ETV Bharat / bharat

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, आगरा कोर्ट ने रिवीजन याचिका की स्वीकार, किसानों के अपमान का है मामला

आगरा: प्रसिद्ध अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एक्ट्रेस कंगना के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा. स्पेशल जज एमपी-एमएलए लोकेश कुमार की कोर्ट में बुधवार को इस मामले की हुई. जिसमें लोकेश कुमार ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर लिया. बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट आगरा के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने पहले कंगना रनौत के खिलाफ दायर राष्ट्रद्रोह का वाद 6 मई 2025 को खारिज कर दिया था. जिस पर वादी राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने सत्र न्यायालय जिला जज की कोर्ट में रिवीजन प्रस्तुत किया था. जिसके बाद मामले की दोबारा से सुनवाई हुई. जिसमें 10 नवंबर 2025 को स्पेशल जज एमपी-एमएलए लोकेश कुमार के सामने वादी और कंगना रनौत के वकीलों की बहस हुई. जिसके बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज बुधवार को फैसला सुनाया है.