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एक्ट्रेस प्रत्यूषा डेथ केस: दोषी सिद्धार्थ रेड्डी ने नामपल्ली कोर्ट में किया सरेंडर

नतीजतन, ट्रायल कोर्ट ने सिद्धार्थ रेड्डी को पांच साल जेल की सजा सुनाई, यह कहते हुए कि उसने प्रत्यूषा को सुसाइड करने के लिए उकसाया था. बाद में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई पांच साल की जेल की सजा को घटाकर दो साल कर दिया. हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, सिद्धार्थ रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की.

23 फरवरी, 2002 को सिद्धार्थ रेड्डी और प्रत्यूषा ने सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टीसाइड मिलाकर पी लिया था. अस्पताल में इलाज के दौरान प्रत्यूषा की मौत हो गई, जबकि सिद्धार्थ रेड्डी बच गए. प्रत्यूषा की मां ने बाद में कानूनी लड़ाई शुरू की, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर थी.

हैदराबाद: एक्ट्रेस प्रत्यूषा की मौत के मामले में दोषी सिद्धार्थ रेड्डी ने नामपल्ली कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आरोपी 24 साल बाद अमेरिका से लौटा और नामपल्ली कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सिद्धार्थ रेड्डी की याचिका खारिज कर दी, और उन्हें चार हफ़्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया. उनके सरेंडर के बाद, पुलिस ने सिद्धार्थ रेड्डी को चंचलगुडा जेल में शिफ्ट कर दिया.

प्रत्यूषा की मौत कैसे हुई?

प्रत्यूषा और सिद्धार्थ रेड्डी को हैदराबाद के SR नगर के एक कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान प्यार हो गया था. इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद, सिद्धार्थ रेड्डी ने इंजीनियरिंग की, जबकि प्रत्यूषा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. हालांकि प्रत्यूषा की मा ने शुरू में उनकी शादी का विरोध किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी सहमति दे दी.

हालांकि, सिद्धार्थ रेड्डी की मां ने उनके रिश्ते में एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी, यह सख्त चेतावनी देकर कि अगर उनका बेटा उस लड़की से शादी करेगा तो वह आत्महत्या कर लेंगी. सिद्धार्थ रेड्डी ने 23 फरवरी, 2002 को फोन पर प्रत्यूषा को यह जानकारी दी.

शाम करीब 5:00 बजे, उन्होंने पंजागुट्टा में एक ब्यूटी पार्लर से प्रत्यूषा को उसे कार में ले गए. शाम 7:30 से 8:00 बजे के बीच, दोनों गंभीर हालत में बंजारा हिल्स के केयर हॉस्पिटल पहुंचे. प्रत्यूषा की 24 तारीख को मौत हो गई. वहीं, सिद्धार्थ रेड्डी को 9 मार्च को छुट्टी दे दी गई.

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