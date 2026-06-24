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'क्या पीएम मोदी को नजरअंदाज कर पद्म अवार्ड रिसीव करने गए एक्टर ?' ट्रोलर्स को मिला ये जवाब

टीएमसी नेता ने कहा, 'फेल हो गया पीएम मोदी का इवेंट मैनेजमेंट.'

Anik Kumar Rastogi
पद्म अवार्ड समारोह के दौरान एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 5:50 PM IST

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नई दिल्ली : मशहूर एक्टर डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी ने बुधवार को उन टिप्पणियों पर जवाब दिया, जिसमें यह बताया जा रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनदेखी की. दरअसल, मंगलवार को पद्म अवार्ड समारोह के दौरान रस्तोगी जब पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे थे, उस दौरान पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, लेकिन रस्तोगी उन्हें नहीं देख सके. इसलिए बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर यह खबर चला दी कि यह पीएम मोदी की विफलता का नतीजा है.

टीएमसी नेता साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मोदी की कार्यक्रम प्रबंधन की विफलता." उन्होंने पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए यह टिप्पणी की. अनिल कुमार रस्तोगी ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया और उस वीडियो पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्हें एक "विषय" के रूप में प्रस्तुत किया गया.

Actor Anil Kumar
एक्टर अनिल कुमार ने दिया ये जवाब (X-Account, Saket Gokhale)

रस्तोगी ने लिखा, "वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं. लेकिन वैसे लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं 80 साल का एक व्यक्ति हूं. मेरी उम्र के कारण मेरे से एक गलती हुई. जब मैं अवार्ड प्राप्त करने जा रहा था, तब मैं पीएम मोदी को नहीं देख सका, इसलिए उनका अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर सका."

उन्होंने आगे लिखा कि वह पीएम का बहुत अधिक सम्मान करते हैं और उनकी राय में वर्तमान में देश चलाने के लिए वह सबसे बेहतर नेता हैं.

रंगमंच, सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने लगभग 1000 नाटकों का मंचन किया है, 75 से अधिक फीचर फिल्मों में काम किया है और 500 टीवी एपिसोड में अभिनय किया है. वह एक कुशल वैज्ञानिक भी हैं, जिन्होंने 78 से अधिक शोध प्रकाशनों में सह-लेखन किया है और वे जरूरतमंद मरीजों के लिए एक भावुक परोपकारी व्यक्ति हैं.

पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता अनिल कुमार रस्तोगी ने पुरस्कार प्राप्त करने से पहले मीडिया से बात करते हुआ कहा था, "अद्वितीय बात यह है कि मैं एक वैज्ञानिक हूं, फिर भी मुझे कला के क्षेत्र में सम्मानित किया जा रहा है. मेरे आसपास कुछ नाट्य गतिविधियां चल रही थीं और मैं उन्हें अभिनय करते देखता था. इसी तरह मैंने अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश किया."

डॉ. रस्तोगी के अलावा, राष्ट्रपति ने टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और सतीश शाह, क्रिकेटर रोहित शर्मा और पार्श्व गायिका अलका याग्निक सहित कई अन्य प्रख्यात हस्तियों को भी प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान किए. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, सरकार ने 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी. इन पुरस्कारों में पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं.

ये भी पढे़ं : क्रिकेटर रोहित शर्मा, शिबू सोरेन,अलका याग्निक समेत 65 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित

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