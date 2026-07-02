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उत्तराखंड खान फार्म भूमि विवाद, सायरा वाड्रा-नसरीन सांगा से जुड़ा मामला, प्रशासन ने जांचे दस्तावेज

लिहाजा, आज यानी 2 जुलाई को निर्धारित समय पर सायरा वाड्रा की ओर से अधिवक्ता पीयूष पंत और नसरीन सांगा की ओर से अधिवक्ता शुभम छाबड़ा एडीएम कार्यालय पहुंचे और दोनों पक्षों ने अपने-अपने स्वामित्व और कब्जे से संबंधित दस्तावेज प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए.

सूचना मिलते ही कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता खान फार्म के बाहर पहुंच गए, जहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. विवाद को बढ़ता देख प्रशासन ने दोनों पक्षों को 2 जुलाई को सुबह 11 बजे अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय के समक्ष पेश होने का कहा था. साथ ही अपने-अपने दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे.

बता दें कि किच्छा तहसील के अंतर्गत आने वाले खान फार्म की भूमि को लेकर पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा और नसरीन सांगा के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. बीती मंगलवार यानी 1 जुलाई को यह मामला उस समय और ज्यादा चर्चा में आया, जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा और नसरीन सांगा के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आया.

सभी पक्षों की दलीलें सुनने और कागजातों की जांच के बाद एडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो पक्ष वर्तमान में मौके पर काबिज है, वो यथावत वहीं रहेगा और जो पक्ष बाहर है, वो बाहर ही रहेगा. साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए खान फार्म के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले की किच्छा तहसील स्थित खान फार्म की जमीन को लेकर चल रहा विवाद सुर्खियों में है. मामले में प्रशासन ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया है. आज दोनों पक्षों ने अपर जिला अधिकारी के समक्ष अपने-अपने दस्तावेज पेश.

किच्चा तहसील में लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुनने और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करने के बाद अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस पक्ष का वर्तमान में मौके पर कब्जा है, वो उसी स्थिति में बना रहेगा. जबकि जो पक्ष मौके पर मौजूद नहीं है, वो किसी भी प्रकार से वर्तमान स्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करेगा.

"मामले में दोनों पक्षों को सलाह दी गई कि वे भूमि विवाद का स्थायी समाधान न्यायालय के माध्यम से तलाशें और कानूनी प्रक्रिया का पालन करें. साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी भी पक्ष की ओर से कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."- पंकज उपाध्याय, एडीएम, उधम सिंह नगर

इसके अलावा स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए एडीएम ने खान फार्म के बाहर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी दिए. प्रशासन के आदेश के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. ताकि, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो सके.

फिलहाल, प्रशासन के इस फैसले के बाद मामले में तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन भूमि स्वामित्व और कब्जे को लेकर अंतिम निर्णय अब न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा. प्रशासन लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है.

"हम यहां पले बढ़े हैं. साल 1939 से मां की जमीन है. हम दो भाई-बहन हैं. जिनमें भाई की मौत हो गई है. अब मैं अकेली हूं. इसलिए इस पर जमीन मालिकाना हक मेरा है. हम कौन सा कब्जा कर रहे हैं. जो पहले ही हमारे पास है, उसमें कब्जे की कौन से बात आ गई है. यह जमीन हमारी है और इसकी वारिस में हूं."- नसरीन सांगा, दूसरा पक्ष

बीजेपी ने घेरा: उधर, मामले की आग दिल्ली तक पहुंच गई है. दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड के किच्छा में खान फॉर्म एस्टेट नाम से चार एकड़ की जमीन है. इस जमीन की ओरिजिनल लैंड डीड कुल्सुम खान के नाम से है. वहां पर उनकी बहन नसरीन खान रहती हैं.

इस जमीन पर प्रियंका वाड्रा की सिस्टर-इन-लॉ सायरा वाड्रा कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं. अब जब यह लैंड डील सेटल्ड है और सिविल विवाद है. तब गांधी-वाड्रा परिवार को ये समझ आ गया कि लीगल रूट पर इस भूमि पर सायरा वाड्रा कब्जा नहीं कर सकतीं, तो कल रात कांग्रेस के किच्छा विधायक और प्रियंका वाड्रा के करीबी तिलक राज बेहड़ 100 लोगों के साथ उस भूमि पर जाते हैं. 90 साल की नसरीन खान को धमकाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं.

बता दें कि बीती रोज यानी 1 जुलाई की देर शाम किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ मामले को लेकर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे. जिससे मौके पर तनाव का माहौल हो गया था. विधायक बेहड़ ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए. ऐसे में विवाद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी थी.

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