों की कुल संपत्ति 26,047 करोड़ है.

किस पार्टी के सांसदों के पास है सबसे ज्यादा कुल संपत्ति?

  • बीजेपी (BJP): पार्टी के कुल 107 सांसदों के पास सबसे ज्यादा 8,181 करोड़ की कुल संपत्ति है.
  • बीआरएस (BRS): इस पार्टी के केवल 3 सांसदों के पास ही कुल 5,524 करोड़ की संपत्ति है.
  • कांग्रेस (INC): कांग्रेस के कुल 29 सांसदों के पास 3,781 करोड़ की संपत्ति है.
  • निर्दलीय (Independent): राज्यसभा के 4 निर्दलीय सांसदों के पास कुल 2,211 करोड़ की संपत्ति है.

सांसदों की कुल संपत्ति के मामले में कौन से राज्य हैं आगे?

  • तेलंगाना: इस राज्य के केवल 7 सांसदों के पास सबसे ज्यादा 8,310 करोड़ की कुल संपत्ति है.
  • पंजाब: पंजाब के 7 सांसदों के पास कुल 5,729 करोड़ की संपत्ति है.
  • उत्तर प्रदेश: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 31 सांसदों के पास कुल 3,089 करोड़ की संपत्ति है.
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शुक्रवार, 12 जून, 2026 को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नॉमिनेशन खारिज होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे राजीव गांधी पंचायत राज संगठन (RGPRS) के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. (IANS)
सबसे कम संपत्ति वाले 3 राज्यसभा सांसद
क्रमनामराज्यकिस पार्टी के हैंचल संपत्ति (रु.)अचल संपत्ति (रु.)कुल संपत्ति (रु. में)
1संत बलबीर सिंहपंजाबAAP3,79,97203,79,972
3 Lacs+
2ए ए रहीमकेरलCPI(M)7,12,4144,50,00011,62,414
11 Lacs+
3सुमित्रा बाल्मीकमध्य प्रदेशBJP2,85,00015,00,00017,85,000
17 Lacs+

जानें अन्य जरूरी बातेंः राज्यसभा सांसद कितने पढ़े-लिखे और किस उम्र के हैं?

  • 81% सांसद ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं: विश्लेषण किए गए 226 सांसदों में से 182 सांसद (81%) स्नातक (Graduate) या इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं.
  • 16% सांसद 5वीं से 12वीं पास हैं: देश के उच्च सदन में 36 सांसद (16%) ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं कक्षा के बीच पढ़े-लिखे हैं.
  • डिप्लोमा और साक्षर: 7 सांसदों के पास डिप्लोमा डिग्री है, जबकि 1 सांसद ने खुद को केवल साक्षर घोषित किया है.
  • 41 से 60 वर्ष (सबसे ज्यादा): राज्यसभा के आधे से अधिक यानी 120 सांसद (53%) 41 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के हैं.
  • 61 से 80 वर्ष: सदन में 91 सांसद (40%) बुजुर्ग श्रेणी में आते हैं जिनकी उम्र 61 से 80 वर्ष के बीच है.
  • युवा और सुपर सीनियर: केवल 12 सांसद (5%) युवा हैं जिनकी उम्र 31 से 40 वर्ष के बीच है, जबकि 3 सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है.
  • महिला सांसदों की भागीदारी: राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी काफी कम है. कुल 226 सांसदों में से केवल 34 महिला सांसद (15%) ही उच्च सदन में मौजूद हैं.

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