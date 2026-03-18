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चेक बाउंस के मामले में अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ी

कोर्ट से बाहर निकलकर अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि ''सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल है, मुझे न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है".

अभिनेता राजपाल यादव
अभिनेता राजपाल यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 4:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ये आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान राजपाल यादव कोर्ट रुम में उपस्थित थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील से कहा कि याचिकाकर्ता को नियमित जमानत दी जाए क्योंकि उन्हें आज तक की अंतरिम जमानत मिली है.

उन्होंने कहा कि मुरलीधर प्रोजेक्ट्स को सवा चार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है. इसके अलावा 25 लाख रुपये का डीडी भी सौंप दिया गया है. तब कोर्ट ने राजपाल यादव की अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ाते हुए उनके वकील से कहा कि 1 अप्रैल को अगर वे अपनी याचिका पर सुनवाई करना चाहते हैं तो समय सीमा का ध्यान रखेंगे और अगर इस मामले का निपटारा करना चाहते हैं तो प्रस्ताव के साथ आइएगा.

1 अप्रैल को सुनवाई टालने की अनुमति नहीं दी जाएगी
बता दें कि 16 फरवरी को कोर्ट ने राजपाल यादव को आज तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. 12 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के व्यवहार पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी लेकिन कोई राहत नहीं मिली. 5 फरवरी को हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए तुरंत सरेंडर करने को कहा था जिसके बाद राजपाल यादव ने जेल में सरेंडर कर दिया था.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में सुनाई थी सजा
राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. हालांकि जून 2024 में हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है. दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी करार देने के बाद राजपाल यादव पर 1करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था. दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई थी.

शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट को बताया था कि राजपाल ने अप्रैल 2010 में फिल्म अता पता लापता पूरी करने के लिए कंपनी से मदद मांगी थी, 30 मई 2010 में दोनों के बीच करार हुआ और उन्होंने राजपाल यादव की कंपनी को 5 करोड़ का लोन दे दिया.

करार के मुताबिक राजपाल को ब्याज सहित आठ करोड़ रुपए लौटाने थे. लेकिन वह पहली बार ये रकम नहीं लौटा सके. उसके बाद दोनों के बीच तीन बार करार का रिनिवल हुआ. 9 अगस्त 2012 को वह अंतिम करार में आरोपी राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता को 11 करोड़ 10 लाख 60 हजार 350 रुपए लौट आने की सहमति भी थी. राजपाल यादव की कंपनी यह भी पैसा देने में नाकाम रही.

अपने बचाव में राजपाल यादव ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से कोई उधार नहीं लिया था. राजपाल यादव के मुताबिक मुरली प्रोजेक्ट की कंपनी में पैसा निवेश किया था. लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी दलील को अस्वीकार करते हुए उन्हें चेक बाउंस का दोषी पाया था.

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