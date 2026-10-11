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मंच पर 100 प्रतिशत 'रावण', असल जीवन में मैं सच्चा राम भक्त हूं: अभिनेता राज प्रेमी

ईटीवी भारत से अभिनेता राज प्रेमी की बातचीत ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि की शुरूआत के साथ राजधानी दिल्ली में त्योहारों की रंगत जम चुकी है और लाल किला मैदान में होने वाली विश्व प्रसिद्ध 'लव-कुश रामलीला' की तैयारियां अंतिम दौर में हैं. इस बार रामलीला के मंच पर रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं जाने-माने अभिनेता राज प्रेमी. टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में अपनी कला का लोहा मनवा चुके राज प्रेमी, पहली बार विशाल जनसमूह के सामने लाइव मंचन करने जा रहे हैं.

राज प्रेमी केवल एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि लेखक भी हैं. उन्होंने शोले और तूफान (1993), वीर (2010), प्यारी दादी मां (2020 - लेखक और अभिनेता), रंग दे बसंती (2024), अतिरथी (2025), थामा (2025) जैसी फिल्मों में काम किया है. वहीं टीवी धारावाहियों में उन्होंने जय जय जय बजरंग बली (2011-2015), पल्कों की छांव में 2 (2022-2023), कर्ण संगिनी (2018-2019) में हनुमान, रावण जैसे किरदारों को निभा चुके हैं. लाल किला मैदान में रिहर्सल के दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में अपनी तैयारियों, वेशभूषा और किरदारों की बारीकियों पर बेबाकी से बात की.