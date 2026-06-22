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12th Board Exam re-evaluation: डीपीएस बोकारो के आदित्य बने साइंस में नेशनल टॉपर, मिले 99.60 प्रतिशत अंक

बोकारो : सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) बोकारो के विद्यार्थियों ने इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक और नया इतिहास रच दिया है. विद्यालय के छात्र आदित्य मिश्रा अब 12वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षा में साइंस स्ट्रीम के संयुक्त नेशनल टॉपर बन चुके हैं. अब तक विज्ञान संकाय में झारखंड स्टेट टॉपर रहे आदित्य का पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के उपरांत कुल प्राप्तांक 99.20 प्रतिशत से बढ़कर 99.60 प्रतिशत हो गया.

आदित्य ने विगत 13 मई, 2026 को घोषित परीक्षा-परिणाम में अपने बायोलॉजी के रिजल्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली को चुनौती दी थी. उन्होंने री-इवैल्युएशन के लिए सीबीएसई को आधिकारिक रूप से आवेदन किया, जिसका परिणाम छात्र की अपेक्षा के अनुरूप और सुखद रहा. पुनर्मूल्यांकन में आदित्य के बायोलॉजी के मार्क्स अब 96 से बढ़कर 99 हो हो गए. इसके साथ ही अब वह कानपुर की छात्रा सोनाक्षी गोयल के साथ संयुक्त रूप से विज्ञान संकाय के नेशनल टॉपर हो गए. अब इन दोनों विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक 99.60 प्रतिशत हैं.

बोकारो का आदित्य मिश्रा साइंस स्ट्रीम में बना नेशनल टॉपर (Etv Bharat)

इस बात की जानकारी डीपीएस बोकारो के प्राचार्य डॉ. ए. एस. गंगवार ने ऑफिशियल वाट्सऐप ग्रुप में दी. आदित्य ने तीन विषयों - इंग्लिश कोर, केमिस्ट्री और पेंटिंग में 100 में 100 अंक हासिल किए हैं. जबकि, फिजिक्स में उन्हें 99 अंक मिले. उक्त विषयों के अलावा अन्य सभी में उन्होंने ए1 ग्रेडिंग अर्जित की है. इस प्रदर्शन पर डीपीएस बोकारो में खुशी की लहर दौड़ गई है.

सोमवार को विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए. एस. गंगवार ने आदित्य को उनके पिता प्रजेश चन्द्र मिश्रा के साथ सम्मानित किया. प्राचार्य ने उन्हें माला पहनाई और मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. डॉ. गंगवार ने आदित्य की इस उपलब्धि को न केवल विद्यालय, बल्कि पूरे बोकारो और समस्त झारखंड प्रदेश के लिए अत्यंत ही गौरवपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि आदित्य शुरू से ही प्रतिभावान छात्र रहा है, विद्यालय के कुशल शिक्षकों को मार्गदर्शन में राष्ट्रीय मानचित्र पर उसने डीपीएस बोकारो का परचम लहराया है. इस मौके पर विद्यालय के अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे.

डॉक्टर बनना चाहता है साइंस टॉपर आदित्य