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आदि कैलाश यात्रा टूरिस्ट परमिट पर रोक, श्रद्धालुओं को करना होगा इंतजार, जानिए वजह

आदि कैलाश यात्रा टूरिस्ट परमिट पर रोक ( ETV Bharat )

आदि कैलाश के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 24 से 26 अक्टूबर तक अल्ट्रा मैराथन का आयोजन होना है. प्रतियोगिता में देश के अलग-अलग हिस्सों से धावकों के पहुंचने की उम्मीद है. आयोजन के तहत 26 अक्टूबर को मोटर बाइकिंग भी होगी. प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों की आवाजाही और आयोजन की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए परमिट जारी करने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इस वर्ष आदि कैलाश रन के लिए अब तक करीब 1,300 धावक पंजीकरण करा चुके हैं. प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां की जा रही हैं.