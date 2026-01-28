ETV Bharat / bharat

जीवन कुरुक्षेत्र है, कोई कविता जीवन बदल देती है, छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड की संभावना- सत्यजीत दुबे

बॉलीवुड एक्टर सत्यजीत दुबे ने छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण की असीम संभावनाएं जताई है.

बॉलीवुड एक्टर सत्यजीत दुबे से चर्चा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 7:27 PM IST

भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कला का व्यापक स्वरूप है और इसकी अपनी अलग पहचान है. यहां का साहित्य बहुत मजबूत रहा है. अब जिस नए रास्ते पर छत्तीसगढ़ चला है उसमें साहित्य कला और फिल्म के विकास के लेकर अपार संभावनाएं हैं. छत्तीसगढ़ की सरकार कई बड़े बदलाव की तरफ काम कर रही है. छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण भी हो रहा है जो यहां के कलाकारों को ज्यादा के अवसर देगा. ईटीवी भारत से बात करते हुए बॉलीवुड अभिनेता सत्यजीत दुबे ने कहा कि बस्तर का बदलाव और नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ के कला और साहित्य को नई दिशा देगा.

"छत्तीसगढ़ में साहित्य उत्सव का आयोजन अच्छा कदम"

छत्तीसगढ़ में आयोजित साहित्य उत्सव अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने पहुंचे सत्यजीत दुबे ने कहा कि इस तरह के आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. इस तरह के आयोजन से साहित्य को एक नई दिशा मिलती है और निश्चित तौर पर मैं काफी खुश हूं. सत्यजीत दुबे ने कहा कि इतना भव्य आयोजन बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है.कठिनाइयों से आगे बढ़कर बहुत कुछ करना है. मैं यह कह सकता हूं कि कभी किसी की कविता, किसी की कोई रचना, किसी का कोई लेखन आपको अंधकार से निकाल लेता है. किताब आप का सबसे परम मित्र होता है, कौन सी कविता आपको किस तरीके से इंस्पायर कर दे, आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे, वह जादू जैसा हो जाए यह कोई नहीं जानता . यह साहित्य ही कर सकता है. सत्यजीत दुबे ने कहा कि यह आवश्यक है कि हम अपने लेखन को सेलिब्रेट करें. सत्यजीत दुबे ने कहा कि यह आयोजन, साहित्यकारों और छत्तीसगढ़ी साहित्य की उपलब्धि की एक बहुत बड़ी मिसाल है.

बॉलीवुड एक्टर सत्यजीत दुबे से बातचीत (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ बदल रहा है, छत्तीसगढ़ बदलेगा.मैं सुनहरी दुनिया का सपना देखता हूं.जब मैं मुंबई गया था तो हर कदम पर संघर्ष था.अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है जीवन कुरुक्षेत्र है और हमारे युवाओं को यह समझना होगा.यदि आपका मन आपको इधर-उधर ले जाए तो यह सोचो कि एक जीवन मिला है, अगर उसे काम में समर्पित करेंगे, उसे निर्माण में समर्पित करेंगे तो जीवन की कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप पा न सकें- सत्यजीत दुबे, अभिनेता

छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं- सत्यजीत दुबे

छत्तीसगढ़ में फिल्म की संभावना को लेकर के बात करते हुए सत्यजीत दुबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ का साहित्य बहुत मजबूत है. यहां पर अपार संभावनाएं हैं.मैं भाषा या क्षेत्र में नहीं बधना चाहता हूं, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में अपनी अलग तरह की पहचान बनाए, कुछ इस तरह का काम करने की जरूरत है. मैं इस तरह के काम पर लगा हुआ हूं. छत्तीसगढ़ में जिस तरह की चीज दिख रही है, वह बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड जैसी है. निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत बड़ा काम कला, फिल्म को लेकर छत्तीसगढ़ में होगा.

"साहित्य से अपनत्व जगाने के लिए काम करना होगा"

बॉलीवुड अभिनेता सत्यजीत दुबे ने कहा कि साहित्य से अपनापन जागने के लिए काम करना होगा. कुछ लोगों को जिम्मेदारी देनी होगी, कुछ लोगों को जिम्मेदार बनना होगा. उन्होंने कहा कि युवाओं से मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसी ऐसे पदार्थ से दूर रहें जो आपके जीवन को संकुचित करे. जो आपकी मानसिकता को संकुचित करे. साहित्य के बारे में मेरा कहना है कि, अच्छे विचार ही आपको आगे ले जाएंगे. दिमाग की उपजाऊ जमीन में अच्छे साहित्य का वृक्ष बोएं ताकि जो यहां से जो पौधा निकलेगा वह निश्चित तौर पर बहुत उपजाऊ होग. किसी भी बात को लेकर हताश और निराश नहीं होना है जीवन में अपार संभावनाएं बस काम करते रहना है.

