अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भड़के पर्यावरणविद्, सरकार पर रिपोर्ट दबाने का आरोप!
'सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित समिति स्वतंत्र नहीं है' पर्यावरणविदों के आरोप पर संतू दास की रिपोर्ट.
Published : June 16, 2026 at 7:56 PM IST
नई दिल्लीः पर्यावरणविदों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को 'अरावली विरासत जन अभियान' के बैनर तले दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति न तो उच्चाधिकार प्राप्त है, और न ही निष्पक्ष या स्वतंत्र है. इस पैनल के गठन पर कड़ा एतराज जताते हुए, उन्होंने अरावली को बचाने के लिए इसमें तुरंत बदलाव करने की मांग की है.
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 'विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस' की पूर्व संध्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पर्यावरणविद् नीलम अहलूवालिया ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) द्वारा दी गई दलीलों ने उस तरीके पर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं, जिस तरह से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के साथ बर्ताव किया. 22 सितंबर, 2025 को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) की रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को सौंपी गई थी, जिसमें मरुस्थलीकरण (रेगिस्तान फैलने) के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक ढाल के रूप में निचली पहाड़ियों (100 मीटर से कम) के महत्व पर जोर दिया गया था, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को पूरी तरह से दबा दिया गया."
उन्होंने दावा किया कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को दायर किए गए हलफनामे में इस एफएसआई रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं था. पर्यावरणविद् ने आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्रालय के नेतृत्व वाली समिति ने अरावली की पहाड़ियों को केवल ऊंचाई के आधार पर परिभाषित किया और निचली पहाड़ियों के महत्व पर एफएसआई की राय की पूरी तरह अनदेखी की.
उन्होंने कहा, "चिंता की एक बड़ी बात यह है कि एफएसआई रिपोर्ट के अनुसार अरावली जिलों की कुल संख्या 63 है, जबकि पर्यावरण मंत्रालय के नेतृत्व वाली समिति ने सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर 2025 को दिए अपने हलफनामे में केवल 37 अरावली जिलों का उल्लेख किया है. इसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और बूंदी जैसे प्रमुख अरावली जिलों को छोड़ दिया गया है."
नीलम अहलूवालिया ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मंत्रालय के अधिकारियों के आचरण की पूरी जांच कराए, जैसा कि एमिकस (न्यायालय मित्र) की रिपोर्ट में सितंबर 2025 की एफएसआई रिपोर्ट को दबाने, अरावली जिलों की संख्या को काफी हद तक कम करने और अन्य गड़बड़ियों के संबंध में उजागर किया गया है. इसके साथ ही इन गलतियों के लिए जवाबदेही भी तय की जाए.
उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और नई समिति अरावली पर्वत श्रृंखला के उन सभी 64 जिलों को अपने अध्ययन में शामिल करे, जिसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के 63 जिले शामिल हैं, जैसा कि 22 सितंबर 2025 की एफएसआई रिपोर्ट में बताया गया है."
पर्यावरणविद् ने इस बात पर जोर दिया कि अरावली को बचाने के लिए नई समिति के काम करने के नियमों और शर्तों में बदलाव करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, "अरावली पर स्वतंत्र रूप से पड़ने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने की आवश्यकता है. 100 मीटर की कोई भी परिभाषा तय करने से पहले इसका पूरा मूल्यांकन किया जाना चाहिए."
पर्यावरणविद् ने यह भी जानकारी दी कि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें नई समिति में बदलाव करने और नए पैनल के काम करने के नियमों व शर्तों का दायरा बढ़ाने की मांग की गई है.
इन्हीं भावनाओं को दोहराते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत वन उप-महानिरीक्षक के रूप में काम कर चुकीं सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने कहा, "मई 2026 के अंत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई तथाकथित उच्चाधिकार प्राप्त समिति न तो उच्चाधिकार प्राप्त है, न ही निष्पक्ष और न ही स्वतंत्र है. यह कानून का एक स्थापित नियम है कि किसी भी पिछले फैसले की समीक्षा करने वाली संस्था का पद और विशेषज्ञता पहले वाली संस्था से बड़ी होनी चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "अरावली की एक समान परिभाषा को लेकर जिस पिछली पर्यावरण मंत्रालय समिति की रिपोर्ट की दोबारा जांच होनी है, उसकी अध्यक्षता खुद पर्यावरण मंत्रालय के सचिव कर रहे थे. जबकि नई उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE के महानिदेशक) और सदस्य सचिव, दोनों ही पिछली समिति की तुलना में पद, दर्जे और ताकत में छोटे हैं. यहां तक कि ICFRE के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रमुख भी पर्यावरण मंत्रालय के सचिव होते हैं और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं."
प्रकृति श्रीवास्तव ने राय जताई कि यदि इस नई उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता ऐसे अधिकारी द्वारा की जाती रहेगी जो सीधे पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और मंत्री को रिपोर्ट करता है, तो यह समिति निष्पक्षता या स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करेगी. साथ ही, यह 29 दिसंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान आदेश के अनुसार ताकत, दर्जे या पद के मामले में भी 'उच्च' नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अरावली के साथ न्याय करने के हित में यह बेहद अनुचित और पूरी तरह से अस्वीकार्य है.
इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, हरियाणा के जलवायु कार्यकर्ता और 'अरावली विरासत जन अभियान' के सदस्य लोकेश भिवानी ने कहा, "चूंकि वर्तमान समिति को अक्टूबर 2025 की उस रिपोर्ट का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है जिसे पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था, इसलिए हितों के टकराव के डर से पर्यावरण मंत्रालय के संरक्षण में पहले की रिपोर्ट की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा नहीं की जा सकती."
उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र की गहरी समझ रखने वाले किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ (जैसे पर्यावरणविद्, पारिस्थितिकी विज्ञानी या वैज्ञानिक) को इस नई समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए, जो किसी भी रूप में पर्यावरण मंत्रालय को रिपोर्ट न करता हो.
भिवानी ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि अध्यक्ष और सदस्यों का चयन केवल वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित न रहे. बल्कि, इस समिति की अध्यक्षता और गठन ऐसे विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए जो पर्यावरणविद्, पारिस्थितिकी विज्ञानी, वैज्ञानिक, जलविज्ञानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आजीविका के विशेषज्ञ हों. उन्होंने यह मांग भी की कि नई समिति की रिपोर्ट किसी मंत्रालय या भारत सरकार के किसी अन्य विभाग के माध्यम से न जाकर, सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जानी चाहिए.
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