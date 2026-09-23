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बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन, प्रशासन ने पर्यटकों, मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया

गंगासागर प्रशासन ने पर्यटकों और मछुआरों को सचेत करने के लिए लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा रहा है. पढ़ें सुभाजीत दास की रिपोर्ट...

Bay of Bengal deep depression alert
बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन को लेकर प्रशासन ने पर्यटकों, मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 12:56 PM IST

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कोलकाता: डीप डिप्रेशन सिस्टम की वजह से गंगासागर में उथल-पुथल है और समुद्र की लहरें चिंता बढ़ा रही है. इस स्थिति के बीच तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है. समुद्र तट से लेकर नहाने के घाटों तक पूरे इलाके में प्रशासन ऐहतियात के तौर पर लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करवा रहा है.

तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है. साथ ही जो मछुआरे अभी समुद्र में हैं, उन्हें तुरंत लौटने का आदेश दिया गया है. शुक्रवार 25 सितंबर तक समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है. ट्रॉलर घाटों और अलग-अलग तटीय जगहों पर लाउडस्पीकर से घोषणा की जा रही है, जिसमें समुद्र में मछुआरों को जल्दी से सुरक्षित जगह पर लौटने के लिए कहा जा रहा है. यह पक्का करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कि कोई नया ट्रॉलर समुद्र में न जाए.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक डीप डिप्रेशन प्रभावी हो सकता है. हालांकि यह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके असर से दक्षिण बंगाल के तटीय जिलों में पहले ही खराब मौसम की स्थिति पैदा हो गई है. आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है और समुद्र में तेजी से उथल-पुथल हो रही है.

इन हालात में प्रशासन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है. गंगासागर में खास निगरानी के उपाय किए गए हैं. सागर ब्लॉक प्रशासन की पहल पर सिविल डिफेंस के लोग सुबह से ही इलाके के अलग-अलग हिस्सों में लाउडस्पीकर से पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं. वे तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट को अलर्ट करने के लिए बीच, नहाने के घाटों और कपिल मुनि आश्रम के आस-पास पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

प्रशासन स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि किसी भी हालत में किसी को भी अशांत समुद्र में नहीं जाना चाहिए. हालात सामान्य होने तक लोगों को पानी से दूर रहना चाहिए. कई पर्यटक समुद्र में पवित्र डुबकी लगाने के लिए गंगासागर आते हैं, लेकिन खराब मौसम के दौरान ऐसा करना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इसलिए प्रशासन पहले से ही एहतियाती कदम उठा रहा है.

निम्न दबाव प्रणाली के प्रभाव से दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में तूफान और तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. लगभग 40 से 50 किमी प्रति घंटा की गति से तेज हवा चल सकती हैं. नतीजतन, समुद्र के उग्र होने की आशंका है और निचले तटीय इलाकों में पानी भरने की आशंका है.

ऐसे में प्रशासन सागर द्वीप के निचले इलाकों के निवासियों को लेकर भी सतर्क है. विशेष रूप से, अस्थायी या गैर-स्थायी घरों में रहने वालों से सुरक्षित आश्रयों में जाने का आग्रह किया जा रहा है. आपदा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन सक्रिय एहतियाती कदम उठा रहा है.

तट के पास रहने वाले लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें. पुलिस और नागरिक सुरक्षा कर्मी यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं कि कोई भी प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करके समुद्र तट के पास न जाए. स्थिति और बिगड़ने पर तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू करने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखा गया है.

प्रशासन ने तटीय निवासियों से अगले कुछ दिनों में मौसम के अपडेट पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया है. उन्हें मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करने और आपात स्थिति में अधिकारियों से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें-मौसम विभाग ने दी चेतावनी, चक्रवाती तूफान की आशंका, भारी बारिश का अनुमान

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