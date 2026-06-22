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12th Board Exam re-evaluation: डीपीएस बोकारो के आदित्य बने साइंस में नेशनल टॉपर, मिले 99.60 प्रतिशत अंक

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में बोकारो के आदित्य मिश्रा साइंस स्ट्रीम में नेशनल टॉपर बन गए हैं. पुनर्मूल्यांकन के बाद उनके अंक बढ़ गए.

CBSE 12th board results revaluation
आदित्य मिश्रा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 22, 2026 at 8:11 PM IST

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बोकारो : सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) बोकारो के विद्यार्थियों ने इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक और नया इतिहास रच दिया है. विद्यालय के छात्र आदित्य मिश्रा अब 12वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षा में साइंस स्ट्रीम के संयुक्त नेशनल टॉपर बन चुके हैं. अब तक विज्ञान संकाय में झारखंड स्टेट टॉपर रहे आदित्य का पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के उपरांत कुल प्राप्तांक 99.20 प्रतिशत से बढ़कर 99.60 प्रतिशत हो गया.

आदित्य ने विगत 13 मई, 2026 को घोषित परीक्षा-परिणाम में अपने बायोलॉजी के रिजल्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली को चुनौती दी थी. उन्होंने री-इवैल्युएशन के लिए सीबीएसई को आधिकारिक रूप से आवेदन किया, जिसका परिणाम छात्र की अपेक्षा के अनुरूप और सुखद रहा. पुनर्मूल्यांकन में आदित्य के बायोलॉजी के मार्क्स अब 96 से बढ़कर 99 हो हो गए. इसके साथ ही अब वह कानपुर की छात्रा सोनाक्षी गोयल के साथ संयुक्त रूप से विज्ञान संकाय के नेशनल टॉपर हो गए. अब इन दोनों विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक 99.60 प्रतिशत हैं.

बोकारो का आदित्य मिश्रा साइंस स्ट्रीम में बना नेशनल टॉपर (Etv Bharat)

इस बात की जानकारी डीपीएस बोकारो के प्राचार्य डॉ. ए. एस. गंगवार ने ऑफिशियल वाट्सऐप ग्रुप में दी. आदित्य ने तीन विषयों - इंग्लिश कोर, केमिस्ट्री और पेंटिंग में 100 में 100 अंक हासिल किए हैं. जबकि, फिजिक्स में उन्हें 99 अंक मिले. उक्त विषयों के अलावा अन्य सभी में उन्होंने ए1 ग्रेडिंग अर्जित की है. इस प्रदर्शन पर डीपीएस बोकारो में खुशी की लहर दौड़ गई है.

सोमवार को विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए. एस. गंगवार ने आदित्य को उनके पिता प्रजेश चन्द्र मिश्रा के साथ सम्मानित किया. प्राचार्य ने उन्हें माला पहनाई और मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. डॉ. गंगवार ने आदित्य की इस उपलब्धि को न केवल विद्यालय, बल्कि पूरे बोकारो और समस्त झारखंड प्रदेश के लिए अत्यंत ही गौरवपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि आदित्य शुरू से ही प्रतिभावान छात्र रहा है, विद्यालय के कुशल शिक्षकों को मार्गदर्शन में राष्ट्रीय मानचित्र पर उसने डीपीएस बोकारो का परचम लहराया है. इस मौके पर विद्यालय के अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे.

डॉक्टर बनना चाहता है साइंस टॉपर आदित्य

आदित्य मिश्रा आगे चलकर एक सफल चिकित्सक बन मानवता-सेवा करना चाहता है. उसके पिता प्रजेश चन्द्र मिश्रा सेल की रिफैक्ट्री यूनिट (एसआरयू) में मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) पद पर कार्यरत हैं. वहीं मां सस्मिता मिश्रा गृहिणी हैं.

पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके कुल प्राप्तांक अब 500 में 498 अंक हो चुके हैं. आदित्य ने कहा कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए वह रोजाना लगभग छह घंटे पढ़ाई किया करता था. अपनी कामयाबी का श्रेय उसने अपने माता-पिता व परिजनों के साथ-साथ विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है. आदित्य को 10वीं में कुल 96.8 प्रतिशत अंक मिले थे. डीपीएस बोकारो में उसने शुरू से ही पढ़ाई की है. हालांकि, इस साल नीट की परीक्षा रद्द होने पर वह काफी दुःखी था और रविवार को दोबारा री-नीट की परीक्षा दी.

बता दें कि आदित्य एनएसईजेएस- 2022 में पूरे राज्य से एकलौता सफल रहा था. इसके अलावा, विभिन्न ओलंपियाडों में शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट ओलंपियाड विनर का पुरस्कार, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा शैक्षणिक उत्कृष्टता छात्रवृत्ति, साइंस ओलंपियाड में ओलंपियाड रैंक 1, एसओएफ नेशनल साइंस ओलंपियाड में जोनल रैंक 1, क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड में देश में दूसरा स्थान आदि उसकी कामयाबियों की फेहरिस्त में शामिल हैं. इसी साल आईएपीटी की जीव-विज्ञान परीक्षा एनएसईबी में भी सफलता पाई थी. आदित्य को फुटबॉल और कबड्डी खेलना भी पसंद है.

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