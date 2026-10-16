अभिनेत्री कृति सैनन ने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
कोर्ट ने कहा कि इन दिनों व्यक्तित्व के संरक्षण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए क्षेत्राधिकार पर विचार करना जरूरी है.
Published : October 16, 2026 at 7:20 PM IST
नई दिल्ली: सिने तारिका कृति सेनन ने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने इस याचिका पर 29 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कृति सेनन के वकील प्रवीण आनंद से कहा कि व्यक्तित्व के संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबन्धित विवादों पर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार पर न्यायालयों के पूर्व में किए गए फैसले कोर्ट में दाखिल करें. कोर्ट ने कहा कि इन दिनों व्यक्तित्व के संरक्षण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में क्षेत्राधिकार पर विचार करना जरूरी है.
कृति सेनन ने याचिका में अपने व्यक्तित्व से जुड़े कंटेट के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में उनकी फोटो, आवाज और उनसे मिलते-जुलते कंटेट बिना अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस पर अपलोड करने का आरोप लगाया है. इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुका है.
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इससे पहले हाईकोर्ट ने सिने तारिका एवं सांसद कंगना रनौत, पूर्व नौकरशाह एवं दृष्टि कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति, अभिनेत्री खुशी कपूर, जाह्नवी कपूर, तब्बू, क्रिकेटर युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान व अन्य के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.
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