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दिशा सालियान मामले में मेरे खिलाफ बदनामी अभियान एक राजनीतिक एजेंडा': आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ( IANS )

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को दावा किया कि वह दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान को नहीं जानते थे और न ही दिशा से कभी उनकी मुलाकात हुई थी. सीबीआई के दिशा सालियान की मौत के मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. वकील नीलेश ओझा ने दावा किया है कि पीड़ित के पिता की शिकायत में आदित्य ठाकरे का नाम है. इस मामले में आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले पर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा है कि इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि वह दिशा सालियान से कभी नहीं मिले. दिशा सालियान केस के फिर से सुर्खियों में आने के बाद आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया. उन्होंने साफ किया कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने पहले भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में इस केस का राजनीतिकरण करके उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है. एक ट्वीट में, आदित्य ठाकरे ने कहा, "अफवाहों के भंवर को खत्म करने के लिए मैं एक बार फिर सिर्फ सच बता रहा हूं. मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही मैं उन्हें जानता हूं.