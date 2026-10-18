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दिल्ली की रामलीला में आकर्षण का केंद्र बने शाहबाज खान, बोले- इस बार का रावण सबसे अलग

रावण के नये अवतार में शहबाज खान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुकी श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला इस साल एक नए रोमांच के साथ दर्शकों के सामने है. इस भव्यता के केंद्र में हैं अभिनेता शाहबाज खान, जो पिछले पांच सालों से रावण के किरदार को अपनी सशक्त आवाज और बेमिसाल अभिनय से जीवंत कर रहे हैं. हर बार कुछ नया रचने के शौकीन शाहबाज खान इस दशहरा पर रावण के एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं, जो न सिर्फ उनके तेवरों बल्कि उनके लुक को भी एक नए मुकाम पर ले जाएगा. आइए जानते हैं उनके इस नए सफर की अनसुनी और दिलचस्प बातें.

रावण का सुपरमैन अंदाज वाला लुक

श्री धार्मिक लीला कमेटी में इस वर्ष भी रावण का किरदार निभा रहे शाहबाज खान ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इस बार रावण का पूरा लुक और कॉस्ट्यूम बदला हुआ है. इसे और अधिक भव्य और ग्रैंड बनाया गया है. अपने नए लुक के बारे में उन्होंने हंसते हुए एक मजेदार तुलना की. उन्होंने बताया कि इस बार का रावण 'सुपरमैन रावण' है. रावण के पहनावे में सुपरमैन जैसी एक हल्की सी केप जोड़ी गई है. रावण अपनी मायावी शक्तियों के लिए जाना जाता था, इसलिए उसे एक परफेक्ट 'मायावी लुक' देने के लिए यह नया प्रयोग किया गया है. रावण के किरदार में शाहबाज खान (ETV Bharat) शानदार पोशाक के पीछे इंडस्ट्री के दिग्गजों का हाथ अभिनेता शाहबाज खान ने बताया कि उनके और हनुमान जी के इस बार के शानदार कॉस्ट्यूम्स मगनलाल ड्रेस वाले ने डिजाइन किए हैं. यह वही नाम है जिसने 'लगान', 'मंगल पांडे' जैसी बॉलीवुड की तमाम बड़ी और ऐतिहासिक फिल्मों के अलावा चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों के लिए भी काम किया है. फिल्म इंडस्ट्री में 100 साल पुराना इतिहास रखने वाले इन डिजाइनरों ने इस बार रावण के लुक को ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में ढाला है. उन्होंने चुटकी लेते हुए बताया, "इस बार रावण ऐसा है जो मॉडलिंग में कैटवॉक भी कर सके." किरदार के आगे सब आसान अभिनेता ने बताया कि रामलीला के मंच पर रावण का किरदार निभाना कोई बच्चों का खेल नहीं है. रावण का मुकुट हमेशा से अपनी भव्यता और भारी वजन के लिए जाना जाता है. जब उनके पूरे गेटअप और वजन के बारे में पूछा, तो शाहबाज खान ने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया. वह बताते है," वजन जो भी है, लेकिन उठाना तो पड़ेगा ना! वजन तो झेलना ही पड़ेगा. चाहे वह 15 किलो हो या 20 किलो, जब आप मंच पर हैं तो उसे झेलना ही है. शाहबाज का मानना है कि थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी मायने नहीं रखती, क्योंकि दिन के अंत में एक कलाकार के लिए सबसे अहम बात यह होती है कि उसका किरदार पर्दे या मंच पर बेहतरीन और असरदार दिखना चाहिए. रामलीला सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं (ETV Bharat) दशहरा पर्व के 10 दिन: बॉडी हीलिंग और सादगी भरा अनुशासन