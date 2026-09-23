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बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन, प्रशासन ने पर्यटकों, मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया

बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन को लेकर प्रशासन ने पर्यटकों, मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया ( ETV Bharat )

कोलकाता: डीप डिप्रेशन सिस्टम की वजह से गंगासागर में उथल-पुथल है और समुद्र की लहरें चिंता बढ़ा रही है. इस स्थिति के बीच तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है. समुद्र तट से लेकर नहाने के घाटों तक पूरे इलाके में प्रशासन ऐहतियात के तौर पर लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करवा रहा है. तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है. साथ ही जो मछुआरे अभी समुद्र में हैं, उन्हें तुरंत लौटने का आदेश दिया गया है. शुक्रवार 25 सितंबर तक समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है. ट्रॉलर घाटों और अलग-अलग तटीय जगहों पर लाउडस्पीकर से घोषणा की जा रही है, जिसमें समुद्र में मछुआरों को जल्दी से सुरक्षित जगह पर लौटने के लिए कहा जा रहा है. यह पक्का करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कि कोई नया ट्रॉलर समुद्र में न जाए. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक डीप डिप्रेशन प्रभावी हो सकता है. हालांकि यह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके असर से दक्षिण बंगाल के तटीय जिलों में पहले ही खराब मौसम की स्थिति पैदा हो गई है. आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है और समुद्र में तेजी से उथल-पुथल हो रही है. इन हालात में प्रशासन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है. गंगासागर में खास निगरानी के उपाय किए गए हैं. सागर ब्लॉक प्रशासन की पहल पर सिविल डिफेंस के लोग सुबह से ही इलाके के अलग-अलग हिस्सों में लाउडस्पीकर से पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं. वे तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट को अलर्ट करने के लिए बीच, नहाने के घाटों और कपिल मुनि आश्रम के आस-पास पेट्रोलिंग कर रहे हैं.