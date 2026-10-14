"हर घर और हर गली बनेगी जंतर-मंतर", प्रदर्शन स्थल पर रोक और CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के प्रकाश राज
जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल पर रोक और CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के अभिनेता प्रकाश राज.
Published : October 14, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के विरोध में अभिनेता प्रकाश राज समेत कई संगठन सामने आए हैं. बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए प्रकाश राज ने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियां व तानाशाही रवैया अब देश की जनता सहन नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि देश भर के विभिन्न मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों, सिविल सोसाइटी समेत 200 से अधिक संगठनों का सहयोग मिला है.
प्रकाश राज ने दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की. उन्होंने तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर जाने पर अभिजीत दिपके, आशुतोष, सौरभ और अन्य 10-15 बच्चों की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने न तो दिल्ली का ट्रैफिक रोका और न ही किसी तरह की शांति भंग की, इसके बावजूद उन्हें पुलिस द्वारा रातभर हिरासत में रखा गया. फिर पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
प्रकाश राज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दूसरी तरफ गुंडों व उपद्रवियों को खुली छूट दी जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं व महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, लेकिन प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.
"हर घर, हर गली बनेगा जंतर-मंतर"
प्रकाश राज ने ऐलान किया कि यदि सरकार ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर रोक लगा दी है, तो इससे आंदोलन रुकने वाला नहीं है. उन्होंने घोषणा की कि 'पीपल अगेंस्ट एसआईआर' अभियान के तहत अब देश के कोने-कोने में आंदोलन चलाया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जंतर-मंतर सिर्फ दिल्ली में नहीं है, अब देश का हर घर और हर गली जंतर-मंतर बनेगा.
VIDEO | Actor-activist Prakash Raj says, “Delhi's peace was not disturbed by Ashutosh and Saurav waving the national flag...yet they were arrested. At 3 am, they were produced before a magistrate and sent to five-day custody. The BJP released goons from prison onto the streets, but no action has been taken against them,” on CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka being sent to five-day judicial custody. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
प्रकाश राज ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ युवाओं की नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं, किसानों, लेखकों, कलाकारों व आम नागरिकों की है. जब तक एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाता और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक यह देशव्यापी संघर्ष जारी रहेगा.
चुनाव आयोग व सरकार पर मिलीभगत का आरोप
कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए गए. वक्ताओं व पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रकाश राज ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार चुनाव आयोग की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है. उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बचाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक कुर्सी को बचाने का खेल है. उन्होंने कहा कि देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और जेलों के डर से डरने वाली नहीं है.
बढ़ता रहेगा विरोध का दायरा
प्रकाश राज व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि देश का युवा व किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है. उन्होंने देश के अन्य कलाकारों व प्रसिद्ध हस्तियों से भी अपील की कि वे इस नाजुक वक्त में खामोश न रहें, क्योंकि इतिहास खामोश रहने वालों को कभी माफ नहीं करेगा. यह आंदोलन तब तक तीव्र गति से आगे बढ़ेगा जब तक सरकार लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए जनता की इन मांगों को मान नहीं लेती.
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