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अभिनेता इमरान खान ने मांगी माफी, कहा- विरोध-प्रदर्शन में नहीं लेंगे भाग

अभिनेता इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट माफी मांग ली है. साथ ही कहा है कि वह किसी विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे.

Actor Imran Khan
अभिनेता इमरान खान (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2026 at 4:49 PM IST

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मुंबई : अभिनेता इमरान खान ने बिना शर्त माफी मांगी है और बॉम्बे हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वे किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे.

बॉम्बे हाई कोर्ट 7 दिसंबर को इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करेगा. तब तक, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के कारण एफआरआरओ (FRRO) द्वारा जारी 'लीव इंडिया' नोटिस पर रोक रहेगी.

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ACTOR IMRAN KHAN
BOMBAY HC
LEAVE INDIA NOTICE
NOT TAKE PART IN PROTEST
अभिनेता इमरान खान

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