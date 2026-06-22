जनगणना अभियान में डॉग्स से सावधान, इंसानों की गणना में कुत्तों को बाधा, प्रशासन ने निकाला पेट्स को बांध कर रखने का आदेश
हिमाचल में जनगणना अभियान में एक अजीब बाधा सामने आ रही है. यहां जनगणना कर्मियों को पालतू औरआवारा कुत्तों से बचाने का आदेश जारी हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 7:50 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 के प्रथम चरण की शुरुआत के साथ एक ऐसा दिलचस्प और चर्चा का विषय सामने आया है, जिसने सरकारी महकमों से लेकर गांवों की चौपालों तक लोगों का ध्यान खींच लिया है. आमतौर पर जनगणना अभियान में घर-घर जाकर परिवारों, मकानों और जनसंख्या से जुड़ी जानकारी जुटाई जाती है, लेकिन इस बार चर्चा लोगों की नहीं बल्कि कुत्तों की हो रही है. स्थिति ऐसी बन गई कि जनगणना कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक ऐसी चिंता रख दी, जिसके बाद प्रशासन को बाकायदा लिखित आदेश जारी करने पड़े.
कर्मचारियों का कहना था कि घर-घर सर्वे के दौरान उन्हें पालतू और आवारा कुत्तों के हमले या काटने का डर सताता है, जिससे उनके कामकाज और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ सकता है. अधिकारियों ने जब इस चिंता को गंभीरता से लिया तो मामला स्थानीय प्रशासन तक पहुंचा और फिर कुत्तों को लेकर विशेष निर्देश जारी कर दिए गए.
भला इंसानों की गणना अभियान और कुत्तों का आपस में क्या संबंध है?
जिला कुल्लू के अंतर्गत उप-तहसील नित्थर में नायब तहसीलदार कार्यालय की ओर से जारी आदेशों ने अब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. जनगणना के लिए तैनात अधिकारियों और प्रगणकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने सभी निवासियों से सहयोग की अपील करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने पालतू कुत्तों को या तो सुरक्षित रूप से बांधकर रखें या घर के भीतर रखें. इतना ही नहीं, जैसे ही जनगणना अधिकारी किसी घर में पहुंचे, उस समय कुत्ते को तुरंत नियंत्रित करने के लिए भी कहा गया है, ताकि सर्वेक्षण का कार्य बिना किसी बाधा और खतरे के पूरा हो सके.
प्रशासन ने केवल पालतू कुत्तों तक ही अपनी चिंता सीमित नहीं रखी है. आदेशों में लोगों से यह भी कहा गया है कि यदि उनके इलाके में कोई हिंसक या आक्रामक आवारा कुत्ता घूम रहा है तो उसकी सूचना तत्काल स्थानीय पंचायत कार्यालय को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें. अधिकारियों का मानना है कि जनगणना जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान के दौरान फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचना जरूरी है.
ऐसा किया तो कानूनी कार्रवाई को भी रहे तैयार
दिलचस्प बात यह है कि आदेशों में केवल अपील ही नहीं है. इसमें चेतावनी का भी प्रावधान रखा गया है. नायब तहसीलदार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रगणकों और सरकारी कर्मचारियों को घरों और परिसरों तक सुरक्षित पहुंच उपलब्ध कराना नागरिकों की जिम्मेदारी है. यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों की अनदेखी करता है या किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य लागू स्थानीय कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इस तरह से जनगणना अभियान के बीच कुत्तों को लेकर जारी हुए ये निर्देश अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं.
कुल्लू में बढ़ता ‘डॉग बाइट’ संकट, आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे देवदार के जंगलों और पर्यटन की चहल-पहल के लिए पहचान रखने वाला जिला कुल्लू एक अलग वजह से भी चर्चा में है. घाटियों और कस्बों में लोगों के बीच आवारा और पालतू कुत्तों की बढ़ती संख्या अब केवल पशुपालन या शहरी प्रबंधन के साथ जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौती बनकर उभर रही है. इसी बीच कुल्लू जिला के अंतर्गत उप-तहसील नित्थर में नायब तहसीलदार कार्यालय की ओर से जारी आदेशों ने भी इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
प्रशासनिक स्तर पर बढ़ती सतर्कता के पीछे जो आंकड़े सामने आए हैं, वे स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं. विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिला कुल्लू में केवल 1 जनवरी से 31 मई 2026 तक ही कुत्तों के काटने के 830 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. यानी महज पांच महीनों के भीतर प्रतिदिन औसतन पांच से अधिक लोग कुत्तों के हमले का शिकार हुए हैं.
यदि पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2024 में जिले में 1,254 लोगों को कुत्तों ने काटा था. इसके बाद वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,506 पहुंच गई. वहीं, वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में सामने आए 830 मामलों को जोड़ दें तो पिछले लगभग ढाई वर्षों में कुल 3,590 लोग कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हो चुके हैं. उधर, पशुपालन विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने भी जिले में कुत्तों की वास्तविक स्थिति की तस्वीर सामने रखी है. सर्वे के अनुसार जिला कुल्लू में 7,060 पालतू कुत्ते दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,191 आवारा कुत्तों की मौजूदगी दर्ज हुई है. यानी जिले में कुल कुत्तों की संख्या 10 हजार के पार पहुंच चुकी है.
हिमाचल में स्ट्रे डॉग्स की संख्या
हिमाचल में वर्ष 2019 में हुई पशु गणना के मुताबिक प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या 76,933 है. वहीं, वर्ष 2012 की गणना में प्रदेश में आवारा कुत्तों की कुल संख्या 65,220 थी. जिसमें 62,623 ग्रामीण और 2597 शहरों में आवारा कुत्ते दर्ज किए गए थे. इस तरह से आवारा कुत्तों की संख्या में 11,713 की वृद्घि दर्ज की गई थी. प्रदेश में पांच साल के अंतराल में पशु गणना होती है. अभी तक 2024/25 के आवारा कुत्तों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है. वहीं, स्ट्रे डॉग्स द्वारा लोगों को काटने की घटना में साल-दर-साल बढ़ोतरी हो रही है. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) पोर्टल के आंकड़ों पर नजर डाले तो हिमाचल में साल 2022 में 15935, साल 2023 में 21096, 2024 में 22909 और 2025 जनवरी तक 2135 लोगों को कुत्तों ने काटा है. वहीं, रेबीज से मौत का आंकड़ा देखें तो साल 2022 में एक की मौत, 2023 में एक की मौत और 2024 में तीन लोगों की रेबीज से मौत हुई है.
क्या कहते हैं अधिकारी?
जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारी घर-घर दस्तक दे रहे हैं. ऐसे में प्रगणकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब सतर्क हो गया है. इसी के चलते पालतू और आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न जिलों में दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है.
शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया, 'शहर में पंजीकृत पालतू कुत्तों की संख्या करीब 2 हजार है, जबकि आवारा कुत्तों की संख्या 3 हजार से अधिक आंकी गई है. जनगणना के प्रथम चरण के दौरान लोगों को अपने कुत्तों पर नियंत्रण रखने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े'.
डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कहा, 'पालतू कुत्तों को बांधकर रखने या आवारा कुत्तों को लेकर फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं. यदि आवश्यकता महसूस हुई तो इस संबंध में उचित निर्देश जारी किए जाएंगे'.
वहीं, जिला मंडी के तहत उपमंडल करसोग के एसडीएम गौरव महाजन का कहना है, 'जनगणना के प्रथम चरण का कार्य चल रहा है. प्रगणक और सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं. ऐसे में कुत्तों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से आवश्यक आदेश जारी किए जा रहे हैं'.
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