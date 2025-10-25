ETV Bharat / bharat

Karur Stampede: सोमवार को पीड़ित परिवारों से मिलेंगे विजय, चेन्नई के पास रिसॉर्ट बुक

तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई थी.

Actor Vijay likely to meet families of Karur stampede victims in Mahabalipuram on October 27
अभिनेता विजय (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 5:56 PM IST

चेन्नई: अभिनेता से नेता बने विजय तमिलनाडु के करूर जिले में उनकी रैली में भगदड़ की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से 27 अक्टूबर को मिल सकते हैं. उनकी पार्टी टीवीके के सूत्रों ने बताया कि अभिनेत विजय इस दुखद घटना के एक महीने बाद 27 अक्टूबर को महाबलीपुरम के पास एक रिसॉर्ट में करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे. फिलहाल, चेन्नई के पास महाबलीपुरम जाने वालों में घायलों के शामिल होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने एक रिसॉर्ट में बैठक का आयोजन किया है जहां पार्टी ने 50 कमरे बुक किए हैं ताकि वह व्यक्तिगत रूप से शोक संतप्त परिवारों से मिल सकें और अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें. पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने करूर में पत्रकारों को बताया, "उन्होंने हमारे लिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए बस की व्यवस्था की है. हम में से कई लोग जा रहे हैं."

27 सितंबर को करूर में विजय के चुनावी अभियान में भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई थी और 60 से ज्यादा घायल हो गए थे. इस घटना के बाद से विजय और उनकी पार्टी पर कई सवाल उठे हैं. खासकर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात न करने पर अभिनेता को निशाना बनाया था. यूजर्स का कहना था कि विजय को करूर जाकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना देनी चाहिए थी.

हालांकि, पार्टी का दावा है कि यह नई व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि विजय को करूर में प्रभावित लोगों से मिलने के लिए अधिकारियों से अनुमति नहीं मिल पाई थी.

करूर के रहने वाले पेरुमल, जिन्होंने भगदड़ में अपनी नाबालिग बेटियों को खो दिया है, ने पत्रकारों से कहा कि प्रभावित परिवारों का जाकर नेता से मिलना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि अभिनेता विजय को करूर आकर पीड़ति परिवारों से मिलना चाहिए.

फिलहाल सीबीआई करूर भगदड़ की जांच कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था और सीबीआई जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया है.

वहीं, घटना के तुरंत बाद तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच के लिए जस्टिस (रिटायर) अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का भी गठन किया था. इसके आलावा मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस महानिरीक्षक (उत्तरी क्षेत्र) असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया गया था. हालांकि, पीड़ितों के परिवारजनों ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सु्प्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं.

