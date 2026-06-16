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अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भड़के पर्यावरणविद्, सरकार पर रिपोर्ट दबाने का आरोप!

पीपल फॉर अरावली की फाउंडर नीलम अहलूवालिया (बाएं) और एक्टिविस्ट कैलाश मीणा मंगलवार, 16 जून, 2026 को नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( PTI )