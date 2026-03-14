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जोधपुर जेल से रिहा हुए सोनम वांगचुक, पत्नी गीतांजली के साथ हुए रवाना

जोधपुर : केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक को 170 दिन बाद रिहा कर दिया गया है. शनिवार को उनकी पत्नी गीतांजली अंगमो उनको लेने के लिए जोधपुर पहुंची. पुलिस सुरक्षा में वह अपने पति को लेकर बाहर निकली. इस दौरान रातानाड़ा थाना पुलिस का जाप्ता साथ रहा.

रातानाड़ा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि जेल से निकलने के बाद वे अपने निजी वाहन से चले गए. हालांकि, इस दौरान पहले चर्चा रही कि सोनम वांगचुक एअरपोर्ट से दिल्ली जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वांगचुक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर इन दिनों सुनवाई चल ही रही है. जिन वीडियो के आधार पर वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, उनको लेकर 17 मार्च को सुनवाई होनी है. इससे ठीक पहले शनिवार को ही गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटा दिया, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई है.