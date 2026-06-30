अडानी विझिंजम पोर्ट में ₹13,000 करोड़ का महा-निवेशः दिग्गज शिपिंग कंपनी MSC खरीदेगी 49% हिस्सेदारी
वैश्विक दिग्गज MSC ग्रुप इस पोर्ट में 49% हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है. जानिए इस ऐतिहासिक सौदे के सभी बड़े रिकॉर्ड.
Published : June 30, 2026 at 8:50 PM IST
तिरुवनंतपुरमः भारतीय बंदरगाह बुनियादी ढांचे के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े विदेशी निवेश की घोषणा की गई है. अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) और दुनिया की दिग्गज शिपिंग कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (MSC) ग्रुप ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है.
इस समझौते के तहत, एमएससी (MSC) ग्रुप की कंटेनर टर्मिनल संचालन और निवेश शाखा, टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. इस बड़े सौदे में विझिंजम पोर्ट की कुल एंटरप्राइज वैल्यू 2.85 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 27,000 करोड़ रुपये) आंकी गई है.
इसमें टीआईएल अपनी आनुपातिक हिस्सेदारी के रूप में 1.397 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 13,000 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी. वैधानिक और नियामक मंजूरियां मिलते ही इस निवेश को अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
2028 तक 3.5 गुना बढ़ जाएगी क्षमता
इस रणनीतिक सहयोग का मुख्य उद्देश्य विझिंजम बंदरगाह के विकास और विस्तार को अभूतपूर्व गति देना है. वर्तमान में यह बंदरगाह 16 लाख (1.6 मिलियन) टीईयू (TEUs - ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता के साथ काम कर रहा है. अब एक विशाल विस्तार परियोजना के तहत इसकी क्षमता को 3.5 गुना बढ़ाकर लगभग 57 लाख (5.7 मिलियन) टीईयू करने का लक्ष्य रखा गया है.
विकास का यह व्यापक चरण दिसंबर 2028 तक पूरा करने की समयसीमा तय की गई है. मुंद्रा के कंटेनर टर्मिनल नंबर 3 और एन्नोर पोर्ट की सफलता के बाद, अडानी पोर्ट्स और एमएससी ग्रुप के बीच यह तीसरा बड़ा संयुक्त उद्यम है.
भारत को मिलेगा बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ
यह साझेदारी अडानी पोर्ट्स को अतिरिक्त कार्गो वॉल्यूम सुरक्षित करने में भारी प्रतिस्पर्धी लाभ देगी. वर्तमान में बांग्लादेश से जुड़ा जो कार्गो पूरी तरह से दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रतिस्पर्धी ट्रांसशिपमेंट हब पर निर्भर है, भारत अब उस पर अपनी मजबूत हिस्सेदारी स्थापित कर सकेगा. इसके अलावा, पूर्वी अफ्रीकी व्यापार मार्गों पर विझिंजम की स्थिति मजबूत होगी और रिले कार्गो ट्रैफिक को भारी बढ़ावा मिलेगा.
अडानी पोर्ट्स के सीईओ अश्वनी गुप्ता ने कहा कि विझिंजम पोर्ट बहुत तेज़ी से एक प्रीमियर ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर उभरा है. उन्होंने कहा कि यह एसोसिएशन ग्लोबल लेवल पर बेहतर सप्लाई चेन एफिशिएंसी देगा और मैच्योर और डेवलपिंग, दोनों तरह के इंटरनेशनल मार्केट तक भारत की पहुंच को बेहतर बनाएगा.
कामयाबी के रिकॉर्ड
दिसंबर 2024 में शुरू हुए विझिंजम पोर्ट ने देश के समुद्री इतिहास में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. कामकाज शुरू होने के मात्र 18 महीनों के भीतर ही यह 20 लाख से अधिक टीईयू को हैंडल करने वाला देश का पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस पोर्ट ने अकेले 13 लाख टीईयू का प्रबंधन किया.
अपने पहले साल में 615 जहाजों का स्वागत करने वाले इस पोर्ट ने हाल ही में अपने 1,000वें जहाज की सफल अगवानी की है. अब तक यहां 70 से अधिक अल्ट्रा लार्ज कंटेनर जहाजों (ULCVs) को संभाला जा चुका है, जो किसी भी भारतीय बंदरगाह में सबसे अधिक है.
क्यों खास है विझिंजम पोर्ट?
विझिंजम भारत का पहला 'डीप-ड्राफ्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट' और पहला पूरी तरह से स्वचालित बंदरगाह है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी भौगोलिक स्थिति है, जो यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले मुख्य अंतर्राष्ट्रीय 'पूर्व-पश्चिम समुद्री व्यापार मार्ग' से मात्र 10 समुद्री मील दूर है. यहां 18 से 20 मीटर का प्राकृतिक ड्राफ्ट, 2.9 किलोमीटर का ब्रेकवाटर और अत्याधुनिक क्रेन मौजूद हैं.
यह उन्नत आईटी प्लेटफॉर्म और एआई आधारित स्वदेशी वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (VTMS) से लैस है, जो अधिकतम सुरक्षा और परिचालन क्षमता सुनिश्चित करता है. यह ढांचा 2047 तक भारत को 3 ट्रिलियन डॉलर की पर्यटन और मजबूत समुद्री अर्थव्यवस्था बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य का मुख्य आधार बनेगा.
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