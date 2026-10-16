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अभिनेत्री कृति सैनन ने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

कृति सैनन ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा ( File Photo )

नई दिल्ली: सिने तारिका कृति सेनन ने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने इस याचिका पर 29 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कृति सेनन के वकील प्रवीण आनंद से कहा कि व्यक्तित्व के संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबन्धित विवादों पर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार पर न्यायालयों के पूर्व में किए गए फैसले कोर्ट में दाखिल करें. कोर्ट ने कहा कि इन दिनों व्यक्तित्व के संरक्षण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में क्षेत्राधिकार पर विचार करना जरूरी है.