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"हर घर और हर गली बनेगी जंतर-मंतर", प्रदर्शन स्थल पर रोक और CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के प्रकाश राज

प्रदर्शन स्थल पर रोक और CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रकाश राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के विरोध में अभिनेता प्रकाश राज समेत कई संगठन सामने आए हैं. बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए प्रकाश राज ने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियां व तानाशाही रवैया अब देश की जनता सहन नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि देश भर के विभिन्न मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों, सिविल सोसाइटी समेत 200 से अधिक संगठनों का सहयोग मिला है.

प्रकाश राज ने दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की. उन्होंने तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर जाने पर अभिजीत दिपके, आशुतोष, सौरभ और अन्य 10-15 बच्चों की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने न तो दिल्ली का ट्रैफिक रोका और न ही किसी तरह की शांति भंग की, इसके बावजूद उन्हें पुलिस द्वारा रातभर हिरासत में रखा गया. फिर पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.