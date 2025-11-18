ETV Bharat / bharat

संघर्ष, सफलता और बदलते सिनेमा पर अभिनेता मुस्ताक खान से बेबाक बातचीत, 40 सालों का अनुभव साझा किया

महेश भट्ट के साथ 15 फिल्मों में किया काम : इसके बाद मुस्ताक खान ने महेश भट्ट के साथ लगातार 15 फिल्मों में काम किया. आशिकी, सड़क, जुनून, दिल है कि मानता नहीं, हम हैं राही प्यार के, गुनाह, नाराज, गुमराह, सातवां आसमान, मिलन सहित कई फिल्मों ने उन्हें एक अच्छी पहचान दी. लेकिन इस सफलता से पहले साल 1975 में मुंबई पहुंचने के बाद 10 से 11 साल तक उन्होंने संघर्ष किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी.

1975 में मुंबई पहुंचे मुस्ताक खान: 1975 में मुंबई पहुंचे मुस्ताक खान करीब 10–11 साल संघर्ष में लगे रहे, फिर थिएटर से उनकी जिंदगी बदल गई.मुस्ताक खान ने कहा “थिएटर ज्वाइन करने से बहुत फायदा हुआ. वहीं से सलीम खान साहब की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे महेश भट्ट साहब से मिलवा दिया. वह मेरे करियर के लिए टर्निंग पॉइंट था.

गांव से मुंबई तक 10 साल का संघर्ष: मुस्ताक खान याद करते हुए बताते हैं कि बॉलीवुड में में उनका ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. उन्होंने कहा “मैं तो मध्य प्रदेश के बिलकुल गांव से आया था. मुंबई को समझने में ही 4 से 5 साल लग गए. उस दौर में ना सोशल मीडिया था और ना ही सीरियल बनते थे, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. सिर्फ फिल्में बनती थीं और दूरदर्शन पर हफ्ते में एक फिल्म आती थी. चित्रहार देखना बड़ा इवेंट हुआ करता था.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली पहुंचे अनुभवी अभिनेता मुस्ताक खान ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने 40 साल के फिल्मी सफर, संघर्ष के शुरुआती दिनों, ओटीटी कंटेंट पर बढ़ती गाली-गलौज और मल्टीप्लेक्स में घटती दर्शक संख्या जैसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की. हास्य भूमिकाओं से अपनी अलग पहचान बनाने वाले मुस्ताक खान का मानना है कि इंडस्ट्री बदल चुकी है काम करने का तरीका, दर्शकों की पसंद और मनोरंजन का पूरा परिवेश अब पहले जैसा नहीं रहा.

पहले फिल्में महीनों चलती थीं, आज हफ्ता भी भारी पड़ता है: मुस्ताक खान कहते हैं कि मल्टीप्लेक्स संस्कृति ने फिल्म देखने का जुनून बदल दिया है. पहले फिल्म देखना एक उत्सव जैसा होता था. शोले 7 साल तक चली, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सालों तक चली थी. लोग सिनेमा के दीवाने थे. लेकिन मल्टीप्लेक्स आते ही सब लग्जरी बन गया—रीक्लाइनर सीट, महंगा टिकट, महंगी चाय, महंगा पॉपकॉर्न आदि. इससे भी दर्शक दूर हुए हैं.

भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता मुस्ताक खान (ETV Bharat)

सिंगल स्क्रीन खत्म और टिकट दर बढ़ने से थियेटर से कटे दर्शक :मुस्ताक खान का मानना है कि सिंगल स्क्रीन खत्म होने और टिकट दर बढ़ने से आम दर्शक थियेटर से कट गया. अब लोगों के पास OTT है, शॉर्ट फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं,बहुत से ऑप्शन्स हैं. लेकिन जो उस दौर की फिल्मों का मजा था, वह अब नहीं बचा है. पहले कलाकारों में इमोशन था, आपसी रिश्ता था. आज सब कुछ प्रोफेशनल व पैसा-केंद्रित हो गया है.

40 साल बाद भी अभिनय को लेकर वही गर्मजोशी (ETV Bharat)

ओटीटी पर गाली-गलौज: ‘हम आज भी ध्यान रखते हैं कि क्या बोलना है, कैसा किरदार करना है ’.फिल्मी दुनिया में आज के ओटीटी कंटेंट में बढ़ती गाली-गलौज व अश्लीलता पर मुस्ताक खान ने कहा कि पहले ऐसी स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं जाती थी. आजकल कहानी ऐसी आती है कि आर्टिस्ट को भी मजबूरी में बोलना पड़ता है. लेकिन हम पहले भी ध्यान रखते थे.उन्होंने ये भी भी कहा कि हमारी कॉमेडी फिल्में आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं. पहले लेखक और निर्देशक भी ध्यान रखते थे कि फिल्म परिवारों के लिए बने. आज इसका संतुलन बिगड़ चुका है.

गांव से मुंबई तक 10 साल किया संघर्ष (ETV Bharat)

90 का दशक दिल से काम करने वाला दौर: 90 का दशक दिल से काम करने वाला दौर था, आज टाइम पैसा तय करता है. अतीत को याद करते हुए मुस्ताक खान ने कहा कि पहले कलाकारों के बीच एक रिश्ता व इमोशन था, अपनापन था. अब प्रोफेशनलिज़्म है. पैसा, टाइम, शेड्यूल. काम तो अच्छा बन रहा है, लेकिन वह दिल वाली बात कहीं पीछे छूट गई है.

40 साल बाद भी अभिनय को लेकर वही गर्मजोशी : मुस्ताक खान की बातचीत दर्शाती है कि भारतीय सिनेमा कैसे बदला—तकनीक से लेकर थिएटर कल्चर और दर्शकों की पसंद तक. 40 साल बाद भी वह उसी गर्मजोशी के साथ अभिनय को जीते हैं. उनका स्पष्ट मानना है कि मनोरंजन चाहे किसी भी माध्यम पर हो कहानी और संवेदनशीलता कभी पुरानी नहीं होती है.

