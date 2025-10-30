ETV Bharat / bharat

बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा मथवार गांव, आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद ने लिया था गोद

2015 में लिया गोद जुगल किशोर शर्मा 2014 से अब तक तीन बार जम्मू से सांसद चुने गए हैं और अपने 11 साल के सांसद कार्यकाल के दौरान उन्होंने SAGY के तहत तीन गांवों को गोद लिया. इनमें मथवार पहला गांव था जिसे उन्होंने वर्ष 2015 में गोद लिया था.

उन्होंने कहा कि सभी आंतरिक संपर्क सड़कों की हालत खस्ता है और किसी को हमारी परेशानियों की परवाह नहीं है. किसी भी क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाने वाली सड़कों की देखभाल के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, हमारी उपेक्षा की जा रही है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए मथवार गांव के लोगों ने कहा कि सांसद केवल चुनाव से पहले ही इलाके का दौरा करते हैं और एक बार संसद के लिए चुने जाने के बाद, वे अगले पांच साल तक नजरों से ओझल रहते हैं .मथवार निवासी कुलदीप राज वर्मा ने कहा, "हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सांसद द्वारा मथवार के लोगों से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे, जिसमें इसे पूरे जम्मू लोकसभा क्षेत्र का आदर्श गांव बनाना भी शामिल है."

श्रीनगर: जम्मू जिले के मथवार गांव को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के तहत गोद लिए हुए 10 साल हो गए हैं. हालांकि, इस गांव के लोगों का मानना ​​है कि उन्होंने इलाके के लिए कुछ नहीं किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद द्वारा किए गए सभी वादे पूरे नहीं हुए हैं और लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं.

यह गांव बाबा बल्लो जी नामक अपने श्राइन के लिए प्रसिद्ध है और जम्मू के साथ-साथ अन्य स्थानों से भक्त भी यहां दर्शन करने आते हैं. इस मंदिर के पास एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है जहां परिसर के अंदर एक एम्बुलेंस खड़ी है, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बंद रहती है. दिन में एक डॉक्टर समेत चार कर्मचारियों की ड्यूटी होती है, लेकिन सिर्फ एक ही कर्मचारी मौजूद थाय

इलाज के लिए अखनूर जाते हैं लोग

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वे मेडिकल चेकअप के लिए पास के अखनूर या जम्मू जाना पसंद करते हैं. मथवार में बाबा बल्लो जी की श्राइन के पास एक दुकानदार सुशांत शर्मा ने कहा, "मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में अखनूर से यहां पहुंचने के लिए टैक्सी लेनी पड़ती है या घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता है क्योंकि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की अपनी एम्बुलेंस काम नहीं करती."

शर्मा ने आगे कहा, "सांसद ने हमें गांव में मुफ़्त वाई-फाई सुविधा लगाकर गांव को स्मार्ट बनाने सहित कई सपने दिखाए थे, लेकिन हमने ऐसा कभी होते नहीं देखा." यह गांव जम्मू जिले के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में आता है और विभिन्न राजनीतिक दल वोट मांगने के लिए इस क्षेत्र का रुख कर रहे हैं. लोगों का मानना ​​है कि सभी दल सिर्फ वादे ही करते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते.

नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के मथवार गांव में सड़क की हालत (ETV Bharat)

जुगल किशोर शर्मा से नहीं हुआ संपर्क

जब सांसद जुगल किशोर शर्मा से संपर्क किया गया, तो वे टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे क्योंकि उन्हें पार्टी ने बिहार चुनावों के लिए नियुक्त किया है. उनके कार्यालय ने ईटीवी भारत को बताया कि सांसद ने एसएजीवाई योजना के तहत कई कार्य शुरू किए और लगभग सभी कार्य पूरे हो गए हैं.

सांसद के निजी सहायक अंकुश महाजन ने बताया, "जब सांसद ने इस गांव को गोद लिया था, तब मथवार तक एक ही संपर्क मार्ग था. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मथवार की मुख्य सड़क को न केवल डबल लेन में अपग्रेड किया जाए, बल्कि आंतरिक संपर्क सड़कों का भी निर्माण किया जाए, जिससे सभी लोगों को कनेक्टिविटी मिल सके. मथवार के पंचायत घर में वाईफाई सुविधा स्थापित की गई है और अगर कुछ समस्याएं हैं, तो उनका समाधान किया जाएगा."

