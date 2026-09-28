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पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड, आदि कैलाश यात्रा रुकी, रास्ते में फंसे 500 से ज्यादा यात्री

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भारी बारिश के कारण आदि कैलाश यात्रा रोक दी गई है. लगातार बारिश के बीच रविवार को आदि कैलाश यात्रा मार्ग के एस बेंड में करीब 10 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई. सड़क बंद होने से करीब 550 यात्री अलग-अलग स्थानों पर फंस गए हैं. इनमें करीब 400 यात्री गुंजी में पिछले 48 घंटे से सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 150 से अधिक यात्रियों को धारचूला में ही रुकना पड़ा है.

सड़क बंद होने से करीब 80 से 90 निजी और टैक्सी वाहन गुंजी में खड़े हैं. इनमें सवार करीब 400 यात्री 48 घंटे से मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं. मार्ग बंद होने से स्थानीय टैक्सी, होटल और होमस्टे कारोबार भी प्रभावित हो रहा है. दूसरी ओर धारचूला में रुके 150 से अधिक यात्रियों की नजर अब सड़क खुलने पर टिकी है. -प्रकाश दुग्ताल, ड्राइवर-

एस बैंड के पास टूटी सड़क: एस बेंड में सड़क ध्वस्त होने की सूचना मिलते ही 65 आरसीसी ग्रेफ के जवान और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया. बीआरओ अधिकारियों के अनुसार मौसम अनुकूल रहा तो सोमवार शाम तक हल्के वाहनों के लिए मार्ग खोलने की कोशिश है.

आदि कैलाश मार्ग में सड़क टूटने से यात्रा बंद: दो दिन पूर्व शुरू हुई बारिश के बाद आदि कैलाश मार्ग के कुलागाड़, मलघाट, गस्कू और गरमपानी में बोल्डर और मलबा आने से दारमा और चौदास घाटी का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया था. शनिवार को दिनभर बारिश होने के कारण बीआरओ की टीम सड़क खोलने का काम शुरू नहीं कर सकी. रविवार को मौसम कुछ खुलने पर बीआरओ ने मलबा हटाने का काम तेज किया. पांगला थाने के हेड कांस्टेबल सोबन सिंह बनग्याल ने बताया कि रविवार शाम करीब चार बजे इन स्थानों पर सड़क से मलबा हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया. इससे दारमा और चौदास क्षेत्र के ग्रामीणों को राहत मिली.

आदि कैलाश के लिए जारी नहीं हुए इनर लाइन परमिट: आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने रविवार को भी इनर लाइन परमिट (ILP) जारी नहीं किए. इससे आदि कैलाश जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों का सफर थम गया. प्रशासन ने यात्रा मार्ग की स्थिति सामान्य होने तक श्रद्धालुओं से इंतजार करने की अपील की है.

एसडीएम धारचूला आशीष जोशी ने बताया कि-

यात्रा मार्ग को सुचारू करने और सड़क व्यवस्था बहाल करने का काम संबंधित विभागों की ओर से युद्धस्तर पर किया जा रहा है. मौसम और मार्ग की स्थिति की समीक्षा के बाद सोमवार सुबह इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए गए.

-आशीष जोशी, एसडीएम, धारचूला-

पिथौरागढ़-घाट-टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तीन दिन बाद खुला: उधर पिथौरागढ़-घाट-टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुन्ना बैंड में तीन दिन बाद शुक्रवार शाम से बंद सड़क शनिवार देर रात वाहनों के लिए खोल दी गई थी. सड़क बंद होने से 800 से अधिक वाहन फंस गए थे. लगातार मूसलाधार बारिश और पहाड़ी से गिरते पत्थरों के बीच कई वाहन चालक सड़क पर ही भूखे-प्यासे रात गुजारने को मजबूर रहे. मार्ग खुलने से यात्रियों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है, लेकिन मुन्ना बैंड में पत्थर गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ है.

टूटी सड़क को देखते लोग (ETV Bharat)

एनएच पर मुन्ना बैंड पर पत्थर गिर रहे हैं: मुन्ना बैंड में पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरने के कारण शुक्रवार शाम यातायात पूरी तरह रोकना पड़ा था. बारिश के कारण हालात और बिगड़ गए. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. अधिकांश यात्रियों ने पहाड़ी से रस्सी के सहारे पैदल चलकर आवागमन किया. जरूरी सामान और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से कई वाहन चालकों को रात सड़क पर ही काटनी पड़ी. शनिवार को पूरे दिन बारिश होने से सड़क नहीं खोली जा सकी. रविवार को सुबह से मलबा और पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ. बारिश रुकने से काम में तेजी आई और रविवार देर शाम खुलने के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है.

डीएम ने मुन्ना बैंड पर पहुंचकर लिया जायजा: मार्ग की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने मुन्ना बैंड पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों और मलबे की स्थिति के साथ सड़क को सुचारू रखने के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया. एनएच अधिकारियों से स्थायी उपचार की योजना और डीपीआर की स्वीकृति की जानकारी भी ली. अधिकारियों ने बताया कि मुन्ना बैंड के स्थायी उपचार के लिए उच्च स्तर से स्वीकृति मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया चल रही है.

डीएम ने दिए ये निर्देश: डीएम ने प्रक्रिया तेजी से पूरी कर काम शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि बार-बार सड़क बंद होने की समस्या से लोगों को राहत मिल सके. मुन्ना बैंड की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी. डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि-

पत्थर गिरने की स्थिति में यात्रियों को जोखिम वाले हिस्से से सुरक्षित तरीके से निकाला जाए. बिना सुरक्षा सुनिश्चित किए वाहनों को संवेदनशील क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए. मार्ग की लगातार निगरानी और यातायात का संचालन परिस्थितियों के अनुसार किया जाे.

-आशीष भटगाईं, डीएम पिथौरागढ़-

जिले में एक दर्जन सड़कें बंद: पिथौरागढ़ जिले में वर्तमान में एक दर्जन सड़कें बंद हैं. बारिश के जनजीवन प्रभावित हो गया है.

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