JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के समर्थन में रांची पहुंचीं अभिनेत्री कुनिका सदानंद, जल्द छात्रों से करेंगी मुलाकात
छात्र आंदोलन के समर्थन में अभिनेत्री कुनिका सदानंद रांची पहुंचीं हैं.
Published : August 16, 2026 at 4:24 PM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में जारी JPSC-JSSC छात्र आंदोलन को अब बाहर से भी समर्थन मिलने लगा है. छात्रों की मांगों के समर्थन में अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता कुनिका सदानंद रविवार को रांची पहुंचीं. रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह छात्रों के समर्थन में रांची आई हैं और किसी भी वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनरत विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगी.
कुनिका सदानंद ने कहा कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, बल्कि छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, तो उनका समर्थन करने के लिए वह वहां जरूर पहुंचेंगी. इसी क्रम में वह रांची आई हैं और जल्द ही आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात करेंगी.
उन्होंने कहा कि छात्र किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों, यह जरूरी नहीं है. वे सबसे पहले विद्यार्थी हैं और देश का भविष्य हैं. ऐसे में देशभर के लोगों को छात्रों की समस्याओं और उनकी मांगों को समझना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए.
छात्रों के मुद्दों पर गंभीरता की जरूरतः कुनिका
अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने कहा कि छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उन्होंने देशभर की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत बताई. उनके मुताबिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देने की दिशा में लगातार काम किए जाने की जरूरत है.
छात्रों से मिलेंगी अभिनेत्री कुनिका
उन्होंने कहा कि JPSC-JSSC आंदोलन में शामिल छात्रों से मिलने के बाद वह उनकी मांगों और आंदोलन की स्थिति को और करीब से समझेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की आवाज को सुनना जरूरी है और सरकार को उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
गौरतलब है कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. छात्र परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. ऐसे में कुनिका सदानंद का रांची पहुंचना आंदोलनरत छात्रों के लिए समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है.
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