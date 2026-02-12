सोनारपुर में बचाए गए बेघर आदमी का पता गुजरात में मिला, अब घर भेजने की चल रही तैयारी
8 फरवरी की रात को मुकेश सोनारपुर में नाटागाछी रोड के किनारे घायल पड़ा देखा गया था. उसे प्राथिमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.
Published : February 12, 2026 at 8:27 PM IST
सोनारपुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के सोनारपुर से तीन दिन पहले बचाए गए एक अनजान मानसिक रूप से अस्थिर युवक का नाम और पता के बारे में जानकारी मिल गई है. आखिरकार 22 साल का मुकेश अपने परिवार से मिल जाएगा.
एक सड़क हादसे में पैर में चोट लगने के बाद कालिका प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भर्ती मुकेश का पता अधिकारियों के लिए चिंता का विषय था. लेकिन पश्चिम बंगाल हैम रेडियो की वजह से मुकेश का पैतृक गांव के बारे में पता चल गया है. वह गुजरात के दाउद जिले के उचमानिया गांव का रहने वाला है.
8 फरवरी की रात को मुकेश सोनारपुर में नाटागाछी रोड के किनारे घायल पड़ा देखा गया. मुकेश का दाहिना पैर टूटा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था. कालिकापुर की ग्राम पंचायत नंबर 1 के डिप्टी हेड माधव मंडल उस लड़के को बचाने आए और उसे कालिकापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए.
जब मुकेश के पैर पर प्लास्टर चढ़ा, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को पता चला कि वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और उसे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा था. उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 'अज्ञात मरीज' के तौर पर भर्ती किया गया. डॉक्टरों ने कहा कि मुकेश बिना किसी वजह के हंसता था और अक्सर अपना चेहरा कंबल से ढककर चुप रहता था.
मुकेश की हालत देखकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर सुमन मैती ने हम रेडियो वेस्ट बंगाल से संपर्क किया. लड़के की कई तस्वीरें इकट्ठा करके सोशल मीडिया पर पोस्ट की गईं. हैम रेडियो के एडिटर अंबरीश नाग ने बताया कि मुकेश के परिवार ने तीन दिन बाद उनसे संपर्क किया. तब पता चला कि मुकेश गुजरात के दाउद जिले के उचमानिया गांव का रहने वाला है.
नाग ने बताया, मुकेश दो साल पहले अपना दिमागी संतुलन खोने के बाद घर से लापता हो गया था. मुकेश की मां ने जब वह काफी छोटा था, तब दूसरी शादी कर ली थी. कुछ साल बाद, उसके पिता ने एक नया परिवार शुरू किया. ऐसी पारिवारिक समस्याओं के कारण मुकेश का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और कुछ साल पहले, वह लापता हो गया.
हालांकि, उसका परिवार खुश है कि आखिरकार उसका पता चल गया है. चूंकि मुकेश का परिवार आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए प्रशासन उन्हें सोनारपुर लाने का इंतजाम कर रहा है. नाग ने कहा कि, तीन दिन पहले, डॉ. सुमन मैती ने उन्हें फोन किया और एक अनजान लड़के के परिवार का पता लगाने के बारे में बात की. डॉक्टर ने उन्हें उस लड़के की कई तस्वीरें भेजीं. फिर खोज शुरू हुई और वे अपनी कोशिशों में कामयाब रहे.
