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सुकेश चंद्रशेखर केस में जैकलीन को सरकारी गवाह बनाने की मांग पर ED ने मांगा समय

नई दिल्ली: ईडी ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लाउंड्रिंग के मामले की आरोपी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट से समय देने की मांग की है.

एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया. ईडी की ओर से पेश वकील ने इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। तब कोर्ट ने 8 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने 17 अप्रैल को जैकलीन की इस अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया था. इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज आरोपी हैं.

जैकलीन ने केस को निरस्त करने की रखी थी मांग

जैकलीन फर्नांडीज ने ईडी के केस को निरस्त करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए जैकलीन की याचिका खारिज की.

इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज जमानत पर है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 नवंबर 2022 को जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी. 31 अगस्त 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 17 अगस्त 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया था. ईडी अप्रैल 2025 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है.