Karur Stampede: सोमवार को पीड़ित परिवारों से मिलेंगे विजय, चेन्नई के पास रिसॉर्ट बुक

चेन्नई: अभिनेता से नेता बने विजय तमिलनाडु के करूर जिले में उनकी रैली में भगदड़ की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से 27 अक्टूबर को मिल सकते हैं. उनकी पार्टी टीवीके के सूत्रों ने बताया कि अभिनेत विजय इस दुखद घटना के एक महीने बाद 27 अक्टूबर को महाबलीपुरम के पास एक रिसॉर्ट में करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे. फिलहाल, चेन्नई के पास महाबलीपुरम जाने वालों में घायलों के शामिल होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने एक रिसॉर्ट में बैठक का आयोजन किया है जहां पार्टी ने 50 कमरे बुक किए हैं ताकि वह व्यक्तिगत रूप से शोक संतप्त परिवारों से मिल सकें और अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें. पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने करूर में पत्रकारों को बताया, "उन्होंने हमारे लिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए बस की व्यवस्था की है. हम में से कई लोग जा रहे हैं."

27 सितंबर को करूर में विजय के चुनावी अभियान में भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई थी और 60 से ज्यादा घायल हो गए थे. इस घटना के बाद से विजय और उनकी पार्टी पर कई सवाल उठे हैं. खासकर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात न करने पर अभिनेता को निशाना बनाया था. यूजर्स का कहना था कि विजय को करूर जाकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना देनी चाहिए थी.

हालांकि, पार्टी का दावा है कि यह नई व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि विजय को करूर में प्रभावित लोगों से मिलने के लिए अधिकारियों से अनुमति नहीं मिल पाई थी.