एक्ट्रेस असॉल्ट केस: एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट 8 दिसंबर को सुनाएगा फैसला

एर्नाकुलम (केरल): केरल को झकझोर देने वाले एक्ट्रेस असॉल्ट केस में आखिरी फैसला आठ दिसंबर को सुनाया जाएगा. यह फैसला एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट सुनाएगा, जो कोच्चि में इस केस की सुनवाई कर रहा है. आज इस अहम तारीख की घोषणा तब की गई जब कोर्ट ने एक बार फिर केस की सुनवाई शुरू की.

कई सालों की कानूनी लड़ाइयों और बहसों के बाद केस अब अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है. प्रॉसिक्यूशन द्वारा कोर्ट द्वारा पहले उठाए गए सवालों के जवाब जमा करने और ट्रायल की कार्रवाई पूरी करने के बाद फैसला 8 दिसंबर को तय किया गया था.

इस केस में मुख्य आरोपी सुनील कुमार उर्फ ​​'पल्सर सुनी' है. मशहूर एक्टर दिलीप आठवें आरोपी हैं. कुल दस आरोपी हैं. दिलीप और पल्सर सुनी समेत सभी आरोपी अभी बेल पर बाहर हैं. उन सभी को 8 तारीख को कोर्ट में पेश होना होगा, जब इस महीने की 20 तारीख को केस पर विचार किया गया, तो स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और पुलिस अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे.

एक्ट्रेस के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए

17 फरवरी 2017 को रात करीब 9 बजे मशहूर एक्ट्रेस पर त्रिशूर से कोच्चि जाते समय चलती कार में बुरी तरह हमला किया गया था. हमले के दौरान मुख्य आरोपी पल्सर सुनी ने एक्ट्रेस के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए थे. अगले दिन ड्राइवर मार्टिन को अरेस्ट कर लिया गया. 23 फरवरी को, जब पल्सर सुनी और विजीश एर्नाकुलम में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए, तो पुलिस ने कोर्ट रूम के अंदर ही उन्हें जबरदस्ती हिरासत में ले लिया.

हमले के ठीक बाद पल्सर सुनी ने बताया था कि यह एक 'कोटेशन जॉब' था, जिससे एक बड़ी साजिश का इशारा मिला. क्योंकि एक्ट्रेस के एक्टर दिलीप के साथ रिश्ते खराब थे, इसलिए उसी दिन शक उन पर गया. बाद में, जेल से सुनी की दिलीप से कॉन्टैक्ट करने की कोशिशें इन्वेस्टिगेशन में एक अहम हिस्सा बन गईं. इसके चलते दिलीप को 13 घंटे की पूछताछ के लिए अलुवा पुलिस क्लब बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें 10 जुलाई 2017 को अरेस्ट कर लिया गया.