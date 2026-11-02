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अभिनेता इमरान खान ने मांगी माफी, कहा- विरोध-प्रदर्शन में नहीं लेंगे भाग

अभिनेता इमरान खान ( IANS )

मुंबई : अभिनेता इमरान खान ने बिना शर्त माफी मांगी है और बॉम्बे हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वे किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे.