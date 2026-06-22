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जनगणना अभियान में डॉग्स से सावधान, इंसानों की गणना में कुत्तों को बाधा, प्रशासन ने निकाला पेट्स को बांध कर रखने का आदेश

जनगणना कर्मियों को कुत्तों से बचाने का आदेश जारी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 के प्रथम चरण की शुरुआत के साथ एक ऐसा दिलचस्प और चर्चा का विषय सामने आया है, जिसने सरकारी महकमों से लेकर गांवों की चौपालों तक लोगों का ध्यान खींच लिया है. आमतौर पर जनगणना अभियान में घर-घर जाकर परिवारों, मकानों और जनसंख्या से जुड़ी जानकारी जुटाई जाती है, लेकिन इस बार चर्चा लोगों की नहीं बल्कि कुत्तों की हो रही है. स्थिति ऐसी बन गई कि जनगणना कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक ऐसी चिंता रख दी, जिसके बाद प्रशासन को बाकायदा लिखित आदेश जारी करने पड़े. कर्मचारियों का कहना था कि घर-घर सर्वे के दौरान उन्हें पालतू और आवारा कुत्तों के हमले या काटने का डर सताता है, जिससे उनके कामकाज और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ सकता है. अधिकारियों ने जब इस चिंता को गंभीरता से लिया तो मामला स्थानीय प्रशासन तक पहुंचा और फिर कुत्तों को लेकर विशेष निर्देश जारी कर दिए गए. प्रशासन ने निकाला पेट्स को बांध कर रखने का आदेश (ETV Bharat) भला इंसानों की गणना अभियान और कुत्तों का आपस में क्या संबंध है? जिला कुल्लू के अंतर्गत उप-तहसील नित्थर में नायब तहसीलदार कार्यालय की ओर से जारी आदेशों ने अब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. जनगणना के लिए तैनात अधिकारियों और प्रगणकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने सभी निवासियों से सहयोग की अपील करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने पालतू कुत्तों को या तो सुरक्षित रूप से बांधकर रखें या घर के भीतर रखें. इतना ही नहीं, जैसे ही जनगणना अधिकारी किसी घर में पहुंचे, उस समय कुत्ते को तुरंत नियंत्रित करने के लिए भी कहा गया है, ताकि सर्वेक्षण का कार्य बिना किसी बाधा और खतरे के पूरा हो सके. प्रशासन ने केवल पालतू कुत्तों तक ही अपनी चिंता सीमित नहीं रखी है. आदेशों में लोगों से यह भी कहा गया है कि यदि उनके इलाके में कोई हिंसक या आक्रामक आवारा कुत्ता घूम रहा है तो उसकी सूचना तत्काल स्थानीय पंचायत कार्यालय को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें. अधिकारियों का मानना है कि जनगणना जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान के दौरान फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचना जरूरी है. ऐसा किया तो कानूनी कार्रवाई को भी रहे तैयार दिलचस्प बात यह है कि आदेशों में केवल अपील ही नहीं है. इसमें चेतावनी का भी प्रावधान रखा गया है. नायब तहसीलदार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रगणकों और सरकारी कर्मचारियों को घरों और परिसरों तक सुरक्षित पहुंच उपलब्ध कराना नागरिकों की जिम्मेदारी है. यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों की अनदेखी करता है या किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य लागू स्थानीय कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इस तरह से जनगणना अभियान के बीच कुत्तों को लेकर जारी हुए ये निर्देश अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं. कुल्लू में बढ़ता ‘डॉग बाइट’ संकट, आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे देवदार के जंगलों और पर्यटन की चहल-पहल के लिए पहचान रखने वाला जिला कुल्लू एक अलग वजह से भी चर्चा में है. घाटियों और कस्बों में लोगों के बीच आवारा और पालतू कुत्तों की बढ़ती संख्या अब केवल पशुपालन या शहरी प्रबंधन के साथ जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौती बनकर उभर रही है. इसी बीच कुल्लू जिला के अंतर्गत उप-तहसील नित्थर में नायब तहसीलदार कार्यालय की ओर से जारी आदेशों ने भी इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है.