टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: अभिनेता से मिलने के बाद क्या बोले डिप्टी CM शिंदे
महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, 'किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'
Published : October 19, 2026 at 7:16 AM IST
मुंबई: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ मुंबई के जुहू इलाके में रविवार रात हुई फायरिंग में मामूली रूप से घायल हो गए. इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे रविवार रात उनका हालचाल जानने उनके घर गए.
रविवार शाम को एक फुटबॉल क्लब से निकलते समय एक्टर को गोली लगने की खबर आने के बाद, शिंदे देर रात टाइगर श्रॉफ के घर गए और 'हीरोपंती' स्टार का हालचाल पूछा और उन्हें राज्य सरकार के सपोर्ट का भरोसा दिलाया.
टाइगर श्रॉफ के घर से आई तस्वीरों में एक्टर के कंधे और सीने पर ड्रेसिंग और दाहिने हाथ पर बैंडेज बंधी हुई दिख रही है, जब वह महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से बात कर रहे थे. इस मीटिंग के दौरान टाइगर की मां आयशा श्रॉफ भी मौजूद थीं.
गोली लगने की घटना के बाद एक्टर टाइगर श्रॉफ से उनके घर पर मिलने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने रविवार को जोर देकर कहा कि मुंबई में किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. श्रॉफ परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य प्रशासन उनके सपोर्ट में पूरी तरह खड़ा है.
एक्टर से मिलने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि टाइगर श्रॉफ और उनकी मां आयशा श्रॉफ इस घटना से सदमे में हैं और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर जरूरी मदद करेगी. उन्होंने कहा, 'यह एक बड़ी घटना है. पांच राउंड गोलियां चलीं, लेकिन खुशकिस्मती से वह सुरक्षित हैं.
उनके ड्राइवर को चोटें आई हैं, और यह घटना निंदनीय है. मैं एक्टर से मिला. उनके बाएं हाथ पर गनपाउडर और कांच के टुकड़ों से चोटें आई हैं. वह और उनकी मां दोनों काफी सदमे में हैं. मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि पब्लिक फिगर्स को दी जा रही खुली धमकियों के सामने राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है. किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'
शिंदे ने आगे कहा कि 1990 के दशक में मुंबई में गैंग से जुड़ी गतिविधियां आम थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें कंट्रोल में कर लिया था. उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसी घटनाओं को रोकने और लोगों को डराने-धमकाने की कोशिशों को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे.
उन्होंने कहा, '90 के दशक में ऐसे गैंग वॉर काफी आम थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने 1995 में उन्हें खत्म कर दिया. लोगों को डराने-धमकाने की ये कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और हम इस गुंडागर्दी को खत्म करेंगे.'
शिंदे ने एक्टर पर फायरिंग की घटना की भी निंदा की. उन्होंने कहा कि टाइगर के हाथ में 'बारूद और कांच के टुकड़ों' से चोटें आई. परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षा पक्का करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी.
यह एक बड़ी घटना है. पाँच राउंड फायरिंग हुई, लेकिन खुशकिस्मती से, वह सुरक्षित रहे. उनके ड्राइवर को चोटें आईं, और यह घटना निंदनीय है. मैं एक्टर से मिला. उनके बाएँ हाथ पर गनपाउडर और कांच के टुकड़ों से चोटें आई हैं. वह और उनकी माँ दोनों काफी सदमे में हैं. मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि पब्लिक हस्तियों को दी जा रही खुली धमकियों के मामले में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है.
डीसीपी मोहित गर्ग के मुताबिक टाइगर श्रॉफ रविवार शाम करीब 7 बजे मुंबई में फुटबॉल क्लब से निकलते समय अनजान लोगों द्वारा की गई फायरिंग में बाल-बाल बच गए. इस घटना में एक्टर के ड्राइवर समेत दो लोग घायल हो गए. खबर है कि ड्राइवर को गोलियां लगीं, जबकि एक्टर को गोली लगने से कोई चोट नहीं आई. फायरिंग की घटना जुहू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और आगे की जानकारी का इंतजार है.
इस घटना ने मुंबई में मशहूर लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. राज्य सरकार ने एक्टर और उनके परिवार को भरोसा दिलाया है कि जब पुलिस फायरिंग के हालात की जांच करेगी तो वह उनकी मदद करेगी.