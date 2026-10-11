मंच पर 100 प्रतिशत 'रावण', असल जीवन में मैं सच्चा राम भक्त हूं: अभिनेता राज प्रेमी
लव-कुश रामलीला में इस वर्ष रावण का किरदार निभा रहे अभिनेता राज प्रेमी से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. पढ़ें शशिकला सिंह की रिपोर्ट..
Published : October 11, 2026 at 7:23 PM IST
नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि की शुरूआत के साथ राजधानी दिल्ली में त्योहारों की रंगत जम चुकी है और लाल किला मैदान में होने वाली विश्व प्रसिद्ध 'लव-कुश रामलीला' की तैयारियां अंतिम दौर में हैं. इस बार रामलीला के मंच पर रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं जाने-माने अभिनेता राज प्रेमी. टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में अपनी कला का लोहा मनवा चुके राज प्रेमी, पहली बार विशाल जनसमूह के सामने लाइव मंचन करने जा रहे हैं.
राज प्रेमी केवल एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि लेखक भी हैं. उन्होंने शोले और तूफान (1993), वीर (2010), प्यारी दादी मां (2020 - लेखक और अभिनेता), रंग दे बसंती (2024), अतिरथी (2025), थामा (2025) जैसी फिल्मों में काम किया है. वहीं टीवी धारावाहियों में उन्होंने जय जय जय बजरंग बली (2011-2015), पल्कों की छांव में 2 (2022-2023), कर्ण संगिनी (2018-2019) में हनुमान, रावण जैसे किरदारों को निभा चुके हैं. लाल किला मैदान में रिहर्सल के दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में अपनी तैयारियों, वेशभूषा और किरदारों की बारीकियों पर बेबाकी से बात की.
कैमरे के सामने काम करने और लाल किले जैसे विशाल मंच पर 50,000 लोगों के सामने अभिनय करने में क्या फर्क महसूस होता है?
चुनौती तो बहुत बड़ी है. लव-कुश रामलीला दुनिया की सबसे बड़ी रामलीलाओं में से एक है. लाल किले के मंच पर तकरीबन 50-60 हजार लोग आपको एक साथ देख रहे होते हैं. हम फिल्मों और टीवी के कलाकार जरूर हैं, लेकिन हर रोज 4 से 5 घंटे लगातार मंच पर टिके रहना, ढेरों लाइनें याद रखना और मूवमेंट सही रखना वाकई कठिन काम है. लेकिन मेरा मानना है कि एक सच्चे एक्टर में हर चुनौती की बाधा पार करने का हौसला और ताकत होनी चाहिए.
क्या रामायण की पूरी कथा और युद्ध के जिम्मेदार सिर्फ रावण ही थे?
ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ रावण की वजह से हुआ. रामायण का हर एक किरदार बेहद महत्वपूर्ण है. आप श्रवण कुमार के माता-पिता को ही देख लीजिए—राजा दशरथ के शब्दभेदी बाण से श्रवण की मृत्यु हुई और उनके माता-पिता ने पुत्र वियोग का जो श्राप दिया, वहीं से तो पूरी रामकथा का ताना-बाना बुना गया. कैकेयी माता का किरदार देखिए, जो श्रीराम से सबसे ज्यादा प्रेम करती थीं, लेकिन उन्होंने ही भगवान श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया. लक्ष्मण का भ्राता प्रेम और माता सीता का विवाह के तुरंत बाद पति के साथ वन में चले जाना. हर पात्र अद्वितीय है. हनुमान जी की भक्ति की शक्ति तो अतुलनीय है. मुझे पूरा विश्वास है कि जब लाल किले पर रामलीला का मंचन होगा, तो हनुमान जी स्वयं लाल किले की ध्वजा पर विराजमान होकर हमें अपना आशीर्वाद देंगे.
मंच से रावण के रूप में भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारने का एहसास कैसा है?
जब तक मैं मंच पर हूं, मैं 100% रावण हूं. अगर मैं अपना पूरा 100% नहीं दूंगा तो वह मंचन सच्चा और प्रभावी नहीं लगेगा. लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मैं एक सच्चा राम भक्त हूं. मैंने धारावाहिकों में लगातार 6 साल तक हनुमान जी का किरदार निभाया है. मुझे लगता है कि पूरे विश्व में मुझसे ज्यादा 'जय श्री राम' का जाप शायद ही किसी अभिनेता ने किया हो.
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GEN-Z को रामायण के माध्यम से कोई संदेश दिया जा सकता है?
यह अच्छी बात है कि नई सोच वाले युवा अपनी बात रख रहे हैं. मैं उनसे बस यही अपील करूंगा कि दिन में आप भले ही अपने मुद्दों पर प्रोटेस्ट करें, लेकिन शाम को लव-कुश रामलीला में आकर जरूर बैठें. कुछ वीडियोज में मैंने देखा कि अज्ञानता के कारण हमारे आराध्यों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया. आप रामलीला में आएं, हमारी संस्कृति को समझें और जानें कि हम प्रभु श्रीराम और माता सीता को इतना क्यों पूजते हैं. नई सोच के साथ हमारी परंपराओं को देखना बेहद जरूरी है.
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आपने हनुमान जी और रावण दोनों का किरदार निभाया, कौन सी पोशाक आपको आकर्षक लगी?
रावण का किरदार 'लार्जर दैन लाइफ' होता है. इसमें रावण जैसा दिखने के लिए विशालकाय मुकुट के पोशाक का वजन भी अहम है. मेरी पोशाक में मुकुट ही करीब 8 से 10 किलो का है, जबकि पूरी वेशभूषा मिलाकर शरीर पर लगभग 20 किलो का वजन रहता है. अपने पुराने के किरदार को याद करते हुए बताया कि हनुमान जी के रूप में वे महज एक पीले रंग के लंगोट में 6 साल बिता चुके हैं, जबकि रावण का रूप पूरी तरह से भारी-भरकम और राजसी है. इस अलावा इस किरदार को जीवंत बनाने के लिए उन्होंने कोई नकली मूंछ इस्तेमाल करने के बजाय खुद की मूंछें बढ़ाई हैं. बातचीत के अंत में उन्होंने हंसते हुए बताया कि आजकल दर्शक और मीडिया बेहद स्मार्ट हैं. अगर मंच पर 50 हजार लोग हैं, तो 50 हजार मोबाइल कैमरे भी ऑन हैं. एक भी गलती पकड़ी जा सकती है, इसलिए उन्होंने अंदरूनी और बाहरी दोनों रूपों में कड़ी तैयारी की है.
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