अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद में बाल-बाल बचे, काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर
बुधवार शाम मुर्शिदाबाद के जिबंती के पास कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के काफिले को एक ट्रक ने टक्कर मार दी.
Published : April 8, 2026 at 11:08 PM IST
कोलकाता: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बुधवार को बाल-बाल बच गए. खबर के मुताबिक, उनके प्रचार वाहन के काफिले को एक ट्रक ने टक्कर मार दी. कांग्रेस नेता प्रचार करके लौट रहे थे.
यह घटना तब हुई जब चौधरी पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कंडी में अपना चुनाव प्रचार पूरा करने के बाद बहरामपुर लौट रहे थे. इस हादसे में कई सुरक्षाकर्मी और स्टाफ सदस्य घायल हो गए.
पुलिस और केंद्रीय बलों के साथ बहरामपुर लौटते समय, अधीर रंजन चौधरी के काफिले की एक एस्कॉर्ट गाड़ी को कंडी के जिबंती इलाके में कंडी-बहरामपुर स्टेट हाईवे पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी. इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और चुनाव आयोग को दी गई. बताया गया है कि यह हादसा बुधवार रात करीब 9 बजे स्टेट हाईवे 11 (कंडी-बरहामपुर रूट) पर जिबंती और हाटपारा के बीच के इलाके में हुआ.
आरोप लगाए गए हैं कि टक्कर जानबूझकर की गई थी. कंडी पुलिस ने घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया है. इस बीच, चुनाव आयोग ने ज़िला पुलिस से हादसे पर रिपोर्ट मांगी है. ज़िला कांग्रेस ने दावा किया है कि अधीर चौधरी की गाड़ी पायलट कार के ठीक पीछे चल रही थी. ऐसा माना जा रहा है कि अधीर चौधरी इसलिए बच गए क्योंकि उनके ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे.
इस घटना में केतन जायसवाल घायल हो गए. केतन अधीर चौधरी के मीडिया सेल के चेयरमैन हैं. पूरे हालात का रिव्यू करने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह पहले से प्लान किया गया हमला था. चुनाव आयोग ने पूरी घटना के बारे में जांच रिपोर्ट मांगी है. केतन जायसवाल को इलाज के लिए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया है.
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