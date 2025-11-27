ETV Bharat / bharat

उदयपुर का चीरवा गांव, जहां धर्मेंद्र आज भी जिंदा हैं, 50 दिन रहे और जिंदगी भर के लिए अपना बना गए

गांव वालों से था खास लगाव: गांव के बुजुर्ग शंकरलाल मेनारिया ने बताया कि धर्मेंद्र ने चीरवा को अपना घर बना लिया था. शूटिंग के दौरान उन्होंने यहां एक अस्थायी स्टूडियो बनवाया था. 35-40 घोड़े थे, घास मुंबई से आती थी, लेकिन वो हमारे साथ ही खाते थे, हमारे घरों में सोते थे. गांव के लोग बताते हैं कि धर्मेंद्र गांव के प्रत्येक व्यक्ति से परिवार जैसा व्यवहार करते थे. सत्यनारायण मेनारिया की आंखें भर आईं. वे बोले, “मेरे पिता को धर्मेंद्र जी सात दिन मुंबई ले गए थे, वहां खुद कार चलाकर घुमाया, होटल में रखा, खाना खिलाया. उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र सांसद रहते हुए उदयपुर आए तो उन्होंने ग्रामीणों से बड़े आत्मीयता से मुलाकात की वे बताते हैं कि धर्मेंद्र गांव को बहुत प्रेम करते थे.

स्कूल में आज भी जिंदा हैं धर्मेंद्र की यादें: चीरवा के प्राथमिक विद्यालय में चार बड़े-बड़े कमरे आज भी धर्मेंद्र की देन हैं. शूटिंग के दौरान गांव की हालत देखकर उन्होंने खुद इन कमरों का निर्माण करवाया था. दीवार पर आज भी पीतल की प्लेट लगी है, जिसमें “श्री धर्मेंद्र (सांसद) द्वारा निर्मित-1971” लिखा है. गुरुवार को यहीं श्रद्धांजलि सभा हुई. बच्चों ने धर्मेंद्र के बड़े से पोस्टर पर फूल चढ़ाए, माल्यार्पण किया और नारे लगाए "धर्मेंद्र जी अमर रहें". कई बच्चे तो इस दैरान काफी भावुक हो गए.

उदयपुर (कपिल पारीक) : बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र के निधन की खबर जैसे ही राजस्थान के उदयपुर जिले के छोटे से गांव चीरवा पहुंची, पूरा गांव शोक सागर में डूब गया. यह वही चीरवा गांव है जिसे धर्मेंद्र अपना दूसरा घर मानते थे. 1971 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म “मेरा गांव मेरा देश” की करीब 80 फीसदी शूटिंग यहीं हुई थी और धर्मेंद्र ने यहां 50 दिन से ज्यादा बिताए थे. गुरुवार को जब ईटीवी भारत की टीम चीरवा पहुंची तो गांव की गलियों में सन्नाटा था. बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी घर नहीं लौटे थे. वजह थी, उसी सरकारी स्कूल में अपने “धर्मेंद्र अंकल” को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम.

पूरा गांव था फिल्म का हिस्सा: गांव के वेणीराम, बंसीलाल, नर्मदा शंकर समेत दर्जनों लोग फिल्म में नजर आए थे. कोई घोड़ा पकड़ रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई मेला सीन में भीड़ का हिस्सा था. नर्मदा शंकर (अब 68 वर्ष) बताते हैं कि उस वक्त उनकी उम्र करीब 14 साल थी. फिल्म का मशहूर डायलॉग ‘मिलना हो तो चीरवा की सुरंग में आ जाना’ यहीं शूट हुआ था. उस समय गांव में कोई सुरंग नहीं थी, बाद में बनी. धर्मेंद्र जी ने मानो पहले से बता दिया था. शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र गांव वालों के साथ ही रहते, खाते और सोते थे. उन्हें यहां का मक्के की रोटी, देसी चटनी, मक्के की राब और ताजा मक्खन बेहद पसंद था, जिसे गांव की महिलाएं अपने हाथों से निकालकर उन्हें खिलाती थीं.

धर्मेंद्र करीब 50 दिन यहां रुके थे (ETV Bharat Udaipur)

गांव वालों को दिखाई फिल्म: फिल्म रिलीज होने पर धर्मेंद्र ने पूरे गांव के लिए चार बसें भेजीं. सबको उदयपुर के सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाई गई और उसके बाद सबको आइसक्रीम खिलाकर वापस गांव भेजा गया. यह क्षण आज भी गांव वालों की यादों में जिंदा है. गांव की 70 साल की भूरी बाई कहती हैं, “आज भी जब जलेबी या आइसक्रीम देखती हूं, तो धर्मेंद्र याद आ जाते हैं. हर बार गांव आते तो बच्चों के लिए जलेबी का डिब्बा जरूर लाते थे.”

गांव में हुई थी फिल्म की 80 फीसदी शूटिंग (ETV Bharat Udaipur)

गांव आज भी गवाही देता है: स्कूल के पास स्थित सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है. इसके नीचे मेला सीन शूट हुआ था. तालाब की पाल, गांव की गलियां, चीरवा घाटी हर जगह फिल्म के दृश्य आज भी लोगों की यादों में जिंदा हैं. चीरवा गांव के लोग बताते हैं कि जहां-जहां फिल्म के दृश्य शूट किए गए थे, उन जगहों को आज भी गांव वालों ने उसी तरह सुरक्षित रखा है. यहां आने वाला हर व्यक्ति महसूस कर सकता है कि कैसे एक अभिनेता ने एक गांव को सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि अपने दिल में भी बसाया था?.

गांव के लोगों ने धर्मेंद्र को याद किया (ETV Bharat Udaipur)

गांव आज भी उसी तरह याद करता है: गुरुवार शाम को गांव के लोग सरकारी स्कूल में एकत्रित हुए. दो मिनट का मौन रखा और अपने हीरो धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी. कोई बोला नहीं, बस आंसुओं ने सब कुछ कह दिया. ग्राम पंचायत सदस्य काना राम मेनारिया ने कहा, “धर्मेंद्र भले चले गए, लेकिन चीरवा के हर घर में आज भी उनकी यादें जिंदा हैं. चीरवा गांव ने एक महान अभिनेता को नहीं, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने सबसे खास को खोया है, और यही वजह है कि आज भी चीरवा की हवा में एक आवाज गूंज रही है, "धर्मेंद्र अमर रहें."

चीरवा गांव के लोगों के साथ धर्मेंद्र (ETV Bharat Udaipur)

