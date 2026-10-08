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...जब वाराणसी में नाना पाटेकर ने युवक को जड़ दिया थप्पड़; माफी मांगकर दिखाया था बड़ा दिल

वाराणसी/लखनऊ/गोरखपुर: मशहूर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का ह्रदय गति रुकने से निधन हो गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला ने भी वीडियो संदेश जारी कर नाना को श्रद्धांजलि दी है. नाना के निधन से उनके फैंस बेहद दु:खी हैं. वाराणसी में नाना के चाहने वालों को जैसे ही यह खबर मिली, शोक की लहर दौड़ गई. लोग वाराणसी में फिल्म शूटिंग के दौरान हुए विवाद की चर्चा कर भावुक नजर आए.

सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि: सीएम योगी ने अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर दु:ख जताया. सीएम ने कहा कि 'पद्म श्री' नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत की अपूरणीय क्षति है. नाना पाटेकर ने अपने विलक्षण अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया.

उन्होंने कहा था कि वह वीडियो गलत समझा गया. हमारी फिल्म 'जर्नी' में एक सीन है, जिसमें मेरा किरदार डिमेंशिया का मरीज है. सीन में एक आदमी आता है और कहता है 'ऐ बुढ़ऊ, टोपी बेचनी है क्या? तब मुझे उसे थप्पड़ मारकर भगाना होता है.

नाना पाटेकर ने मांगी थी माफी: हालांकि, हंगामा बढ़ने पर फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने यह थप्पड़ असली नहीं, फिल्म का सीन बताया था. नाना पाटेकर ने खुद अपने एक्स पर 2 मिनट 45 सेकेंड का वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी.

यह पूरा वीडियो भीड़ में शामिल किसी और ने बनाकर बाद में वायरल कर दिया. इस पर काफी हंगामा मचा. इस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एफआईआर की मांग भी की थी.

वायारल हुआ था वीडियो: वायरल हुए लगभग 12 सेकेंड के वीडियो में नाना युवक को कहते दिखे कि बदतमीजी बंद करो. इसके बाद उनके साथ खड़ा एक क्रू मेंबर ने उस युवक की गर्दन पकड़कर उसे भीड़ में धकेल दिया था.

यह घटना शूटिंग लोकेशन दशाश्वमेध घाट के पास चितरंजन पार्क और गदौलिया-दशाश्वमेध मार्ग की थी. फिल्म की शूटिंग चल रही थी और नाना सूट और टोपी पहने सीन के लिए तैयार खड़े थे. इसी दौरान भीड़ में से एक युवक नाना के साथ सेल्फी लेने उसके पास पहुंचा, इस पर नाना नाराज हो गए और उसके सिर पर थप्पड़ जड़ दिया.

इसका वीडियो वायरल हुआ था और यह काफी चर्चित मामला बन गया था. युवक ने सोशल मीडिया पर भी अपने वीडियो जारी कर कार्रवाई की बात कही थी. नाना पाटेकर की टीम ने इस मामले में बाद में स्पष्टीकरण जारी किया था और माफी भी मांगी थी

वाराणसी का थप्पड़ विवाद: हाल ही में नाना पाटेकर ने वनवास की शूटिंग पूरी की थी. यह मूवी बनारस में कई जगहों पर शूट की गई थी. एक वृद्ध की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को लेकर नाना बहुत चर्चा में रहे. वाराणसी में फिर शूटिंग के दौरान एक फैन को सेल्फी लेने के वक्त नाना ने थप्पड़ मार दिया था.

अपने सामाजिक सरोकारों से समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी अभिव्यक्त किया. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति:.

हम उसी सीन की रिहर्सल कर रहे थे. एक टेक हो चुका था, तभी वह लड़का पीछे से आया. मुझे लगा वो हमारे क्रू का ही लड़का है, जो सीन में आने वाला है, इसलिए मैंने सीन के हिसाब से उसे मार दिया.

