ETV Bharat / bharat

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: अभिनेता से मिलने के बाद क्या बोले डिप्टी CM शिंदे

महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे रविवार रात बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ का हालचाल जानने उनके घर गए ( IANS )

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ मुंबई के जुहू इलाके में रविवार रात हुई फायरिंग में मामूली रूप से घायल हो गए. इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे रविवार रात उनका हालचाल जानने उनके घर गए.

रविवार शाम को एक फुटबॉल क्लब से निकलते समय एक्टर को गोली लगने की खबर आने के बाद, शिंदे देर रात टाइगर श्रॉफ के घर गए और 'हीरोपंती' स्टार का हालचाल पूछा और उन्हें राज्य सरकार के सपोर्ट का भरोसा दिलाया.

टाइगर श्रॉफ के घर से आई तस्वीरों में एक्टर के कंधे और सीने पर ड्रेसिंग और दाहिने हाथ पर बैंडेज बंधी हुई दिख रही है, जब वह महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से बात कर रहे थे. इस मीटिंग के दौरान टाइगर की मां आयशा श्रॉफ भी मौजूद थीं. गोली लगने की घटना के बाद एक्टर टाइगर श्रॉफ से उनके घर पर मिलने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने रविवार को जोर देकर कहा कि मुंबई में किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. श्रॉफ परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य प्रशासन उनके सपोर्ट में पूरी तरह खड़ा है. एक्टर से मिलने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि टाइगर श्रॉफ और उनकी मां आयशा श्रॉफ इस घटना से सदमे में हैं और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर जरूरी मदद करेगी. उन्होंने कहा, 'यह एक बड़ी घटना है. पांच राउंड गोलियां चलीं, लेकिन खुशकिस्मती से वह सुरक्षित हैं. उनके ड्राइवर को चोटें आई हैं, और यह घटना निंदनीय है. मैं एक्टर से मिला. उनके बाएं हाथ पर गनपाउडर और कांच के टुकड़ों से चोटें आई हैं. वह और उनकी मां दोनों काफी सदमे में हैं. मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि पब्लिक फिगर्स को दी जा रही खुली धमकियों के सामने राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है. किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'