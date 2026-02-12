ETV Bharat / bharat

सोनारपुर में बचाए गए बेघर आदमी का पता गुजरात में मिला, अब घर भेजने की चल रही तैयारी

मुकेश ( ETV Bharat )

सोनारपुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के सोनारपुर से तीन दिन पहले बचाए गए एक अनजान मानसिक रूप से अस्थिर युवक का नाम और पता के बारे में जानकारी मिल गई है. आखिरकार 22 साल का मुकेश अपने परिवार से मिल जाएगा. एक सड़क हादसे में पैर में चोट लगने के बाद कालिका प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भर्ती मुकेश का पता अधिकारियों के लिए चिंता का विषय था. लेकिन पश्चिम बंगाल हैम रेडियो की वजह से मुकेश का पैतृक गांव के बारे में पता चल गया है. वह गुजरात के दाउद जिले के उचमानिया गांव का रहने वाला है. 8 फरवरी की रात को मुकेश सोनारपुर में नाटागाछी रोड के किनारे घायल पड़ा देखा गया. मुकेश का दाहिना पैर टूटा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था. कालिकापुर की ग्राम पंचायत नंबर 1 के डिप्टी हेड माधव मंडल उस लड़के को बचाने आए और उसे कालिकापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जब मुकेश के पैर पर प्लास्टर चढ़ा, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को पता चला कि वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और उसे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा था. उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 'अज्ञात मरीज' के तौर पर भर्ती किया गया. डॉक्टरों ने कहा कि मुकेश बिना किसी वजह के हंसता था और अक्सर अपना चेहरा कंबल से ढककर चुप रहता था.