बाद में पता चला वह फैन था, क्रू का नहीं. मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ. हम उसे ढूंढने भी गए पर वह भाग गया था. मैं कभी किसी फैन पर हाथ नहीं उठाता, मैं सबसे प्यार करता हूं. प्लीज मुझे माफ कर दो.

वाराणसी में प्रेस कांफ्रेंस करते नाना पाटेकर. (Photo Credit: ETV Bharat)

वाराणसी को लेकर नाना की टीस: 11 नवंबर 2023 को वाराणसी में अभिनेता नाना पाटेकर ने किसी भी विवाद पर बयान देने से इंकार कर दिया था. उन्होंने वाराणसी में चल रही अपनी फिल्म की शूटिंग पर बातें रखी थीं.

उन्होंने कहा कि बनारस बहुत बदल गया है लेकिन भीड़ बहुत बढ़ गई है. वह यहां अपनी फिल्म की शूटिंग में लगे हुए हैं. इस वजह से वह कहीं नहीं जा पाए हैं. अभिनेता ने कहा कि बार-बार भगवान के पास जाकर परेशान नहीं करना चाहिए.

एक बार भगवान से मिल लिए बहुत है. बार-बार जाकर उनसे कहना कि मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो उचित नहीं है. जब जाएंगे तब देख लिया जाएगा. अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा था कि कहीं भी फिल्म की शूटिंग होती है, तो इससे लोकल आर्टिस्ट को काफी फायदा मिलता है.

अभिनेता ने कहा था कि वह विवादों से बहुत दूर रहते हैं. उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं? वह इस बारे में न बोलते हैं, न बोलना चाहते हैं. इस दौरान अभिनेता ने कहा था कि सनातन सेंसर बोर्ड बनाए जाने की जरूरत है या नहीं? मुझे नहीं पता.

अगर कोई फिल्म कंट्रोवर्शियल है, तो उसको मत देखिए. उस वक्त नाना ने बताया था कि वह 35 साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के लिए बनारस आए थे. यहां के छितौनी गांव में शूटिंग की किया था. इसके बाद अब दोबारा अब बनारस आए हैं. पहले के बनारस के और अबके बनारस में बहुत अंतर हो गया है.

अभिनेता ने कहा था कि अब पुराना बनारस कहीं गुम हो गया है. यहां बहुत भीड़ हो गई है, वह बौखला जा रहे हैं. यहां उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है. यहां की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी नहीं है. इसके लिए अनुशासन जरूरी है, क्योंकि जहां 10 मिनट में पहुंचना है, वहां घंटा भर लग रहा है.

रवि किशन ने भी दी श्रद्धांजलि: मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर निधन पर फिल्म और राजनीतिक जगत के अलावा समाज से भी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं. गोरखपुर के भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपर स्टार रवि किशन शुक्ला ने भी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी है.

उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि सुबह-सुबह नाना पाटेकर जी के निधन की अत्यंत दुखद खबर सुनकर मन बहुत व्यथित है. स्टार होते हुए भी स्टारडम से कोसों दूर रहने वाले नाना भारतीय सिनेमा के उन महान कलाकारों में थे, जिनकी पहचान उनकी सादगी, सहजता और मिट्टी से जुड़े व्यक्तित्व से थी.

मुंबई की चकाचौंध में रहते हुए भी उन्होंने अपनी जड़ों और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा. रवि किशन शुक्ला ने कहा कि नाना पाटेकर से मेरा आत्मीय संबंध रहा. समय-समय पर उनसे बातचीत होती थी. उनके अभिनय, सादगी और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण से मैंने बहुत कुछ सीखा. वह हमेशा स्नेह और प्रोत्साहन देते थे. उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक बड़ी क्षति है.

नाना पाटेकर का निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. उनकी कला, सादगी और स्मृतियां सदैव हमारे बीच जीवित रहेंगी. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिवार एवं सभी चाहने वालों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें.

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