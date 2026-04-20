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उत्तराखंड चारधाम यात्रा के पहले दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत, दूसरे दिन कड़े इंतजामों के बीच हालात रहे काबू

कितनी सुधरी व्यवस्थाएं ( फोटो सोर्स- Information Department )

देहरादून: उत्तराखंड के लिए आर्थिक और धार्मिक रूप से बेहद अहम मानी जाने वाली चारधाम यात्रा 2026 का आगाज हो चुका है. अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए. यात्रा के पहले ही दिन से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देवभूमि की ओर उमड़ पड़ी. इस बार यात्रा को लेकर गजब उत्साह देखने को मिल रहा है. जिसकी तस्दीक रजिस्ट्रेशन के आंकड़े कर रहे हैं. अभी तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं. जो इस यात्रा की व्यापक भक्ति और धार्मिक महत्ता को दर्शा रहा है. धामों के बाहर लंबी कतारें, पहाड़ी रास्तों पर लगातार बढ़ता दबाव और प्रमुख पड़ावों पर यात्रियों का सैलाब, ये संकेत दे रहा है कि इस बार यात्रा अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है. जहां यह राज्य की आर्थिकी को मजबूती देने वाला कारक है, तो वहीं इतनी विशाल भीड़ की सुरक्षा और व्यवस्थापन प्रशासन के लिए एक कठिन परीक्षा बन चुका है. पहले ही दिन हुई दो मौत ने भी इस यात्रा को चर्चा में ला दिया है. पहले दिन की दो यात्रियों की मौत, चिंता और संवेदनशीलता बढ़ी: यात्रा के पहले ही दिन यमुनोत्री मार्ग पर सामने आई दो दुखद घटनाओं ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया. मध्यप्रदेश के इंदौर से आई एक महिला श्रद्धालु की मौत हुई. जबकि, महाराष्ट्र से आए एक बुजुर्ग यात्री ने पैदल मार्ग पर सांस लेने में दिक्कत के चलते दम तोड़ दिया. ये घटनाएं केवल दुर्घटनाएं भर नहीं हैं, बल्कि इस कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा के जोखिमों को सामने लाया है. ऊंचाई वाले इलाकों में ऑक्सीजन की कमी, थकान, बदलता मौसम और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऐसे कारक हैं, जो थोड़ी सी चूक को भी गंभीर बना सकते हैं. इन हादसों ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या मौके पर पर्याप्त और त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध थी या नहीं? यमुनोत्री धाम (फोटो सोर्स- Information Department) स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों पर उठे गंभीर सवाल: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की मानें तो चारधाम यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 1,350 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट, 33 हेल्थ स्क्रीनिंग केंद्र और 177 एंबुलेंस सेवाओं को तैनात किया है. इसके बावजूद पहले ही दिन हुई दो मौतों ने इन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहाड़ी इलाकों में समय पर चिकित्सा सहायता न मिलना अक्सर जानलेवा साबित होता है. ऐसा पहली बार नहीं है, जब यमुनोत्री मे मौत हुई हो. इससे पहले भी पिछले साल यात्रा के शुरुआत में ही ये धाम मौत और भीड़ की वजह से चर्चाओं में था. यही स्थिति इस बार इन मामलों में भी देखने को मिली. हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हृदय संबंधी समस्याएं और श्वसन संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती आवश्यक है. ताकि, जरूरत के समय तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा सके. प्रशासन का त्वरित एक्शन और सख्त निगरानी व्यवस्था: पहले दिन की घटनाओं के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया और तत्काल प्रभाव से कई सख्त कदम उठाए गए. उत्तरकाशी जिला अधिकारी प्रशांत आर्य की मानें तो पहले दिन यात्रा में ज्यादा भक्त आए हैं और दोनों ही केस में सांस लेने की दिक्कत हुई है. उन्होंने कहा कि होटल एसोसिएसन के साथ मिलकर बैठक की गई है. जिसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि होटल वाले भी देखेंगे कि कौन यात्री स्वास्थ्य जांच के बाद सही है या नहीं. उनसे संवाद किया जाएगा. इसके लिए जानकीचट्टी से अन्य जगहों पर भक्तों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं. डॉक्टरों की टीम को खासकर यमुनोत्री में तैनात किया गया है.