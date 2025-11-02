ETV Bharat / bharat

वायुसेना मैराथन 2025: हुमा कुरैशी और सुनील ग्रोवर ने किया फ्लैग ऑफ, दिल्ली में दौड़कर सेखों को दी श्रद्धांजलि

सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुमा कुरैशी और सुनील ग्रोवर ( ETV Bharat )

'दौड़ो, ऊंची उड़ान भरो, प्रोत्साहित करो' थीम पर आधारित यह स्पर्धा वायुसेना के शौर्य, अनुशासन और जोश का प्रतीक बनेगी, जो फिटनेस, एकता और देशभक्ति को प्रोत्साहित करेगी.

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना के परम वीर चक्र विजेता फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में ''सेखों भारतीय वायुसेना मैराथन 2025'' का आयोजन दो नवंबर रविवार को राजधानी दिल्ली समेत देशभर के 61 अलग-अलग स्थानों पर किया गया.

यह मैराथन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर-1 से रवाना होकर दिल्ली के कई इलाकों से होकर गुजरी. 21 किलोमीटर की एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मैराथन में हिस्सा लिया है. इस मैराथन को बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हुमा कुरैशी, अर्चना पूरन सिंह, सैफाली और अभिनेता सुनील ग्रोवर ने फ्लैग ऑफ करवाना किया.

आपको बता दें कि इस मैराथन में 21 किमी, 10 किमी और पांच किमी की तीन श्रेणियां हैं. पुरुष व महिला वर्गों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार निर्धारित है. देश की राजधानी दिल्ली की अलग-अलग जगह से पहुंचे लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया चारों तरफ भारत माता की जय के जयकारों की गूंज सुनाई दी. इस मैराथन में युवा में बुजुर्गों में हर वर्ग किताब के में दौड़ के समय काफी उत्साह दिखा.

आपको बता दें कि वर्ष 1971 में 14 दिसंबर के दिन पाकिस्तान के छह लड़ाकू विमानों ने भारत की श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया था. उस समय ग्नैट पायलट के रूप में तैनात निर्मलजीत सिंह सेखों ने इस जबरदस्त हवाई हमले के बीच उड़ान भरी और दुश्मन से हवा में ही भिड़ गए. उन्होंने एक पाकिस्तानी सेबर जेट को मार गिराया. इसके बाद पाकिस्तान के दूसरे लड़ाकू विमान को भारी नुकसान पहुंचाया. आखिरी सांस तक निर्मलजीत सिंह अपने बेस की रक्षा करते रहे. उन्हीं की स्मृति में यह मैराथन आयोजित की गई है.

