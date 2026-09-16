दिशा सालियान मामले में मेरे खिलाफ बदनामी अभियान एक राजनीतिक एजेंडा': आदित्य ठाकरे
आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि वह दिशा सालियान को नहीं जानते थे.
Published : September 16, 2026 at 11:00 PM IST
मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को दावा किया कि वह दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान को नहीं जानते थे और न ही दिशा से कभी उनकी मुलाकात हुई थी.
सीबीआई के दिशा सालियान की मौत के मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. वकील नीलेश ओझा ने दावा किया है कि पीड़ित के पिता की शिकायत में आदित्य ठाकरे का नाम है.
इस मामले में आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले पर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा है कि इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि वह दिशा सालियान से कभी नहीं मिले. दिशा सालियान केस के फिर से सुर्खियों में आने के बाद आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया. उन्होंने साफ किया कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है.
उन्होंने पहले भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में इस केस का राजनीतिकरण करके उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है. एक ट्वीट में, आदित्य ठाकरे ने कहा, "अफवाहों के भंवर को खत्म करने के लिए मैं एक बार फिर सिर्फ सच बता रहा हूं. मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही मैं उन्हें जानता हूं.
आदित्य ने कहा कि पिछले छह सालों से कुछ लोग राजनीतिक मकसद से निजी दुश्मनी और उनके चरित्र को खराब करने के इरादे से जानबूझकर उनका नाम इस बुरी घटना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि इसका कोई सबूत या कनेक्शन नहीं है. आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह लगातार, झूठा कैंपेन, जिसमें कोई सच्चाई नहीं हैं, बुरी बात है. उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों पर कितनी भी जोरदार, झूठी बहस या मीडिया ट्रायल सच्चाई को नहीं बदल सकते. उन्होंने कहा कि आधिकारिक एजेंसियों को बिना किसी भेदभाव के जांच करने दिया जाए.
ठाकरे ने कहा कि अगर कोई यह मानता है कि इस तरह से चरित्र को खराब करने और झूठा प्रचार से वे चुप हो सकते हैं तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं. इस देश के लोगों के साथ मिलकर सच्चाई और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी. वकील नीलेश ओझा ने दावा किया है कि दिशा सालियान के पिता की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनकी मौत की जगह पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया. इस पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने जांच शुरू की और केस दर्ज किया.
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