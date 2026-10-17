Explainer: OCI कार्डधारकों को भारत में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है? क्या कहता है कानून
इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस ने ओसीआई नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों और नागरिकता के अंतर पर बहस छेड़ दी. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 6:29 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 6:42 PM IST
नई दिल्ली: अभिनेता इमरान खान (जो अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्डधारक हैं) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) समर्थित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है. फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद, उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
इस विवाद ने, ओसीआई दर्जे और भारतीय नागरिकता के बीच के कानूनी अंतर को पूरी तरह चर्चा में ला दिया है. इसने एक व्यापक सवाल भी खड़ा कर दिया है-भारत के अप्रवासन (इमिग्रेशन) कानूनों के तहत राजनीतिक प्रदर्शनों में विदेशी नागरिकों की भागीदारी का आकलन किस तरह किया जाना चाहिए, और नागरिकता अधिकार न होने का मतलब यह कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने पर भी पूरी तरह रोक है.
क्या ओसीआई दर्जा मिलने का मतलब भारतीय नागरिकता नहीं है
इस विवाद ने ओसीआई (OCI) योजना को लेकर आम लोगों के बीच एक बड़ी गलतफहमी को सामने ला दिया है. 'ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया' नाम होने के बावजूद, यह किसी को भारतीय नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता नहीं देता है. ओसीआई कार्डधारक विदेशी नागरिक ही रहते हैं, भले ही उन्हें भारत में यात्रा करने, रहने और कुछ आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कई बड़े अधिकार मिले होते हैं.
यह योजना सामान्य तौर पर योग्य कार्डधारकों को भारत आने के लिए आजीवन, मल्टीपल-एंट्री वीजा देती है, जो तय नियमों के अधीन होता है. निर्धारित शर्तों के मुताबिक, वे आमतौर पर भारत में कितने भी समय तक रहें, उन्हें एफआरआरओ या एफआरओ (FRO) के पास रजिस्ट्रेशन कराने से छूट मिलती है.
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BoI) द्वारा जारी हालिया एडवाइजरी के अनुसार, ओसीआई कार्डधारकों को घरेलू हवाई किराए और नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों व म्यूजियम के एंट्री टिकट के मामले में भारतीय नागरिकों के समान ही अधिकार मिलते हैं. इसमें कहा गया है, "वे तय पात्रता नियमों के तहत नीट (NEET) और जेईई (JEE) जैसी तय प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं. कृषि भूमि, फार्महाउस व प्लांटेशन प्रॉपर्टी को छोड़कर अन्य अचल संपत्ति खरीद सकते हैं.
राजनीतिक अधिकार ओसीआई कार्डधारकों को नहीं मिलते
ओसीआई कार्डधारक भारतीय चुनावों में वोट नहीं डाल सकते, संसद या राज्य विधानसभाओं का चुनाव नहीं लड़ सकते, और न ही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन हो सकते हैं. वे उन सरकारी नौकरियों के लिए भी पात्र नहीं हैं जिनके लिए भारतीय नागरिकता होना एक कानूनी अनिवार्यता है.
ईटीवी भारत से बातचीत में शनिवार को एक इमिग्रेशन कंसलटेंट फालगुनी गोस्वामी ने कहा, "ओसीआई दर्जा भारतीय मूल के योग्य विदेशी नागरिकों को कुछ खास लाभ जरूर देता है, लेकिन यह उन्हें भारतीय नागरिकता वाले राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है."
क्या OCI दर्जा होने पर विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने पर अपने आप रोक लग जाती है?
कंसलटेंट गोस्वामी के अनुसार, इमरान खान के मामले में मुख्य कानूनी सवाल यह है कि क्या सीजेपी समर्थित प्रदर्शन में उनकी भागीदारी ने भारत में उनके रहने के नियमों व शर्तों का उल्लंघन किया है.
गोस्वामी ने आगे कहा, "भारतीय नागरिकता न होने का मतलब यह है कि ओसीआई कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों की तरह राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं. हालांकि, सिर्फ इस अंतर से यह साबित नहीं होता कि किसी ओसीआई कार्डधारक द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन में भाग लेने का हर एक मामला अपने आप ही गैरकानूनी हो जाता है."
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, विदेशी नागरिक भारतीय अप्रवासन कानूनों और उन पर लागू होने वाली किसी भी शर्त या पाबंदी के दायरे में आते हैं. गोस्वामी ने बताया, "इमरान खान के मामले में कानूनी फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि अधिकारियों ने किन खास प्रावधानों का इस्तेमाल किया है, नोटिस में क्या आधार बताए गए हैं और अदालत के सामने क्या दलीलें दी गई हैं. उनकी इस चुनौती से भारत छोड़ने के आदेश के कानूनी आधार की अदालती समीक्षा करने का एक अवसर मिलेगा."
सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा व्यवस्था हुई और सख्त
सीजेपी के ये प्रदर्शन दिल्ली और अन्य शहरों में प्रशासन के लिए कानून-व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं. यह आंदोलन मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) में कथित गड़बड़ियों और वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है.
चुनाव आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में मृत, दूसरी जगह जा चुके और लापता मतदाता शामिल हैं, जबकि विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया और चुनाव में लोगों की भागीदारी पर इसके असर को लेकर सवाल उठाए हैं.
इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बिठाने और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी व संभावित रुकावटों की चिंताओं का हवाला देते हुए, राष्ट्रीय राजधानी की ओर अनधिकृत रूप से जुटने वाली भीड़ के खिलाफ एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए थे.
इन सुरक्षा उपायों में विरोध प्रदर्शन के आयोजकों और समर्थकों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई शामिल थी. दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित सभा को व्यापक पुलिस सुरक्षा और पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जबकि अन्य स्थानों पर भी प्रदर्शनों और लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें आईं.
इसे भी पढ़ेंः
- आमिर खान के भांजे इमरान खान को मिला भारत छोड़ने का नोटिस, 13 दिनों में छोड़ना होगा देश
- भारत नहीं तो किस देश के हैं इमरान खान? 40 साल से इंडिया में फिर क्यों नहीं एक्टर के पास इंडियन सिटीजनशिप? जानें
- इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश पर भड़कीं आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव, बोलीं- वो 40 साल से देश में है