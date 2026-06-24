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'क्या पीएम मोदी को नजरअंदाज कर पद्म अवार्ड रिसीव करने गए एक्टर ?' ट्रोलर्स को मिला ये जवाब

पद्म अवार्ड समारोह के दौरान एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी ( PTI )

नई दिल्ली : मशहूर एक्टर डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी ने बुधवार को उन टिप्पणियों पर जवाब दिया, जिसमें यह बताया जा रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनदेखी की. दरअसल, मंगलवार को पद्म अवार्ड समारोह के दौरान रस्तोगी जब पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे थे, उस दौरान पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, लेकिन रस्तोगी उन्हें नहीं देख सके. इसलिए बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर यह खबर चला दी कि यह पीएम मोदी की विफलता का नतीजा है. टीएमसी नेता साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मोदी की कार्यक्रम प्रबंधन की विफलता." उन्होंने पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए यह टिप्पणी की. अनिल कुमार रस्तोगी ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया और उस वीडियो पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्हें एक "विषय" के रूप में प्रस्तुत किया गया. एक्टर अनिल कुमार ने दिया ये जवाब (X-Account, Saket Gokhale) रस्तोगी ने लिखा, "वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं. लेकिन वैसे लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं 80 साल का एक व्यक्ति हूं. मेरी उम्र के कारण मेरे से एक गलती हुई. जब मैं अवार्ड प्राप्त करने जा रहा था, तब मैं पीएम मोदी को नहीं देख सका, इसलिए उनका अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर सका."