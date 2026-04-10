चुनावी चंदे में BJP को 'बंपर' बढ़तः प्रूडेंट ट्रस्ट का सत्ताधारी दल की ओर झुकाव, जानें- कांग्रेस को किसने दिया 'सहारा'
राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले चंदे में 2024-25 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 161 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
Published : April 10, 2026 at 4:41 PM IST
नई दिल्ली: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की वित्तीय वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में कॉर्पोरेट फंडिंग के दिलचस्प समीकरणों को उजागर किया है. रिपोर्ट बताती है कि जहां देश के बड़े कॉर्पोरेट और इलेक्टोरल ट्रस्ट्स का दिल मुख्य रूप से भाजपा (BJP) के लिए धड़क रहा है, वहीं कांग्रेस की झोली में चुनावी चंदा भाजपा की तुलना में काफी कम रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित 20,000 रुपये से अधिक के कुल दान 11,343 दानदाताओं से मिले जो 6,648.56 करोड़ रुपये रहे. इनमें से भाजपा को 5,522 चंदे से 6,074.01 करोड़ रुपये, जबकि कांग्रेस को 2,501 चंदे से 517.39 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.
बीजेपी को 13 गुना ज्यादा चंदा
ADR की रिपोर्ट साफ करती है कि कॉर्पोरेट चंदे के मामले में भाजपा का पलड़ा भारी ही नहीं, बल्कि 'एकतरफा' भारी है. भाजपा को मिला कॉर्पोरेट दान अन्य सभी दलों के कुल योग से भी 13 गुना ज्यादा है. रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 6,074 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 171% की वृद्धि को दर्शाता है.
इलेक्टोरल ट्रस्टों की भूमिका
प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे बड़ा दाता बना हुआ है, जिसने भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सामूहिक रूप से 2,413 करोड़ रुपये का योगदान दिया. जिसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा के हिस्से में गया. दान की सबसे अधिक मात्रा दिल्ली से आई, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान रहा. बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 20,000 रुपये की सीमा से ऊपर शून्य दान घोषित करने का अपना 19-वर्षीय सिलसिला बनाए रखा.
2024-25 के शीर्ष दानदाता
प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कुल मिलाकर 2413.465 करोड़ का दान दिया है. ट्रस्ट ने बीजेपी को 2180.7119 करोड़ का दान दिया. कांग्रेस को 216.335 करोड़ मिला और आम आदमी पार्टी के हिस्से में 16.4178 करोड़ रुपये आये.
प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 2 योगदान के माध्यम से 834.97 करोड़, एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 16 योगदान के माध्यम से 621 करोड़ तथा न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 7 योगदान के माध्यम से 155 करोड़ का दान बीजेपी और कांग्रेस को दिया है.
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 3 योगदान के माध्यम से 100 करोड़ तथा रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने 4 योगदान के माध्यम से 95 करोड़ रुपये का दान बीजेपी को दिया है.
भाजपा का सबसे बड़ा मददगार
देश का सबसे बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट, 'प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट', का भाजपा के प्रति गहरा लगाव है. इस ट्रस्ट ने भाजपा, कांग्रेस और आप को मिलाकर कुल 2,413.46 करोड़ रुपये का चंदा दिया, लेकिन इसमें भाजपा की हिस्सेदारी सबसे भारी रही.
- भाजपा को दान: ट्रस्ट ने भाजपा को 2,180.71 करोड़ रुपये दिए, जो भाजपा को मिले कुल चंदे का लगभग 35.90% है.
- कांग्रेस को दान: इसी ट्रस्ट ने कांग्रेस को 216.33 करोड़ रुपये दिए, जो कांग्रेस के कुल चंदे का 41.81% है.
- यानी प्रूडेंट ट्रस्ट ने कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को 10 गुना से भी ज्यादा दान दिया है.
BJP के टॉप डोनर्स
भाजपा को मिलने वाले चंदे का एक बड़ा हिस्सा चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों से आया है. इनका विवरण यहां देखें...
- प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट: इसने भाजपा को 757.62 करोड़ रुपये का बड़ा चंदा दिया
- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया: वैक्सीन निर्माता कंपनी ने भाजपा को 100 करोड़ रुपये दिए
- रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड: इस ग्रुप ने भाजपा की झोली में 95 करोड़ रुपये डाले
- वेदांता लिमिटेड : इसने 67 करोड़ रुपये चंदा दिये
- मैक्रोटेक डेवलपर्सः इस कंपनी ने 65 करोड़ रुपये भाजपा को देकर अपना समर्थन दिखाया.
कांग्रेस के प्रमुख दानदाता
भाजपा की तुलना में कांग्रेस को मिले चंदे की राशि भले ही कम हो, लेकिन कुछ दानदाताओं ने कांग्रेस का साथ मजबूती से दिया.
- टॉप डोनर: कांग्रेस के लिए भी प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (216.33 करोड़ रु.) ही सबसे बड़ा दानदाता रहा.
- प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट: इसने कांग्रेस को 77.34 करोड़ रुपये का दान दिया.
- आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड: इस कंपनी ने कांग्रेस को 11.50 करोड़ रुपये का चंदा दिया.
दोनों पक्षों को साधने वाले दानदाता
कुछ ऐसे भी ट्रस्ट और दानदाता रहे जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को चंदा देकर संतुलन बनाने की कोशिश की
- एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट: इसने भाजपा को 606 करोड़ और कांग्रेस को 15 करोड़ रुपये का दान दिया.
- न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट: इस ट्रस्ट ने भाजपा को 150 करोड़ और कांग्रेस को 5 करोड़ रुपये दिए.
- डेरिव इन्वेस्टमेंट्स: इस फर्म ने भाजपा को 22.50 करोड़ और कांग्रेस को 5 करोड़ रुपये का चंदा दिया.
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