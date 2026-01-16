ETV Bharat / bharat

रोशनाबाद कोर्ट पहुंचीं उर्मिला सनावर, जमा कराया अपना फोन, बोलीं- अंकिता भंडारी को मिला आधा अधूरा न्याय

स्वामी दर्शन भारती के साथ कोर्ट पहुंची उर्मिला: आज रोशनाबाद कोर्ट में उर्मिला सनावर के साथ स्वामी दर्शन भारती भी पहुंचे. कोर्ट में पेश होने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी. दोनों मुकदमों की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरके सकलानी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे.

सुरेश राठौर कोर्ट में नहीं हो पाए पेश: आज यानी 16 दिसंबर को उर्मिला अपना मोबाइल जमा कराने रोशनाबाद कोर्ट आई थीं. हालांकि, इस मामले में बीजेपी से निष्कासित ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को भी कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य खराब होने के चलते वो कोर्ट नहीं पहुंच सके.

रोशनाबाद कोर्ट में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने जमा कराया अपना मोबाइल (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

उर्मिला ने कोर्ट में जमा कराया अपना फोन: अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह वही मोबाइल है, जिसमें अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम साक्ष्य और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं. ऑडियो सामने होने के बाद बहादराबाद और झबरेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. एसआईटी की ओर से उर्मिला सनावर से पूछताछ भी की जा चुकी है.

हरिद्वार: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऑडियो और वीडियो के जरिए कथित 'वीआईपी' के नाम का खुलासा का दावा कर चर्चाओं में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कोर्ट पहुंचीं. जहां उर्मिला ने जांच से जुड़े अपने मोबाइल फोन को न्यायालय के समक्ष जमा कराया और अपनी वॉयस के सैंपल भी दिए.

गौर हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहले ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे चुके हैं. ऐसे में अब यह देखना अहम होगा कि कोर्ट में जमा कराए गए साक्ष्य जांच को किस दिशा में ले जाते हैं. जबकि, इससे पहले पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी का दावा करने वाली उर्मिला सनावर ने ऑडियो और वीडियो जारी किया था. जिससे पूरे उत्तराखंड में भूचाल सा आ गया था.

रोशनाबाद कोर्ट जातीं अभिनेत्री उर्मिला सनावर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

उर्मिला ने वीडियो जारी कर खुद की और सुरेश राठौर से बातचीत से जुड़ा ऑडियो सुनाया था. जिसमें कथित वीआईपी के तौर पर किसी नेता का भी नाम लिया गया था. यह ऑडियो और वीडियो सामने आते ही 3 साल से ठंडा पड़ा अंकिता भंडारी मर्डर केस एकाएक उछल गया. राजनीतिक, सामाजिक संगठन से लेकर लोग सड़कों पर उतर आए.

उधर, मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी संगठन से लेकर तमाम नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया. कई नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ. आखिरकार सीएम धामी खुद सामने आए और मामले में अंकिता के परिजनों के बात कर कानूनी पहलुओं को देखकर निर्णय लेने की बात कही. जिसके बाद उन्होंने मुलाकात की और सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी.

अंकिता को मिला आधा अधूरा न्याय: वहीं, उर्मिला सनावर ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं. जिस डिवाइस में अंकिता भंडारी केस से जुड़े साक्ष्य हैं, उसे कोर्ट में जमा कराया है. साथ ही उन्होंने अपनी वॉयस के सैंपल भी दिए हैं. उर्मिला ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हैं कि उन्होंने इस केस की सीबीआई जांच की संस्तुति की है.

"अभी अंकिता भंडारी को आधा न्याय मिला है. अंकिता को पूरा न्याय तब मिलेगा, जब उस वीआईपी का नाम पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने आएगा, तब ही अंकिता की आत्मा को शांति मिलेगी. मैं सिर्फ चाहती हूं कि अंकिता के साथ न्याय हो, इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता का विश्वास चाहती हूं."- उर्मिला सनावर, अभिनेत्री

