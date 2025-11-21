आय से अधिक संपत्ति मामले में केरल के ADGP अजित कुमार को हाईकोर्ट से मिली राहत
कोर्ट ने विजिलेंस कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें उनके पक्ष में जमा की गई क्लीनचिट रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था.
Published : November 21, 2025 at 1:32 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): केरल हाईकोर्ट ने ADGP एम.आर. अजित कुमार को आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में थोड़ी राहत दी है. कोर्ट ने विजिलेंस कोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया है, जिसमें उनके पक्ष में जमा की गई क्लीनचिट रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था.
हाईकोर्ट ने अजित कुमार की फाइल की गई पिटीशन पर विचार करते हुए यह फैसला सुनाया और कहा कि जरूरी प्रॉसिक्यूशन मंजूरी लेने के बाद जांच आगे बढ़ सकती है. विजिलेंस कोर्ट का ऑर्डर मुख्य रूप से इसलिए रद्द किया गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने पाया कि तय प्रोसीजर में कोई कमी थी.
एक अलग लेकिन मिलते-जुलते कदम में, हाईकोर्ट ने उसी मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ विजिलेंस कोर्ट की तरफ से की गई उल्टी टिप्पणी को भी रद्द कर दिया. विजिलेंस कोर्ट ने CM की आलोचना तब की थी, जब रिपोर्ट्स में बताया गया था कि विजिलेंस डायरेक्टर ने कोर्ट को बताया था कि जांच रिपोर्ट को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मंजूरी दी थी और बाद में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी मंजूरी दी थी. आलोचनात्मक टिप्पणियों में ऐसे सवाल शामिल थे, "मुख्यमंत्री ने गैर-कानूनी क्लीनचिट रिपोर्ट को कैसे मंज़ूरी दी?" और "इस मामले में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है?"
अजीत कुमार ने विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) द्वारा उन्हें दी गई क्लीन चिट को खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, यह तर्क देते हुए कि विजिलेंस कोर्ट ने VACB की रिपोर्ट की ठीक से जांच किए बिना काम किया.
उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत केवल एक MLA, पी.वी. अनवर द्वारा मीडिया के माध्यम से लगाए गए सामान्य आरोपों पर आधारित थी, और इसमें कोई अन्य भरोसेमंद सबूत नहीं था। हालांकि, विजिलेंस कोर्ट ने पाया था कि अजित कुमार के खिलाफ पहली नज़र में मामला मौजूद है, यह देखते हुए कि विजिलेंस जांच अजित कुमार द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे के सोर्स की जांच करने में विफल रही और क्या उनकी आय और संपत्ति आनुपातिक थी।
निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जांच विजिलेंस मैनुअल के अनुसार नहीं की गई थी. शुरुआती विजिलेंस जांच MLA पी.वी. द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी. अनवर पर गैर-कानूनी तरीके से पैसा जमा करने, सोने की तस्करी के मामले में दखल देकर पैसे का फायदा उठाने, कवडियार में बिना इजाजत के लग्जरी घर बनाने और पैसे की गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था.
विजिलेंस रिपोर्ट, जिसे बाद में निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, ने यह नतीजा निकाला था कि पी.वी. अनवर के लगाए किसी भी आरोप में अजित कुमार शामिल नहीं थे.
