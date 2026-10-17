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Explainer: OCI कार्डधारकों को भारत में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है? क्या कहता है कानून

मुंबई पुलिस ने एक्टर इमरान खान को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है. इस फाइल फोटो में, इमरान खान, 10 अक्टूबर, 2026 को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के विरोध में प्रदर्शन करते हुए. ( PTI )

नई दिल्ली: अभिनेता इमरान खान (जो अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्डधारक हैं) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) समर्थित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है. फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद, उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

इस विवाद ने, ओसीआई दर्जे और भारतीय नागरिकता के बीच के कानूनी अंतर को पूरी तरह चर्चा में ला दिया है. इसने एक व्यापक सवाल भी खड़ा कर दिया है-भारत के अप्रवासन (इमिग्रेशन) कानूनों के तहत राजनीतिक प्रदर्शनों में विदेशी नागरिकों की भागीदारी का आकलन किस तरह किया जाना चाहिए, और नागरिकता अधिकार न होने का मतलब यह कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने पर भी पूरी तरह रोक है.