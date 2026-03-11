ETV Bharat / bharat

सात समंदर पार मिला प्यार: हिमाचल के युवक ने ऑस्ट्रेलियन युवती से भारतीय रीति-रिवाज से की शादी

आदर्श विकासखंड संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले चोकर गांव के रहने वाले हैं. वर्तमान में वह ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहे हैं. इसी दौरान उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियन युवती शिबोन से हुई. शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई और समय के साथ यह दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई. एक-दूसरे को समझने और करीब आने के बाद दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला किया.

सिरमौर: कहते हैं कि प्यार की कोई सरहद नहीं होती और जब दिल मिल जाएं तो सात समंदर की दूरी भी मायने नहीं रखती. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सामने आई एक ऐसी ही प्रेम कहानी इन दिनों लोगों के दिलों को छू रही है. यहां के युवक आदर्श उर्फ मन्नू ने ऑस्ट्रेलिया की युवती शिबोन के साथ भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह रचाया है. सात समंदर पार शुरू हुई यह प्रेम कहानी अब दो देशों और दो संस्कृतियों के खूबसूरत मिलन की मिसाल बन गई है.

हिमाचल के युवक ने ऑस्ट्रेलियन युवती से की शादी (ETV Bharat)

शादी के बाद हिमाचल पहुंचने पर धाम का आयोजन

इसके बाद दोनों का विवाह 5 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ. इसके बाद 10 मार्च को हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ में परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के लिए पारंपरिक धाम (रिसेप्शन) का आयोजन किया गया. इस मौके पर बड़ी संख्या में रिश्तेदार, मित्र व स्थानीय लोग शामिल हुए और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं. हिमाचली परंपरा के अनुसार परोसी गई धाम ने इस अंतरराष्ट्रीय रिश्ते में स्थानीय संस्कृति की मिठास भी घोल दी. आदर्श का परिवार मूल रूप से नौहराधार के समीप चोकर गांव का रहने वाला है, हालांकि वर्तमान में परिवार राजगढ़ में रह रहा है. धाम के दौरान मेहमानों का पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों से स्वागत किया गया और पूरे समारोह में खुशी व उत्साह का माहौल देखने को मिला.

5 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में हुई शादी (ETV Bharat)

परिवार वालों के लिए बच्चों की खुशी सबसे अहम

आदर्श के पिता पुरुषोत्तम सिंह शिक्षा विभाग से हेडमास्टर पद से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने बताया कि, "यह विवाह दोनों का निजी निर्णय था. करीब एक वर्ष पहले आदर्श ने परिवार को अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया था.शुरुआत में भाषा को लेकर थोड़ी कठिनाई जरूर थी, लेकिन बच्चों की खुशी परिवार के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है."

फिलहाल यह अनोखी शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. स्थानीय लोग इसे सात समंदर पार जुड़े दो दिलों और दो संस्कृतियों के सुंदर संगम के रूप में देख रहे हैं. कई लोग इस प्रेम कहानी को यह संदेश देने वाली मिसाल भी मान रहे हैं कि सच्चा प्यार दूरी, भाषा और देशों की सीमाओं से कहीं बड़ा होता है.

10 मार्च को हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ में पारंपरिक धाम का आयोजन (ETV Bharat)

