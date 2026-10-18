दिल्ली की रामलीला में आकर्षण का केंद्र बने शाहबाज खान, बोले- इस बार का रावण सबसे अलग
लाल किले की ऐतिहासिक रामलीला में फिर गूंजेगी शाहबाज खान की दहाड़, इस बार दिखेगा रावण का सबसे 'हटके' अवतार. पढ़ें शशिकला सिंह की रिपोर्ट
Published : October 18, 2026 at 3:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुकी श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला इस साल एक नए रोमांच के साथ दर्शकों के सामने है. इस भव्यता के केंद्र में हैं अभिनेता शाहबाज खान, जो पिछले पांच सालों से रावण के किरदार को अपनी सशक्त आवाज और बेमिसाल अभिनय से जीवंत कर रहे हैं. हर बार कुछ नया रचने के शौकीन शाहबाज खान इस दशहरा पर रावण के एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं, जो न सिर्फ उनके तेवरों बल्कि उनके लुक को भी एक नए मुकाम पर ले जाएगा. आइए जानते हैं उनके इस नए सफर की अनसुनी और दिलचस्प बातें.
रावण का सुपरमैन अंदाज वाला लुक
श्री धार्मिक लीला कमेटी में इस वर्ष भी रावण का किरदार निभा रहे शाहबाज खान ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इस बार रावण का पूरा लुक और कॉस्ट्यूम बदला हुआ है. इसे और अधिक भव्य और ग्रैंड बनाया गया है. अपने नए लुक के बारे में उन्होंने हंसते हुए एक मजेदार तुलना की. उन्होंने बताया कि इस बार का रावण 'सुपरमैन रावण' है. रावण के पहनावे में सुपरमैन जैसी एक हल्की सी केप जोड़ी गई है. रावण अपनी मायावी शक्तियों के लिए जाना जाता था, इसलिए उसे एक परफेक्ट 'मायावी लुक' देने के लिए यह नया प्रयोग किया गया है.
शानदार पोशाक के पीछे इंडस्ट्री के दिग्गजों का हाथ
अभिनेता शाहबाज खान ने बताया कि उनके और हनुमान जी के इस बार के शानदार कॉस्ट्यूम्स मगनलाल ड्रेस वाले ने डिजाइन किए हैं. यह वही नाम है जिसने 'लगान', 'मंगल पांडे' जैसी बॉलीवुड की तमाम बड़ी और ऐतिहासिक फिल्मों के अलावा चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों के लिए भी काम किया है. फिल्म इंडस्ट्री में 100 साल पुराना इतिहास रखने वाले इन डिजाइनरों ने इस बार रावण के लुक को ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में ढाला है. उन्होंने चुटकी लेते हुए बताया, "इस बार रावण ऐसा है जो मॉडलिंग में कैटवॉक भी कर सके."
किरदार के आगे सब आसान
अभिनेता ने बताया कि रामलीला के मंच पर रावण का किरदार निभाना कोई बच्चों का खेल नहीं है. रावण का मुकुट हमेशा से अपनी भव्यता और भारी वजन के लिए जाना जाता है. जब उनके पूरे गेटअप और वजन के बारे में पूछा, तो शाहबाज खान ने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया. वह बताते है," वजन जो भी है, लेकिन उठाना तो पड़ेगा ना! वजन तो झेलना ही पड़ेगा. चाहे वह 15 किलो हो या 20 किलो, जब आप मंच पर हैं तो उसे झेलना ही है. शाहबाज का मानना है कि थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी मायने नहीं रखती, क्योंकि दिन के अंत में एक कलाकार के लिए सबसे अहम बात यह होती है कि उसका किरदार पर्दे या मंच पर बेहतरीन और असरदार दिखना चाहिए.
दशहरा पर्व के 10 दिन: बॉडी हीलिंग और सादगी भरा अनुशासन
मंच पर अहंकार और क्रोध के प्रतीक रावण का किरदार निभाने वाले शाहबाज खान असल जिंदगी में इन दस दिनों के दौरान पूरी तरह से आध्यात्मिक और अनुशासित जीवन जीते हैं. अपनी दिनचर्या के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि दशहरा पर्व के ये दस दिन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होते. इन दस दिनों के दौरान वह पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन अपना लेते हैं. इसके अलावा वह किसी भी तरह के मदिरापान या सिगरेट के सेवन से पूरी तरह दूर रहते हैं. शाहबाज मानते हैं कि यह समय उनकी बॉडी को 'हील' करने का एक बेहतरीन जरिया है. उनका मानना है कि रामलीला सिर्फ मनोरंजन या कुछ घंटे देखने का साधन नहीं है, बल्कि इससे इंसान को जीवन के कई गहरे सबक सीखने को मिलते हैं. भगवान श्रीराम का सरल और सादगी भरा जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है.
शिव-भक्त रावण का भावनात्मक पहलू
श्री धार्मिक लीला कमेटी के साथ अपने जुड़ाव को लेकर शाहबाज खान बेहद गर्व महसूस करते हैं. उन्होंने बताया कि यह कमेटी पिछले 103 सालों से लगातार रामलीला का मंचन कर रही है. यह दिल्ली की सबसे भव्य और सबसे ऑथेंटिक रामलीलाओं में से एक है. कमेटी के पदाधिकारी धीरज धर गुप्ता और उनकी पूरी टीम जिस श्रद्धा और मोहब्बत के साथ इस आयोजन को संभालती है, वह काबिले-तारीफ है.
रावण के चरित्र पर बात करते हुए उन्होंने उसके एक अलग और भावनात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि रावण केवल एक अहंकारी योद्धा नहीं था, बल्कि वह परम ज्ञानी और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था. भगवान शिव उसके कुलदेवता थे और वह उनके बिना एक पल भी नहीं सोच सकता था. शिव और रावण के रिश्ते पर बात करते हुए अभिनेता ने एक बेहद भावुक प्रसंग साझा किया. जब युद्ध के दौरान भगवान शिव ने रावण का साथ छोड़कर श्रीराम का साथ दिया, तो रावण बहुत आहत और दुखी हुआ था. उसने भगवान शिव से कहा था, "मैंने आपके लिए इतनी प्रार्थना की, अपने दसों सिर काट कर आपके चरणों में रख दिए, फिर आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया?"
शाहबाज खान के मुताबिक, यह एक बेहद इमोशनल मोमेंट है जो एक गुरु और शिष्य के रिश्ते को दर्शाता है. इससे सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को कभी भी अभिमानी या अहंकारी नहीं होना चाहिए. इंसान जितना जमीन से जुड़ा और सरल स्वभाव का रहेगा, उसकी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी.
फिल्मों से अलग है लाइव ऑडियंस का अनुभव
फिल्मी पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाले शाहबाज खान का मानना है कि लाइव स्टेज पर परफॉर्म करने का मजा ही कुछ और है. उन्होंने बताया, "जब आप मंच पर होते हैं और सामने लाइव ऑडियंस बैठी होती है, तो आपके डायलॉग बोलते ही तुरंत रिएक्शन और तालियां मिलती हैं. उस ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं है." यही वजह है कि पिछले पांच सालों से लाल किले की इस ऐतिहासिक रामलीला में उनका यह सफर दर्शकों के बीच खासे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
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