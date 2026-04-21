ETV Bharat / bharat

आदि गुरु शंकराचार्य की डोली पांडुकेश्वर रवाना, 23 अप्रैल को खुलेंगे बदरीनाथ धाम के कपाट

ज्योतिर्मठ से आदि गुरु शंकराचार्य की डोली प्रथम पड़ाव पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान हुई. 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे बदरीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे.

ADI GURU SHANKARACHARYA DOLI
आदि गुरु शंकराचार्य की डोली पांडुकेश्वर रवाना
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 21, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: उत्तराखंड के चारधाम में से दो धाम यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं. अब केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने बाकी हैं. इसी कड़ी में बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत आज भगवान बदरी विशाल की शीतकालीन पूजा स्थल नृसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) में विशेष पूजा अर्चना की गई.

इसके तहत भगवान नृसिंह, गरुड़, लक्ष्मी, गणेश, शंकराचार्य की प्राचीन और पवित्र गद्दी की पूजा संपन्न हुई. मंदिर प्रांगण में विधिवत पंच पूजा के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की प्राचीन गद्दी और विष्णु वाहन भगवान गरुड़ की डोली, पवित्र गाडू घड़ा भू बैकुंठ बदरीनाथ धाम के लिए रवाना हुई.

आदि गुरु शंकराचार्य की डोली प्रथम पड़ाव पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान (वीडियो- ETV Bharat)

आज यानी 21 अप्रैल को नृसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ से पूजा-अर्चना बाद आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र डोली एवं गरुड़ जी की उत्सव मूर्ति विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रावल अमरनाथ नंबूदरी समेत बदरी-केदार मंदिर समिति उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती की मौजूदगी में बदरीनाथ धाम के लिए प्रस्थान हुई.

Adi Guru Shankaracharya palanquin
ज्योतिर्मठ नृसिंह मंदिर परिसर में पूजा

योग बदरी पांडुकेश्वर में विश्राम करेगी देव डोलियां: यह देव डोलियां पहले पड़ाव योग बदरी पांडुकेश्वर पहुंचेगी. जहां से बदरीनाथ धाम के लिए रवाना होंगी. इससे पहले बीते शनिवार को ज्योर्तिमठ में तिमुंडिया वीर पूजन और गरूड़ छाड़ मेले में आगामी बदरीनाथ यात्रा के सफल शुभारंभ के लिए आशीष मांगा गया था.

ADI GURU SHANKARACHARYA DOLI
आर्मी बैंड की धुन पर रवाना हुई आदि गुरु शंकराचार्य की डोली

बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि ज्योर्तिमठ के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ समारोह पूर्वक देव डोलियां बदरीनाथ धाम के लिए प्रस्थान हुईं. इस दौरान स्कूली बच्चों ने दो किमी मार्ग तक देव डोलियों का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया.

ADI GURU SHANKARACHARYA DOLI
भक्तों की भीड़

"22 अप्रैल को योग बदरी पांडुकेश्वर से उद्धव जी और कुबेर जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ बदरीनाथ धाम पहुंचेंगे. जबकि, गरूड़ जी आज 21 अप्रैल को ज्योर्तिमठ से बदरीनाथ धाम पहुंचेंगे."- हरीश गौड़, मीडिया प्रभारी, बीकेटीसी

"डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के पदाधिकारी तेल कलश (गाडू घड़ा) के साथ ज्योतिर्मठ पहुंचे. तेल कलश 22 अप्रैल को बदरीनाथ धाम पहुंचेगा. 23 अप्रैल की सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनों के खोल दिए जाएंगे."- हरीश गौड़, मीडिया प्रभारी, बीकेटीसी

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2026
BADRINATH DHAM KAPAT OPENING DATE
आदि गुरु शंकराचार्य की डोली
बदरीनाथ धाम के कपाट
ADI GURU SHANKARACHARYA DOLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.