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विवादित गाने 'सरके चुनर तेरी' के लिए संजय दत्त ने मांगी माफी, आदिवासी बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे

अभिनेता संजय दत्त राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे. वहां उनसे गाने के विवादित बोल को लेकर पूछताछ की गई.

Actor Sanjay Dutt in NCW
राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे अभिनेता संजय दत्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 6:01 PM IST

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नई दिल्ली: 'सरके चुनर तेरी' गाने को लेकर बॉलीवुड के अभिनेता संजय दत्त और नोरा फतेही कि मुसीबतें कम नहीं हो रही है. गाने के विवादित बोल को लेकर आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुनवाई की. इसके लिए अभिनेता संजय दत्त राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के सामने पेश हुए. करीब एक घंटे तक उनसे पूछताछ की गई. दरअसल, संजय दत्त और नोरा फतेही को आयोग ने नोटिस भेजा था और 8 अप्रैल को बुलाया गया था लेकिन निजी कारणों से वे पहुंच नहीं पाए थे.

राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष आज भी फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही नहीं पहुंची. एक कन्नड़ फिल्म के विवादित गाने 'सरके चुनर तेरी...' के लिए आयोग से संजय दत्त ने बिना शर्त माफी मांगी. अभिनेता ने कहा कि यह गाना कन्नड भाषा में शूट हुआ तब उन्हें इसकी समझ नहीं थी. हिंदी में डब होने के बाद विवादित बोल समझ में आए.

अभिनेता के वकील हेमंत शाह का बयान (ETV Bharat)

50 आदिवासी बच्चों की पढ़ाई का खर्च देंगे अभिनेता

संजय दत्त ने 50 आदिवासी बालिकाओं की पढ़ाई का खर्च उठाने का शपथपत्र दिया. अभिनेता के वकील हेमंत शाह ने मीडिया से बताया कि इस गाने के बोल पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने राष्ट्रीय महिला आयोग कि अध्यक्ष से माफी मांगा और कहा है कि जब यह गाना शूट हुआ तब यह गाना दूसरी भाषा कन्नड़ में था. इसकी वजह से उन्हें इसके बोल समझ नहीं आए. जब इसका हिंदी डब हुआ तब इसके विवादित बोल समझ आए. हालांकि इस मामले में 6 अप्रैल को इस गाने के जो भी सिंगर थे और जो कोरियोग्राफर थे उन्हें भी नोटिस देकर बुलाया गया था और उनके द्वारा भी इस गाने को लेकर माफी मांगी गई है और दोबारा कभी भी महिलाओं के प्रति गाने में अश्लीलता नहीं परोसने का वादा किया है. अब तक नोरा फतेही की ओर से इस मामले में किसी तरह का जवाब नहीं आया है. नोरा ने इस गाने पर डांस किया है.

विरोध बढ़ने के बाद यूट्यूब से हटाया

विवादित गाना कन्नड़ फिल्म का हिस्सा है, जिसे रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। बढ़ते विरोध के बाद इस गाने को यूट्यूब से हटा भी दिया गया है। गीतकार रकीब आलम, निर्देशक प्रेम और प्रोडक्शन कंपनी के प्रतिनिधि भी आयोग के सामने पेश हुए. उन्होंने लिखित माफी देते हुए माना कि गाने का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और भविष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने का आश्वासन दिया।

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